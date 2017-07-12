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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1530) Нацполиция (8016) Князев (105)

 За 6 месяцев 2017 года сообщено о подозрении в сбыте наркотиков в два раза больше, чем за весь прошлый год, - Князев о борьбе с наркопреступностью. Инфографика

В ближайшее время будет объявлено о дальнейшем реформировании направления борьбы с наркопреступностью в Нацполиции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

"100 граммов героина, метамфетамин, ЛСД - первые существенные изъятия у задержанных наркогрупп. При них все сопутствующие аксессуары: автоматы, пистолеты, гранаты... "Звери" в человеческом обличье... на их совести не только сбыт наркотиков, но и смерти людей, ставших жертвами передозировки клофелином, ограбленные и лишенные свободы, заблудшие. Киев, Кропивницкий, Киевская область - за последние несколько дней задержаны три группы наркоторговцев. И все это - результат работы обновленного Департамента противодействия наркопреступности. Последняя вчера в Киеве - банда из 7 человек, которая промышляла разбоями, кражами, грабежами с использованием сильнодействующих наркотических препаратов. Всем задержанным суд избрал меру пресечения - содержание под стражей", - рассказал он.

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"За 6 месяцев 2017г. сообщено о подозрении в сбыте наркотиков в два раза больше, чем за весь прошлый год (2017 - 1446/2016 - 737)! Ведь именно сбыт - приоритетное направление в борьбе с наркопреступлениями, а не фиксирования фактов хранения в погоне за хорошими показателями. Чтобы не говорили, но мы заработали. В течение недели анонсируем следующий шаг существенных изменений в работе данного подразделения - новый проект развития и модернизации. Сейчас готовим документацию, согласовываем последние технические вопросы и определяем дату презентации", - констатировал Князев и опубликовал инфографику с результатами работы Нацполиции по борьбе с наркопреступностью.


За 6 месяцев 2017 года сообщено о подозрении в сбыте наркотиков в два раза больше, чем за весь прошлый год, - Князев о борьбе с наркопреступностью 01




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ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ МВД СЕРГЕЙ ЯРОВОЙ: ""РАСТУЩИЙ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ" - ЭТО "МЕМ", КОТОРЫЙ ВБИВАЮТ В ГОЛОВЫ УКРАИНЦЕВ РОССИЙСКИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ" Ну вот как то так.
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Больше половины так называемых народных депутатов - наркозависимые люди, кому их них предъявлено подозрение? Их неадекватное, враждебное государству Украина поведение и "законотворчество" вызывает у здравомыслящих людей вопрос: это здание Рады такое заразное? Или в депутаты подбирают только одного генетического кода, в котором самые активные гены: цинизм, ложь, воровство, коррупция, подлость?
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Наличие наркоманов - это ещё не всегда наличе наркоторговцев. К примеру: на рынке торгуют фабричными упаковками с семенами мака, в магазине покупается растворитель и какой-то медикамент + шприцы в аптеке. Всё разрешено к продаже. Из всего этого набора нарики варят наркотик. Эти личности не работают. Лишь воровством добывают средства для покупки выше перечисленных компонентов.
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А посадили столько-же.
Остальных загнали под нужную "крышу".
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У Дарницькому районі Києва відсотків 30 будинків, а то й більше, містять рекламу про продаж наркотичних засобів. Великими літерами чи навіть під трафарет: "Бошки. номер телефону або е-мейл" чи "Мет. номер телефону або е-мейл". Наркоторговці обнахабніли, бо варто таку рекламку зафарбувати як наступного дня з"являється нова. Однозначно, що поліція у долі з нарколигами. Ніколи не повірю, що дільничні не бачать таких "графіті". Бачать і закривають очі, адже отримують крім зарплатні від держави гроші від наркоторговців. Поки зберігаються такі "писульки" на стінах житлових будинків - поліція незадовільно бореться із наркоторгівлею.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа 6 месяцев 2017 года сообщено о подозрении в сбыте наркотиков в два раза больше, чем за весь прошлый год, - Князев о борьбе с наркопреступностью. Инфографика
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