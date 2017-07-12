 Налоговики в Хмельницком ликвидировали две нелегальные автозаправки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в областном центре на территории двух автозаправок продается топливо и сжиженный газ без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и без наличия соответствующих разрешительных документов.
В результате проведенных двух осмотров заправок были обнаружены и изъяты 10 тысяч литров бензина А-95, 15 тысяч литров дизельного топлива, 20 тысяч литров сжиженного газа пропан - бутан, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 800 тысяч гривен.
В отношении двух граждан, осуществлявших продажу топлива, составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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