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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ГПУ (8756) обыск (1152) Укрэнерго (135)

 ГПУ проводит обыски в "Укрэнерго": сотрудников не пускают на рабочие места, ситуация напряженная, - пресс-служба компании. ФОТОрепортаж

В помещении ГП "НЭК "Укрэнерго" сотрудники прокуратуры проводят обыски.

Об этом заявил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Надену я, пожалуй, черный галстук сегодня ((( Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас. Людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры. Подробности - позже. И так, доброе утро, страна! Оно кажется сегодня не очень то и добрым, но добро все равно победит", - заявил он.

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"Вчера мы рассказали всем о том, что нам удалось сберечь для страны около 6,7 млрд грн, которые раньше бы просто растворились в недрах нашего крупного предприятия. И вот уже утром к нам пришла Генпрокуратура с обысками. Видимо, ищут доказательства нашей победы. Людей не пускают на свои рабочие места, ситуация крайне напряженная. Мы будем держать вас в курсе событий", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

ГПУ проводит обыски в Укрэнерго: сотрудников не пускают на рабочие места, ситуация напряженная, - пресс-служба компании 01ГПУ проводит обыски в Укрэнерго: сотрудников не пускают на рабочие места, ситуация напряженная, - пресс-служба компании 02ГПУ проводит обыски в Укрэнерго: сотрудников не пускают на рабочие места, ситуация напряженная, - пресс-служба компании 03ГПУ проводит обыски в Укрэнерго: сотрудников не пускают на рабочие места, ситуация напряженная, - пресс-служба компании 04
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- Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. (c)
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директор ... Бно-Айриян... Источник: https://censor.net.ua/p447453

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"Сберегли для страны 6,7 млрд" - не, ну не твари звиздливые??? Да за эти 3 года тарифами штаны с украинцев сняли! Но хуле ждать от насировых, бно-айриянов и ахметки во главе...
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Тут или-или. Или европейское будущее для твоих детей или низкие тарифы для тебя сегодня. 2 десятка лет жили при низких тарифах, а по сути на покрытие низких тарифов шла энная сумма из бюджета, а попутно страна теряла на порядок больше, поскольку низких тарифов не бывает - ты все равно платишь высокие тарифы, просто разницу отдаешь не ты сам, а государство платит за тебя твоими деньгами
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Такие вещи за сутки не готовятся. Наверняка расследование шло несколько месяцев перед тем, как прийти в гости.
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Да не, там на самом деле шухер из за всплытия огромной аферы по
электрофикации части села Святопетривське киево-святошинского района.
Где люди 3х улиц купили участки, построились а света всё нет уже 3 года.
Говорили вроде зам Укрэнерго в этой теме с головою сель рады
Святопетривське Овсиенко А.М. замешаны. Не дают подключится по стандартному
подключению парят ТУ но Овсиенко на реализацию ТУ денег не выделяет за всё должны платить люди сами
причём в 10ти кратном размере от государственных тарифов на
подключение
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Був я у тій будівлі десь у 2010 році. З одного боку - убога апаратна диспетчерського зв'яхку. Совок 60-х років. З іншого боку - сортир, де моторчиком посувається гігієнічна стрічка на сидіннях унітазів. Як у крутих аеропортах і ресторанах Європи. "Где деньги, Зин?"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГПУ проводит обыски в "Укрэнерго": сотрудников не пускают на рабочие места, ситуация напряженная, - пресс-служба компании. ФОТОрепортаж
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