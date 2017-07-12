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Все про:ограбление (1221) Нацполиция (8016) Харьков (4303) Харьковщина (1257)

 Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции Харьковщины задержали преступную группу в составе трех человек, которые занимались квартирными кражами в городе и области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

Он сообщает, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из преступников при попытке совершения кражи с проникновением в квартиру. У него было изъято профессиональное оборудование для взлома замков.

"Впоследствии по горячим следам были задержаны и его подельники, в том числе женщина. Она занималась сбором информации относительно квартир состоятельных лиц и выставляла так называемые "метки", по которым можно было определить наличие хозяев дома", - сказано в сообщении.

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Во время обысков у задержанных были изъяты похищенные вещи из квартир - вещественные доказательства с более чем 40 эпизодов краж, которые совершались на территории почти всех районов Харькова.

Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленников наркотические вещества и гранату РГД-5 с запалом.

В ходе досудебного расследования было установлено, что организатором преступной группировки является 47-летний гражданин Грузии, который поддерживает так называемое "Воровское движение". Второй член группы, квалифицированный квартирный вор - 28-летний уроженец Грузии.

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Женщина 82-го года рождения занималась сбытом похищенного имущества через Интернет. Все преступники жили в Харькове и имеют судимости за совершение краж.

Кроме того установлено, что действия указанной группы координировались через граждан Грузии - 43-летнего мужчину и 52-летнего "вора в законе", который сейчас живет в Турции.


Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове 01Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове 02Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове 03Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове 04Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове 05Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове 06Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове 07
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Не похоже. Скорее "кормильцы". Они сейчас расползлись по всей Украине, даже в отдаленных селах орудуют - ничем не гребуют, так как проголодались, вскармливая всю Украину.
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писать, что в голову взбрело мозги есть, а что бы прочесть статью, их не хватает?
"В ходе досудебного расследования было установлено, что организатором преступной группировки является 47-летний гражданин Грузии, который поддерживает так называемое "Воровское движение". Второй член группы, квалифицированный квартирный вор - 28-летний уроженец Грузии...Источник: https://censor.net.ua/p447502Кроме того установлено, что действия указанной группы координировались через граждан Грузии - 43-летнего мужчину и 52-летнего "вора в законе", который сейчас живет в Турции. Источник: https://censor.net.ua/p447502"
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Думаю, что помимо биометрических данных, надо еще и работу участковых активизировать, бесконтрольная сдача жилья в военных условиях неприемлема, границы с РФ по факту нет, в обход зайдет кто хочешь и тут только по месту можно вычислить, кто и что, а без контроля арендуемого или съемного жилья это никак, даже поселившись у знакомых ,хозяева обязаны известить соответствующие органы о гостях, под страхом уголовной ответственности или по меньшей мере больших штрафов, тогда наверняка уменьшится приток гастролеров, диверсантов и прочего говна откуда бы то ни было.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове. ФОТОрепортаж
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