 Задержанный в Торецке боевик рассказал об убийствах оккупантами украинских военнопленных, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.
По информации ведомства, правоохранители задержали 41-летнего уроженца Торецкая после его возвращения на подконтрольную Украине территорию.
"Во время общения с оперативниками спецслужбы задержанный предоставил сведения, свидетельствующие об убийствах боевиками украинских военнопленных", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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Безнаказанность их только поощряет
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Это правильно, неотложные. Пока еще не подох сученыш.
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а где подання на кума парашенко? про дачу в Испании?...
очки с диоптриями не те?
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