 В районе Зайцево погиб 27-летний сержант Владимир Турчин, - Жовковская РГА. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Жовковского городского совета Игорь Муравский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Жовква потеряла своего сына и защитника Турчина Владимира Богдановича. 12.07.2017 г.. около 05.10 со стороны российско-террористических войск был осуществлен обстрел по позициям с применением БМП-1, стрелкового оружия. При смене огневой позиции и перемещения в укрытие был ранен сержант ТУРЧИН Владимир Богданович, который выполнял боевую задачу. Сержант ТУРЧИН В.Б. находился в бронежилете и кевларовой каске. Ему была оказана первая медицинская помощь. Военнослужащего доставили в 65-й мобильный госпиталь в / ч пп В2102, где примерно в 8 ч. 30 мин. 12.07.2017 года от полученных ранений он скончался. Погибший: начальник службы защиты информации Жовковского РВК Львовской обл. с 18.03.2014 г., военнослужащий военной службы по контракту сержант ТУРЧИН Владимир Богданович, номер расчета 2 гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 2-го горно-пехотного батальона воинской части полевая почта В64814, 12.05.1990 года рождения, украинец, образование среднее, призван 31.05.15 года Жовковским РВК Львовской области, не женат. Жовква скорбит по лучшим сыновьями нашей Родины. Вечная Память Герою Украины. Соболезнования семье погибшего", - рассказал Муравский.
Эту же информацию подтвердили и в Жовкоской РГА: "Жовковщина потеряла еще одного Героя. Сегодня, в зоне АТО, погиб жовковчанин Владимир Турчин. Военный получил ранения в результате обстрела украинских позиций в районе Зайцево Донецкой области. В результате полученных травм Герой умер в госпитале. Выражаем слова скорби семье погибшего Героя. Вечная слава Герою!"
Напомним, по информации пресс-центра штаба АТО, сегодня с утра в результате обстрела позиций ВСУ в районе Зайцево, был смертельно ранен украинский воин.
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