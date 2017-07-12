 "За три года войны в Украине открылись 60 новых заводов", - Порошенко на открытии предприятия на Сумщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, во время рабочей поездки в Сумскую область президент Порошенко принял участие в открытии завода ООО "Гуалапак Украина".
Председатель совета директоров компании "Гуала ПАК" Микеле Гуала ознакомил Президента с производственными мощностями предприятия и образцами продукции. Они также вместе запустили новую линию производства.
"Сегодня у нас большое и торжественное событие - открытие нового современного важнейшего производства в Сумах. Производство, которое мощный итальянский инвестор принял решение строить у нас в Украине", - сказал Глава государства во время торжественного открытия предприятия.
"За три года войны, во время этих суровых испытаний, в Украине открылись 60 новых заводов. Этих темпов Украина не знала никогда. Это яркое свидетельство доверия со стороны наших партнеров. И это не просто доверие на словах - они голосуют за будущее Украины гривней, евро, долларом, фунтом. Потому что они уверены, что такой народ не победить. Спасибо за эту веру и за эти инвестиции", - сказал Президент.
Порошенко подчеркнул, что на сегодняшний день реформаторские усилия, которые начались три года назад, наконец, приносят первые плоды. По его словам, перевыполняются таможенные поступления, а 85% продукции будут уходить за рубеж и только 15% продукции будут потребляться в Украине. А это демонстрирует качество, конкурентоспособность украинской продукции, передовые технологии.
Президент также отметил, что ему приятно было услышать слова от партнеров-инвесторов, что они, наконец, не имеют проблем с компенсацией НДС при экспорте, а имеют полную поддержку украинской власти и решили дальше поддерживать производственные мощности.
"На этом примере ("Гуала ПАК". - Ред.) хочу призвать наших иностранных партнеров активнее инвестировать в Украину", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что все это происходит в условиях войны и агрессии против Украины.
"Но это не мешает верить в будущее Украины, эффективность украинских реформ. И мы будем решительно продолжать эти реформы", - подчеркнул Глава государства.
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