 СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "В состав международной преступной группировки, причастной к организации вооруженной контрабанды, входили как граждане Украины, так и граждане нескольких стран Европы, а также лица с двойным гражданством. Злоумышленники незаконно ввозили боевые пистолеты известных иностранных производителей, маскируя их под пистолеты для отстрела патронов Флобер калибра 4 мм, не запрещенных к перевозке через государственную границу. В Украине контрабандное оружие реализовывалась через интернет.
Сотрудники спецслужбы при содействии Государственной фискальной службы задержали двух контрабандистов при попытке незаконного ввоза 43-х пистолетов марок "Glock", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa". Во время обысков по местам проживания фигурантов дела и в хранилищах злоумышленников изъято еще около 300 единиц пистолетов, автоматов и пулеметов иностранного и отечественного производства, комплектующие к огнестрельному оружию, орудия для ее переработки, банковские карты. Пригодность изъятого оружия к стрельбе боевыми патронами будет определена экспертным исследованием.
Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда огнестрельного оружия) и ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, что в начале марта на Харьковщине СБ Украины провела первый этап спецоперации по перекрытию контрабандного канала попадания стрелкового оружия в страну".
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