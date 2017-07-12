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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Крым (20109) Тымчук (1471) Siemens (10)

 Я говорил, что история с генераторами дурно пахнет, но Siemens решили не обращать внимание на запах, - Тымчук. ФОТО

Россия с самого начала планировала закупку турбин Siemens для ТЭС в Крыму, а не на Тамани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

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По словам нардепа, группа ИС отслеживает историю с поставкой турбин Siemens с 2014 года, с момента, когда прозвучали первые заявления оккупантов о намерениях построить ТЭС в Симферополе и Севастополе, и когда Москва якобы вознамерилась построить "ТЭС на Тамани".

По легенде, для этих целей в 2015 году дочка госкомпании "Ростех" - ОАО "Технопромэкспорт" - заключила договор с Siemens на поставку 4-х парогазовых турбин мощностью 165 МВт каждая (суммарно 660 МВт).

"Как ещё тогда отмечали российские же СМИ, ТЭС в Крыму точно нужны оккупантам, а "станция на Тамани" - это нечто абсолютно виртуальное. И не совсем понятно, зачем покупать аж 4 турбины с явно избыточной мощностью для одной виртуальной станции?" - пишет Тымчук.

С самого начала 2015 года в России открыто говорили, что "ТЭС на Тамани" - это прикрытие для строительства станций в Крыму, продолжает он. Эксперт отмечает, что 30 июня 2015 года газета "Ведомости" прямым текстом в заголовке написала: "Siemens поставит турбины для крымских электростанций. "Технопромэкспорт" в обход санкций купит турбины у российского СП Siemens" и добавляет, что немцы, само собой, всячески открещивались от такой перспективы.

Я говорил, что история с генераторами дурно пахнет, но Siemens решили не обращать внимание на запах, - Тымчук 01

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Тымчук подчеркивает, что в 2015 и 2016 годах во время встреч с германскими дипломатами и политиками он лично неоднократно говорил коллегам, что "эта история с генераторами очень дурно пахнет и плохо закончится. Но в Siemens, очевидно, твердо решили не обращать внимания на запах".

В сентябре 2016 года "Технопромэкспорт" заявил, что строить "ТЭС на Тамани" не будет и продаст все четыре генератора.

Я говорил, что история с генераторами дурно пахнет, но Siemens решили не обращать внимание на запах, - Тымчук 02

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При этом спустя полгода - в марте 2017 года - компания Siemens заявила, что поставила "Технопромэкспорту" генераторы "для Тамани". Те самые, которые ТПЭ собирался продать, потому что ничего на Тамани строить не планировал.

Я говорил, что история с генераторами дурно пахнет, но Siemens решили не обращать внимание на запах, - Тымчук 03

"Т.е., еще год назад даже самые наивные не могли не заметить, что вся история с закупкой турбин "для Тамани" - это мутная схема, чтобы обойти санкции. Теперь Siemens говорит, что их обманули... В ситуации, когда речь идёт о больших деньгах, европейский бизнес действует по принципу "конечно нельзя, но если очень хочется - то можно"," - отмечает народный депутат.

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Напомним, что агентство Reuters недавно обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым.

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Выяснить стоимость сделки и наложить на Сименс штраф в десятикратном размере.
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Мы не наложим, а вот США могут и подкинуть денег в свой бюджет.
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Наш концерн тоже на расии строит завод, точнее хотел. Вначале просто торговали и возили отсюда, потом стало дорого и невыгодно, т.к. у них там рубль силно просел в 2014.
В итоге по итогам фин года (апрель 2015) уже в конце апреля были выведены все основные средства (как физич так и юридич) - возвращены в германии - автопарк фур, штаплеры и даже складские полки, а сам склад был упрознен и закрыт, рос дочка те мелкие поставки теперь прямо во дворе грубо говоря с немецких фур на фуры заказчиков перегружают, без склада. С 10 фур в неделю поставки стали 2 фуры в месяц.
Но москальские шакалы менеджеры приползли с инфо - или мы там строим завод или потеряем рынок, т.к. продукцию из германии они покупать не могут себе больше позволить - продажи мизерные. Участия в гос заказах стоит огромных денег - взяток.
Учит, что как то рф смогли рубль немного реанимировать (я не эксперт как, но думаю, что прожираются запасы золотовалютного фонда, которые они награбили за прошлые годы) весной арендовали землю и собирались строить уже летом ангар и списать туда производ оборудование старое тут - тут бы за него еще надо было платить, что б утилизировать, а так его продадут "дочке" на рф, с налогов осн ср-ва спишут и вообще выгода двойная. (сарказм)
Но видимо последние новые санкции и развитие ситуации все же удерживает расчетливыйх акционеров даже от такого шага, т.к. могут потерять активы вообще вместе с инвестициями.
В итоге начало строит сдвинули на год.
Теперь вероятно, что с продолжением санцкий - отменят и проект завода. Вот итоги этого 2017 года в след фин году (конец марта 2018 ) подобьют и примут решение - строить или отдать рынок китайцам....
Вот такое реальное состояние дел нем бизнеса на росие.
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Чесно говоря Тымчук орет всегда "волки"..... иногда попадает, а иногда и нет. А по сименсу - так сразу было понятно что будет поставка - на них не надавила европка да и все. слава Богу хоть мистрали не пошли в параССию. а так все контракты проходят на 80% сейчас - все концерны крупные работают.... возьмите хоть басфф хоть что угодно
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А спеціалістів від Сімменс для установки на Тамань пошлють ?
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цена вопроса. Если рашка даст денег, то пришлют.
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Пошлют. Там они уволятся и поедут в добровольцами в Крым.
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а может быть спецы сименса будут чинить турбины находясь в отпуске
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И запчасти, знамо дело, найдут в шахтах Крыма. Это мы уже проходили.
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Ну а как же, где-то будут волонтерить бесплатно, а местами даже и за свой счет...
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https://www.youtube.com/watch?v=-q7ZVXOU3kM

Путешественники показали заброшенные космические корабли «Буран», оставшиеся на Байконуре
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Турбины изготавливают не один год, и только под конкретный проект. Сименс-пидоры.
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Сименс давно вылетел бы в трубу, если бы делал каждую турбину "не один год и только под конкретный проект"
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Там и "Северный поток 2" - не только сименс - сосисочники -- пидоры во главе с Риббентропшей и вонючим Штанмайером. Да на кого ни глянь - одна срань.
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Давайте просто перестанем покупать продукцию Сименс.
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реально если на Сименс Евросоюз наложит санкции... если США наложат санкции.. О!!! думаю в Германии даже уголовное дело могут завести за поддержку терроризма..по аналогии с мерами которые премянются к товарным знакам, фирмам, организациям и государствам которые замечены в финансировании, поддержке, контактах со странами агрессорами, против которых введены санкции, эмбарго а то и явно как Северная Корея, ИГИЛ, АльКаида, Талибан...
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Siemens обратился в суд из-за ...на саму фирму Siemens нужно подавать в суд,а они как то по ордынски хотят отмахаться
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розумово неповноцінні не депутути, а ті, хто за них голосує.
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а кто голосовал за Шоколадно-Бобовое недоразумение?
Лично я...моя семья и мои знакомые не голосовали!!!
На ветке найдется шоть кто то кто голосовал за Слепого Оффшоруна???
Чем вы керувались в своем выборе???
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Я голосував. Тому шо об'єднаємо країну, єдина країна, а не будемо бити "бомжів". Всі інші кричали "бити бомжів" і займалися критикою опонентів під час війни. Сліпий офшорун був єдиний хто казав, що треба об'єднуватися не залежно від політ поглядів. В тей час збереження України і припинення внутрішніх чвар було на першому місці. Можу сказати, що це був правильний вибір і я б проголосував би так само знову якщо повернути все назад.
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А я не успела, проголосовала бы во втором туре.
Порох дипломат. И за всю свою предыдущую политдеятельность показал себя человеком, умеющим избегать конфликтов или гасить их. К тому же любой другой из кандидатов не вытянул бы Украину в той ситуации. И сейчас считаю, что это был лучший выбор на тот момент.
И, кстати, в отличие от большинства пишущих на Цензоре, я уже тогда знала, что Порошенко один из самых богатых людей Украины, что все бизнесмены держат деньги в офшорах, надеялась, что он не такой идиот, чтобы ради нескольких сложнейших лет президентства лишиться всего своего бизнеса, и что за 2 недели нельзя выиграть в хорошо подготовленной противником войне. Простите, но люди которые не понимали таких простых вещей, находятся на той же стадии слабоумия, что и те, кто звал войска соседнего государства к себе домой.
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Все музыки смолкают когда поют деньги. Но репутацию уже не купишь, должно пройти время. Например, корпорация IBM поставляла разработки для фасисткой Германии, но сегодня это снова очень уважаемая корпорация.
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Деньги есть деньги. Мы думаем и надеемся, что вся планета будет гробить свою экономику в угоду Украине, которая наращивает свой торговый баланс с Россией? Одновременно скавча о "санкциях"? Да через пол года, нас просто пошлют на хер.
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В конце концов что плохого, если в Крыму будет электростанция? Шуму - как будто Сименс туда ядерное оружие поставил.
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Если против преступников, нарушивших все мыслимые международные нормы и правила, вводятся санкции, то компания, которая хочет уважения в цивилизованном мире, должна соблюдать эти санкции, иначе сама будет наказана.
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Если это понятно, тогда непонятно почему у вас возникли вопросы

12.07.2017 10:08

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В этом посте 2 вопроса. Вы не ответили ни на один. А с тем, что Вы сказали, я согласен.
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Вас интересовало почему возник шум вокруг поставки турбин, я вам объяснила.
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Вы правы, один ответ можно засчитать.
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Ах ты ж &@#%... история с генераторами дурно пахнет??? А история с продажей Крыма тремя уродами - турчиновым, пашинским и парубиём - дурно не пахнет???
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Ну да по типовым проектам который заказала педерация . После чего просто перенесла строительство в крым . Но вот установка наладка и запуск оборудования это теперь проблема падерации . Ведь они все леворукие и этого сами не сделают . А обслуживание и гарантийные ремонты енто тоже удар ниже пояса. Теперь все солидные компании просто откажутся работать с педерацией!
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Когда кацапьё тянуло энергомост все тоже говорили, что это невозможно. Схемы разные приводили и т.п. А они наняли китайское судно и решили проблему. И что-то не слышал, чтобы Рада наложила санкции на Китай.
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И шо, таки енергомост? И шо теперя у крьіму сутками есть електроенергия?
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Не знаю, я там не был. Но судя по тому, что раньше на Цензоре было несколько статей в неделю, про то как крысчане сидят с лучинами, а сейчас - где-то раз в квартал, то видимо более-менее есть.
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Ну то,что у нас безвиз с Парашей Эта история пахнет лучше
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Это всё и так понятно, думаю конкретные десижн мейкеры на сименсе получили за типа "наивность" отдельные порцайки кеша. Тут дело прежде всего в нашей реакции. Абсолютно соглазен с Березовцом который считает чт Украина должна ввести немедленные санкции в отношении сименс и сразу за этим следом последовательно добиваться таких же шагов от других. Если мы сейчас покажем, что такая "слепота" может дорого обойтись компании, это остановит других желающих поиграться по подобные игры.
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Україна не може це зробити, бо торгує з РФ невоєнними товарами... Поставка любих товарів "невоєнного" призначення з України до РФ і навпаки не заборонена. А що стосується Сіменс, то це така відповідь РФ ЕС, що до газу. До цього РФ намагалася нав'язати угоди, де газ РФ не міг реекспортуватися. Евро суди фактично відмінили всі ці угоди. Тепер РФ купила турбіни і "передала" їх в Крим, по законам ЕС вона могла це зробити, бо вже купила їх. Так, що тут не таке просте рішення як ти написав. Якщо Україна зробить те що ти пишеш, то це буде значити, що ця позиція узгоджена з ЕС і після цього послідують відповідні дії ЕС. Моя думка "Группенфюррер" Меркель на таке не піде.
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не усложняйте, Украина может это сделать в одностороннем порядке.
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Це просто натяк, що санкції про не постачання комплектуючих повинні бути розширені та імплементовані до Росії, а не до Криму. Інакше вони не мають сенсу.
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Украинский суд должен наложить соответствующий штраф на Siemens, если не заплатят приступать к арестам имущества и функционеров компании когда они появятся в Украине.
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Ймовірність того, що ти пишеш приблизно 0%. Нема навіть що обговорювати.
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тут така фигня, шо енто сименс груп. одно подразделение шарашит бьітовуху, второе - телекомюникейшнз, а третье - газотурбиньі. кому бойкот - кофемолкам?
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Руководство общее, это ж не картель? И кофемолкам, и телефонам, всему Сименсу.
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а фиг их знает. по опьіту сотрудничества с филлипс могу сказать, шо руководство разное. по бьітовухе и по серьезньім енергопроектам!
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пардон, та же фигня и у АВВ - розетки, проводка, вкл\вьіключатели и турбиньі для е\станций!
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Сначала нужно в зеркало посмотреть, а потом на Сименс пенять...
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Вирішив пошукати звіти Сіменс.
https://www.siemens.com/about/pool/worldwide/siemens_ukraine_en.pdf

Сіменс заробила в Україні 29 млн євро. В цей самий час (за цей період у звіті) в світовому масштабі вона заробила 79 млрд евро... Якщо в односторонньому порядку заборонити сіменс в Україні, компанія багато не втратить. Крім репутації. На скільки критичні ці 29 млн євро для Української економіки я думаю очевидно.
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що критично? Просто ці 29 млн заробить інша фірма, а конкурентів багато. А ось репутаційні втрати це не мало, відразу буде зниження цін на акції і втрата на біржі більше, ніж 29 млн.
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Втрати на біржі будуть тільки якщо Сіменс прижмуть у Країні де вона має значні прибутки. Або якщо Сіменс має значний прибуток з РФ і ці кошти за турбіни арештують/накладуть штаф/росповсюдять кримські санкції на всю РФ.
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Аистоимость эксплуатации энергохвоста?! А потери в этом хвосте?! А дефицит э/э в месте подключения хвоста?! А эти проблемы никуда не делись! РФ дотирует э/э для крыма.
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немцы все знали с самого начала про назначение этих 4х турбин. Схема была грязной, но рабочей, но их подвели рукожопы москальские, когда не смогли замаскировать запакованные турбины на берегу. Шум поднялся именно из-за визуальной идентификации этих турбин. Будь это просто квадратные контейнеры, никто бы ничего так и не узнал, турбины бы запустили (конечно же с неофициальным визитом инженеров сименс через территорию параши). Поражает абсолютно слепая тяга к деньгам у Сименс.
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получается, что сам по себе ЕС - молодец, помогает, беспокоится. А вот европейские компании беспринципны и продажны, на политику ЕС им плевать.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЯ говорил, что история с генераторами дурно пахнет, но Siemens решили не обращать внимание на запах, - Тымчук. ФОТО
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