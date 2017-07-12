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Все про:боевик (18959) задержание (5964) заложник (1187) СБУ (14577) Торецк (28)

 Задержанный в Торецке боевик рассказал об убийствах оккупантами украинских военнопленных, - СБУ. ФОТО

В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией задержали боевика бандформирования "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.

По информации ведомства, правоохранители задержали 41-летнего уроженца Торецкая после его возвращения на подконтрольную Украине территорию.

"Во время общения с оперативниками спецслужбы задержанный предоставил сведения, свидетельствующие об убийствах боевиками украинских военнопленных", - сказано в сообщении.

Задержанный в Торецке боевик рассказал об убийствах оккупантами украинских военнопленных, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший боевик батальона "Восток" задержан в Торецке, - Нацполиция

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.
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Эти фекальные уроды будут сливать друг друга, лишь бы остаться в живых.
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А в чем их вина, если наш суд всех сепаров отпускает.
Безнаказанность их только поощряет
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А чего этот ПЕДЕРАСТ одет в чистое и сидит на стульчаке в развал очку?
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Дарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Задержанный в Торецке боевик рассказал об убийствах оккупантами украинских военнопленных, - СБУ - Цензор.НЕТ 2342
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Чомусь біжать до України! Невже в лугандонськом раю так погано?
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почему не в наручниках и не прикован к батарее?
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Продолжаются неотложные следственные действия. Источник: https://censor.net.ua/p447495

Это правильно, неотложные. Пока еще не подох сученыш.
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А ГДЕ ЛУЦЕНКО? что делает? бухает вискарь?
а где подання на кума парашенко? про дачу в Испании?...
очки с диоптриями не те?
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Це він усе бачив коли на блокпосту стояв, чи грошей не вистачило?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержанный в Торецке боевик рассказал об убийствах оккупантами украинских военнопленных, - СБУ. ФОТО
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