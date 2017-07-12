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 Политика Украины, Экономика
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Все про:завод (317) инвестиции (795) Порошенко (13387) Сумщина (626)

 "За три года войны в Украине открылись 60 новых заводов", - Порошенко на открытии предприятия на Сумщине. ФОТОрепортаж

За три года войны в Украине открылись 60 новых заводов - это является ярким свидетельством доверия со стороны иностранных партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, во время рабочей поездки в Сумскую область президент Порошенко принял участие в открытии завода ООО "Гуалапак Украина".

Председатель совета директоров компании "Гуала ПАК" Микеле Гуала ознакомил Президента с производственными мощностями предприятия и образцами продукции. Они также вместе запустили новую линию производства.

"Сегодня у нас большое и торжественное событие - открытие нового современного важнейшего производства в Сумах. Производство, которое мощный итальянский инвестор принял решение строить у нас в Украине", - сказал Глава государства во время торжественного открытия предприятия.

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"За три года войны, во время этих суровых испытаний, в Украине открылись 60 новых заводов. Этих темпов Украина не знала никогда. Это яркое свидетельство доверия со стороны наших партнеров. И это не просто доверие на словах - они голосуют за будущее Украины гривней, евро, долларом, фунтом. Потому что они уверены, что такой народ не победить. Спасибо за эту веру и за эти инвестиции", - сказал Президент.

Порошенко подчеркнул, что на сегодняшний день реформаторские усилия, которые начались три года назад, наконец, приносят первые плоды. По его словам, перевыполняются таможенные поступления, а 85% продукции будут уходить за рубеж и только 15% продукции будут потребляться в Украине. А это демонстрирует качество, конкурентоспособность украинской продукции, передовые технологии.

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Президент также отметил, что ему приятно было услышать слова от партнеров-инвесторов, что они, наконец, не имеют проблем с компенсацией НДС при экспорте, а имеют полную поддержку украинской власти и решили дальше поддерживать производственные мощности.

"На этом примере ("Гуала ПАК". - Ред.) хочу призвать наших иностранных партнеров активнее инвестировать в Украину", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что все это происходит в условиях войны и агрессии против Украины.

"Но это не мешает верить в будущее Украины, эффективность украинских реформ. И мы будем решительно продолжать эти реформы", - подчеркнул Глава государства.

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гиганты, типа "фрунзе", закрылись. а на их место открылись "рошены" да типа-заводы по производству крышек для бутылок, да кулечков одноразовых. мощно.
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А какое отношение имеет наш верховный нарцисс к этому заводу? Тем более, что к экономике он по Конституции вообще никаким боком. Это все равно, что Президент Германии поехал бы куда-нибудь на Баварщину частный заводишко открывать. Пиар- все, реальное развитие страны - ничто...
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в Кривбассе при "совке" столько открывалось заводов...за год!
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когда приедешь в Мариуполь свой закрытый Рошен вновь открывать? или опять лицемерить будем?
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Пеця чимось нагадує Леоніда Ілліча з тією різницею що люди тоді стали при ньому жити по людськи а при цьму нашому "святому"стають жебраками ..
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кругла цихра - аби ляпнути щось. Язик без кісток.
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Вечером открывается Саммит Украина-ЕС,с большой речью о перспективах экономических связей с ЕС выступит президент Украины.
Очередные высокие гости в Киеве,полсле Тиллерсона,Столтенберга и Генсека ООН :
Дональд Туск-президент Совета ЕС
Жан-Клод-Юнкер президент Еврокомиссии
Федерика Могерини представитесь ЕС по внешеполитической безопасности
Валдис Дорбровскис вице-президент Еврокомиссии
Еврокомиссары Сесилия Малмстрём и Йоганес Ганн

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"Кто не баче як квітне Україна-той сліпий" -казав Кучма коли був презом
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"За три года войны в Украине открылись 60 новых заводов:Да ну НАХ! :
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На Ривненщине ученые открыли крупнейшее месторождение нефти...,Путлерсоски ФАС...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"За три года войны в Украине открылись 60 новых заводов", - Порошенко на открытии предприятия на Сумщине. ФОТОрепортаж
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