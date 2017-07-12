 За 6 месяцев 2017 года сообщено о подозрении в сбыте наркотиков в два раза больше, чем за весь прошлый год, - Князев о борьбе с наркопреступностью. Инфографика

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.
"100 граммов героина, метамфетамин, ЛСД - первые существенные изъятия у задержанных наркогрупп. При них все сопутствующие аксессуары: автоматы, пистолеты, гранаты... "Звери" в человеческом обличье... на их совести не только сбыт наркотиков, но и смерти людей, ставших жертвами передозировки клофелином, ограбленные и лишенные свободы, заблудшие. Киев, Кропивницкий, Киевская область - за последние несколько дней задержаны три группы наркоторговцев. И все это - результат работы обновленного Департамента противодействия наркопреступности. Последняя вчера в Киеве - банда из 7 человек, которая промышляла разбоями, кражами, грабежами с использованием сильнодействующих наркотических препаратов. Всем задержанным суд избрал меру пресечения - содержание под стражей", - рассказал он.
"За 6 месяцев 2017г. сообщено о подозрении в сбыте наркотиков в два раза больше, чем за весь прошлый год (2017 - 1446/2016 - 737)! Ведь именно сбыт - приоритетное направление в борьбе с наркопреступлениями, а не фиксирования фактов хранения в погоне за хорошими показателями. Чтобы не говорили, но мы заработали. В течение недели анонсируем следующий шаг существенных изменений в работе данного подразделения - новый проект развития и модернизации. Сейчас готовим документацию, согласовываем последние технические вопросы и определяем дату презентации", - констатировал Князев и опубликовал инфографику с результатами работы Нацполиции по борьбе с наркопреступностью.
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Остальных загнали под нужную "крышу".
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