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 Налоговики в Хмельницком ликвидировали две нелегальные автозаправки. ФОТОрепортаж

В Хмельницком сотрудники налоговой милиции ликвидировали две заправки, на которых осуществлялась незаконная реализация сжиженного газа и топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в областном центре на территории двух автозаправок продается топливо и сжиженный газ без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и без наличия соответствующих разрешительных документов.

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В результате проведенных двух осмотров заправок были обнаружены и изъяты 10 тысяч литров бензина А-95, 15 тысяч литров дизельного топлива, 20 тысяч литров сжиженного газа пропан - бутан, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 800 тысяч гривен.

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Налоговики в Хмельницком ликвидировали две нелегальные автозаправки 02

Налоговики в Хмельницком ликвидировали две нелегальные автозаправки 03

В отношении двух граждан, осуществлявших продажу топлива, составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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А заправки за ніч виросли? При просто цього разу не поділились? )))
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Ну так и написали бы,по какой цене было топливо.Дешевле ж наверняка чем у того же коломоя.
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У нас нелегальные заправки ставят на много быстрее,чем их ликвидируют.А если они принадлежат неприкосновенным,то их вообще не трогают.
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Удивили! Что их выявлять то эти заправки. Приезжайте в курортную Кирилловку Запорожской обл. Прямо в жилом секторе, у забора жилих домов, в 5 метрах от дороги с огромным потоком машин установили передвижную газовую заправку. Приезжайте и ликвидируйте. Уже и полиция и местные власти пытались убрать. Может вы скажите, что за тварь за ней стоит.
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- Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. (с)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Хмельницком ликвидировали две нелегальные автозаправки. ФОТОрепортаж
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