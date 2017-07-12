 Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев.
Он сообщает, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из преступников при попытке совершения кражи с проникновением в квартиру. У него было изъято профессиональное оборудование для взлома замков.
"Впоследствии по горячим следам были задержаны и его подельники, в том числе женщина. Она занималась сбором информации относительно квартир состоятельных лиц и выставляла так называемые "метки", по которым можно было определить наличие хозяев дома", - сказано в сообщении.
Во время обысков у задержанных были изъяты похищенные вещи из квартир - вещественные доказательства с более чем 40 эпизодов краж, которые совершались на территории почти всех районов Харькова.
Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленников наркотические вещества и гранату РГД-5 с запалом.
В ходе досудебного расследования было установлено, что организатором преступной группировки является 47-летний гражданин Грузии, который поддерживает так называемое "Воровское движение". Второй член группы, квалифицированный квартирный вор - 28-летний уроженец Грузии.
Женщина 82-го года рождения занималась сбытом похищенного имущества через Интернет. Все преступники жили в Харькове и имеют судимости за совершение краж.
Кроме того установлено, что действия указанной группы координировались через граждан Грузии - 43-летнего мужчину и 52-летнего "вора в законе", который сейчас живет в Турции.
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"В ходе досудебного расследования было установлено, что организатором преступной группировки является 47-летний гражданин Грузии, который поддерживает так называемое "Воровское движение". Второй член группы, квалифицированный квартирный вор - 28-летний уроженец Грузии...Источник: https://censor.net.ua/p447502Кроме того установлено, что действия указанной группы координировались через граждан Грузии - 43-летнего мужчину и 52-летнего "вора в законе", который сейчас живет в Турции. Источник: https://censor.net.ua/p447502"
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