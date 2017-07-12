 Полиция о причинах происшествия, в результате которого 5 пассажиров автобуса получили ожоги: разорвался расширительный бачок системы охлаждения. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Львовской области.
Как выяснили правоохранители, в рейсовом автобусе марки "Эталон", который следовал по маршруту Львов - Гусиное, во время движения произошел разрыв расширительного бачка системы охлаждения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 287 УК Украины - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или друг ое грубое нарушение правил эксплуатации транспорта.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в результате аварии получили ожоги 43-летний водитель автобуса и четверо пассажиров, в том числе две девочки семи и восьми лет. У пострадавших ожоги тела и конечностей различной степени тяжести. Восьмилетняя школьница находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
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Пук в лужу.... термостат или работает или нет...крышка расширительного бачка тоже....ни какого регламента по их плановой замене через какой то срок или пробег нет....
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