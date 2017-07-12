 Комсомолка, активистка и будущий финансист: СМИ выяснили личность таинственной 21-летней спутницы Лукашенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
Сообщается, что в этом году рядом с главой государства на празднике сидели не только чиновники и младший сын Коля, но и неизвестная девушка с темными волосами.
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Как выяснило издание "Наша Нива", 21-летнюю студентку и модель зовут Кристина Неверо, она несколько раз становилась лауреатом многочисленных конкурсов, а также была участницей президентского бала для выпускников вузов. На сайте проправительственной молодежной организации БРСМ указывается, что Кристина - комсомолка, активистка и будущий финансист.
Фото: соцсети
Напомним, 8 июля 62-летний президент Беларуси Александр Лукашенко посетил концерт в рамках республиканского праздника "Купалье". Сопровождавшая его молодая девушка озадачила СМИ.
Отметим также, что с 1975 года Александр Лукашенко женат на учительнице белорусского языка Галине Желнерович. Видятся супруги редко, однако не разведены.
У Лукашенко три сына, однако младший - Николай - был рожден вне брака. По версии белорусских СМИ, его мать - бывший личный врач Лукашенко Ирина Абельская.
5122 44
"Минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично", - Лукашенко о переговорах по Донбассу(35)
Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Украину, - Ирина Геращенко. ФОТО(23)
Украинско-белорусский экономический форум при участии Порошенко и Лукашенко состоится в Киеве 21 июля(55)
Как бы нас ни давили, мы проведем белорусско-российские учения "Запад-2017". Масштабно и очень серьезно, - Лукашенко(164)
Увага на Білорусь: Кремль підкладає дров до багаття(0)
Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину(86)
Порошенко ждет Лукашенко в Украине летом(60)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Например, его мокшинские братья:
Ближе к телу. Кто из окружающих Лукашенко женщин может претендовать на роль первой леди.
https://lenta.ru/articles/2017/01/14/lyubovzla/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Неужели и Лукашенко помрет в обхвате тех длинных ног?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он что не мужик? Слава Богу не педофил
Ну притянул свою бл..ь на концерт
Вон Коленька с каменной рожей надулся, тоже видно папа осуждает
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить