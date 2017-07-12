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Все про:контрабанда (1947) оружие (4005) СБУ (14579)

 СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Функционирование мощного канала контрабанды огнестрельного оружия в Украине разоблачила в Харьковской области Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "В состав международной преступной группировки, причастной к организации вооруженной контрабанды, входили как граждане Украины, так и граждане нескольких стран Европы, а также лица с двойным гражданством. Злоумышленники незаконно ввозили боевые пистолеты известных иностранных производителей, маскируя их под пистолеты для отстрела патронов Флобер калибра 4 мм, не запрещенных к перевозке через государственную границу. В Украине контрабандное оружие реализовывалась через интернет.

Сотрудники спецслужбы при содействии Государственной фискальной службы задержали двух контрабандистов при попытке незаконного ввоза 43-х пистолетов марок "Glock", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa". Во время обысков по местам проживания фигурантов дела и в хранилищах злоумышленников изъято еще около 300 единиц пистолетов, автоматов и пулеметов иностранного и отечественного производства, комплектующие к огнестрельному оружию, орудия для ее переработки, банковские карты. Пригодность изъятого оружия к стрельбе боевыми патронами будет определена экспертным исследованием.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда огнестрельного оружия) и ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что в начале марта на Харьковщине СБ Украины провела первый этап спецоперации по перекрытию контрабандного канала попадания стрелкового оружия в страну".

СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине 01

СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине 02

СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине 03

СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине 04

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красота какая лежит-то... и тт-шки и вальтеры и чё хошь..
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