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 Полиция о причинах происшествия, в результате которого 5 пассажиров автобуса получили ожоги: разорвался расширительный бачок системы охлаждения. ФОТО

Во Львовской области в рейсовом автобусе во время движения произошел разрыв расширительного бачка системы охлаждения, в результате которого ожоги получили водитель и четверо пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Львовской области.

Как выяснили правоохранители, в рейсовом автобусе марки "Эталон", который следовал по маршруту Львов - Гусиное, во время движения произошел разрыв расширительного бачка системы охлаждения.

Полиция о причинах происшествия, в результате которого 5 пассажиров автобуса получили ожоги: разорвался расширительный бачок системы охлаждения 01

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 287 УК Украины - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или друг ое грубое нарушение правил эксплуатации транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажиры автобуса на Львовщине получили ожоги во время езды

Полиция о причинах происшествия, в результате которого 5 пассажиров автобуса получили ожоги: разорвался расширительный бачок системы охлаждения 02
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в результате аварии получили ожоги 43-летний водитель автобуса и четверо пассажиров, в том числе две девочки семи и восьми лет. У пострадавших ожоги тела и конечностей различной степени тяжести. Восьмилетняя школьница находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

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Термостат заклинив а покажчик температури був несправний?
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Это у конструктора этого с позволения сказать автобуса мозг заклинил.... когда он бачок расширения системы охлаждения в салоне размещал.....
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А хто сертифіковував цей автобус в Україні, хто перевіряв можливість виконання пасажирських перевезень цими автобусами? Тепер сісти має ВЕСЬ орган сертифікації, з міністрами які давали дозвіл на експлуатацію такого транспортного засобу! Всі ЕТАЛОНи в Україні мають бути заборонені для пасажирських перевезень! Всі інші автобуси в країні мають бути перевірені на наявність бачків в салоні, на наявність переробки системи охолодження двигунів з виведенням в салон гарячого тосолу, на наявність штатних та додаткових опалювальних пристроїв в салоні і правильність їх встановлення! Міністр Омелян має йти з посади! Жодного державного контролю за автоперевізниками не відбувається!
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под давлением жидкость можно нагреть больше 100 градусов и водила этого не видел на приборной панели?
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 287 УК Украины - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или друг ое грубое нарушение правил эксплуатации транспорта.

Пук в лужу.... термостат или работает или нет...крышка расширительного бачка тоже....ни какого регламента по их плановой замене через какой то срок или пробег нет....
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...я как потомственный зрадофил должен все таки спросить - автобус Богдан???
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В статье написано что это автобус Эталон...но это ничего не меняет...это две абсолютно одинаковые уйни...которые и автобусами то называть можно лишь с большой натяжкой....
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winytu - Ви агент кремля і розхитувач човна. І взагалі, Ви будку собачу уже побудували?
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... побудував човна і розхитую собачу будку ...в нас (агентів кремля ) все не як в людей
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Когда крайний раз меняли охлаждающую жидкость и что это была за жидкость? Может в ней уже только жабы не квакали. Ну а вообще, да, конструкция дебильная. И это уже не первый подобный случай этим летом.
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Первый раз слышу что бы бачок разорвало! Этож как надо было сконструировать автобус?
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Бракованный бачок. Должен был сработать клапан хоть на одной на крышке.
Полиция о причинах происшествия, в результате которого 5 пассажиров автобуса получили ожоги: разорвался расширительный бачок системы охлаждения - Цензор.НЕТ 9402

Полиция о причинах происшествия, в результате которого 5 пассажиров автобуса получили ожоги: разорвался расширительный бачок системы охлаждения - Цензор.НЕТ 1466
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разширительный бачок в салоне! гениально, лопату блиноф этому конструктору.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция о причинах происшествия, в результате которого 5 пассажиров автобуса получили ожоги: разорвался расширительный бачок системы охлаждения. ФОТО
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