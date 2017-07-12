 ГПУ проводит обыски в "Укрэнерго": сотрудников не пускают на рабочие места, ситуация напряженная, - пресс-служба компании. ФОТОрепортаж

Об этом заявил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Надену я, пожалуй, черный галстук сегодня ((( Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас. Людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры. Подробности - позже. И так, доброе утро, страна! Оно кажется сегодня не очень то и добрым, но добро все равно победит", - заявил он.
"Вчера мы рассказали всем о том, что нам удалось сберечь для страны около 6,7 млрд грн, которые раньше бы просто растворились в недрах нашего крупного предприятия. И вот уже утром к нам пришла Генпрокуратура с обысками. Видимо, ищут доказательства нашей победы. Людей не пускают на свои рабочие места, ситуация крайне напряженная. Мы будем держать вас в курсе событий", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".
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Лола, Ахметка, беги. (с)
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электрофикации части села Святопетривське киево-святошинского района.
Где люди 3х улиц купили участки, построились а света всё нет уже 3 года.
Говорили вроде зам Укрэнерго в этой теме с головою сель рады
Святопетривське Овсиенко А.М. замешаны. Не дают подключится по стандартному
подключению парят ТУ но Овсиенко на реализацию ТУ денег не выделяет за всё должны платить люди сами
причём в 10ти кратном размере от государственных тарифов на
подключение
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