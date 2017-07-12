 Я говорил, что история с генераторами дурно пахнет, но Siemens решили не обращать внимание на запах, - Тымчук. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.
По словам нардепа, группа ИС отслеживает историю с поставкой турбин Siemens с 2014 года, с момента, когда прозвучали первые заявления оккупантов о намерениях построить ТЭС в Симферополе и Севастополе, и когда Москва якобы вознамерилась построить "ТЭС на Тамани".
По легенде, для этих целей в 2015 году дочка госкомпании "Ростех" - ОАО "Технопромэкспорт" - заключила договор с Siemens на поставку 4-х парогазовых турбин мощностью 165 МВт каждая (суммарно 660 МВт).
"Как ещё тогда отмечали российские же СМИ, ТЭС в Крыму точно нужны оккупантам, а "станция на Тамани" - это нечто абсолютно виртуальное. И не совсем понятно, зачем покупать аж 4 турбины с явно избыточной мощностью для одной виртуальной станции?" - пишет Тымчук.
С самого начала 2015 года в России открыто говорили, что "ТЭС на Тамани" - это прикрытие для строительства станций в Крыму, продолжает он. Эксперт отмечает, что 30 июня 2015 года газета "Ведомости" прямым текстом в заголовке написала: "Siemens поставит турбины для крымских электростанций. "Технопромэкспорт" в обход санкций купит турбины у российского СП Siemens" и добавляет, что немцы, само собой, всячески открещивались от такой перспективы.
Тымчук подчеркивает, что в 2015 и 2016 годах во время встреч с германскими дипломатами и политиками он лично неоднократно говорил коллегам, что "эта история с генераторами очень дурно пахнет и плохо закончится. Но в Siemens, очевидно, твердо решили не обращать внимания на запах".
В сентябре 2016 года "Технопромэкспорт" заявил, что строить "ТЭС на Тамани" не будет и продаст все четыре генератора.
При этом спустя полгода - в марте 2017 года - компания Siemens заявила, что поставила "Технопромэкспорту" генераторы "для Тамани". Те самые, которые ТПЭ собирался продать, потому что ничего на Тамани строить не планировал.
"Т.е., еще год назад даже самые наивные не могли не заметить, что вся история с закупкой турбин "для Тамани" - это мутная схема, чтобы обойти санкции. Теперь Siemens говорит, что их обманули... В ситуации, когда речь идёт о больших деньгах, европейский бизнес действует по принципу "конечно нельзя, но если очень хочется - то можно"," - отмечает народный депутат.
Напомним, что агентство Reuters недавно обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым.
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В итоге по итогам фин года (апрель 2015) уже в конце апреля были выведены все основные средства (как физич так и юридич) - возвращены в германии - автопарк фур, штаплеры и даже складские полки, а сам склад был упрознен и закрыт, рос дочка те мелкие поставки теперь прямо во дворе грубо говоря с немецких фур на фуры заказчиков перегружают, без склада. С 10 фур в неделю поставки стали 2 фуры в месяц.
Но москальские шакалы менеджеры приползли с инфо - или мы там строим завод или потеряем рынок, т.к. продукцию из германии они покупать не могут себе больше позволить - продажи мизерные. Участия в гос заказах стоит огромных денег - взяток.
Учит, что как то рф смогли рубль немного реанимировать (я не эксперт как, но думаю, что прожираются запасы золотовалютного фонда, которые они награбили за прошлые годы) весной арендовали землю и собирались строить уже летом ангар и списать туда производ оборудование старое тут - тут бы за него еще надо было платить, что б утилизировать, а так его продадут "дочке" на рф, с налогов осн ср-ва спишут и вообще выгода двойная. (сарказм)
Но видимо последние новые санкции и развитие ситуации все же удерживает расчетливыйх акционеров даже от такого шага, т.к. могут потерять активы вообще вместе с инвестициями.
В итоге начало строит сдвинули на год.
Теперь вероятно, что с продолжением санцкий - отменят и проект завода. Вот итоги этого 2017 года в след фин году (конец марта 2018 ) подобьют и примут решение - строить или отдать рынок китайцам....
Вот такое реальное состояние дел нем бизнеса на росие.
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А большие деньги ...
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Лично я...моя семья и мои знакомые не голосовали!!!
На ветке найдется шоть кто то кто голосовал за Слепого Оффшоруна???
Чем вы керувались в своем выборе???
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Порох дипломат. И за всю свою предыдущую политдеятельность показал себя человеком, умеющим избегать конфликтов или гасить их. К тому же любой другой из кандидатов не вытянул бы Украину в той ситуации. И сейчас считаю, что это был лучший выбор на тот момент.
И, кстати, в отличие от большинства пишущих на Цензоре, я уже тогда знала, что Порошенко один из самых богатых людей Украины, что все бизнесмены держат деньги в офшорах, надеялась, что он не такой идиот, чтобы ради нескольких сложнейших лет президентства лишиться всего своего бизнеса, и что за 2 недели нельзя выиграть в хорошо подготовленной противником войне. Простите, но люди которые не понимали таких простых вещей, находятся на той же стадии слабоумия, что и те, кто звал войска соседнего государства к себе домой.
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12.07.2017 10:08
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https://www.siemens.com/about/pool/worldwide/siemens_ukraine_en.pdf
Сіменс заробила в Україні 29 млн євро. В цей самий час (за цей період у звіті) в світовому масштабі вона заробила 79 млрд евро... Якщо в односторонньому порядку заборонити сіменс в Україні, компанія багато не втратить. Крім репутації. На скільки критичні ці 29 млн євро для Української економіки я думаю очевидно.
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