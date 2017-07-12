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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Комсомолка, активистка и будущий финансист: СМИ выяснили личность таинственной 21-летней спутницы Лукашенко. ФОТОрепортаж

лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко посетил фестиваль "Купалье" в родной деревне Александрия под Школовом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Сообщается, что в этом году рядом с главой государства на празднике сидели не только чиновники и младший сын Коля, но и неизвестная девушка с темными волосами.

Комсомолка, активистка и будущий финансист: СМИ выяснили личность таинственной 21-летней спутницы Лукашенко 01
Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как выяснило издание "Наша Нива", 21-летнюю студентку и модель зовут Кристина Неверо, она несколько раз становилась лауреатом многочисленных конкурсов, а также была участницей президентского бала для выпускников вузов. На сайте проправительственной молодежной организации БРСМ указывается, что Кристина - комсомолка, активистка и будущий финансист.

Комсомолка, активистка и будущий финансист: СМИ выяснили личность таинственной 21-летней спутницы Лукашенко 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Украину, - Ирина Геращенко. ФОТО

Комсомолка, активистка и будущий финансист: СМИ выяснили личность таинственной 21-летней спутницы Лукашенко 03

Комсомолка, активистка и будущий финансист: СМИ выяснили личность таинственной 21-летней спутницы Лукашенко 04
Фото: соцсети

Напомним, 8 июля 62-летний президент Беларуси Александр Лукашенко посетил концерт в рамках республиканского праздника "Купалье". Сопровождавшая его молодая девушка озадачила СМИ.

Отметим также, что с 1975 года Александр Лукашенко женат на учительнице белорусского языка Галине Желнерович. Видятся супруги редко, однако не разведены.

У Лукашенко три сына, однако младший - Николай - был рожден вне брака. По версии белорусских СМИ, его мать - бывший личный врач Лукашенко Ирина Абельская.
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ну ничё такая, ток я не понял, это евойная или для Коленьки?
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-Герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). (c)
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- Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки (c)
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ДУМАЮ ЗАСЛУГИ ТАМ СОВСЕМ ДРУГИЕ ВЛАДЕЕТ ЯЗЫКОМ И ОТКРЫВАЕТ ЧАКРЫ
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Не понял, в Беларуси есть камзамол и камзамольцы???
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С креветками понятно они ненастоящие, а камзамол в Беларуси настоящий, как в дохлом совдепе?
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Да. Только не знаю, кто на значке комсомольском изображен: чЛенин или еще кто? Могу только догадываться, какой бацька там изображен.
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Лукомол, который воспитывает патриотов Лукашенко...
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А вдруг! Про любвеобильность бацьки писали немало.
Например, его мокшинские братья:
Ближе к телу. Кто из окружающих Лукашенко женщин может претендовать на роль первой леди.
https://lenta.ru/articles/2017/01/14/lyubovzla/
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Не соромитця вже своїх бл@дей на показ виставляти...
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А чего они все на первой фотке сидят с полотенцами на шее? они в баню собрались?
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Минуточку! Будьте добры помедленнее. Я записываю.
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Комсомолка... япона мать. Нет предела маразму.
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" проправительственной молодежной организации БРСМ Источник: https://censor.net.ua/p447452" - иными словами - Лукомол...
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Можно считать, что и Лукомол - заправка, только мозгов...
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Бацька вступил в комсомол, точнее не в комсомол, а в комсомолку, точнее не вступил...
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Как правильно: вложил душу и тело в комсомол или ввел?
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У Лукашенка ще стоїть,а в Путіна вже ні,бо навіть Кабаєва його кинула! Імпотенто хренов!
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Президент Фор во Франции помер на проститутке в своем кабинете.
Неужели и Лукашенко помрет в обхвате тех длинных ног?
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Ну чего пристали к Лукашенко ?
Он что не мужик? Слава Богу не педофил
Ну притянул свою бл..ь на концерт
Вон Коленька с каменной рожей надулся, тоже видно папа осуждает
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Твой вид, когда ты жену отправил в колхоз коров доить...
Комсомолка, активистка и будущий финансист: СМИ выяснили личность таинственной 21-летней спутницы Лукашенко - Цензор.НЕТ 9567
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Абельская...знач Коля еврей по матери...все в лучших традициях института еврейских жен..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКомсомолка, активистка и будущий финансист: СМИ выяснили личность таинственной 21-летней спутницы Лукашенко. ФОТОрепортаж
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