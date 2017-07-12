 На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Стрельба в Киеве на Днепровской набережной: по горячим следам задержан нападавший.
Один мужчина с серьезными ранениями от травмата срочно госпитализирован. На месте работает полиция и скорая. Выехала опергруппа", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стрельба возникла "на ровном месте" возле круглосуточного магазина.
"После выстрелов нападавший попытался скрыться. Моментально сработала полиция", - говорится в сообщении.
6219 66
В столице обстреляли легковушку: ранен человек. ФОТОрепортаж(29)
В результате обстрела позиций ВСУ под Троицким ранен один украинский военнослужащий, - штаб АТО(1)
Вчера в Киеве неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту, он в реанимации. ФОТО(259)
Из-за вырубки леса ночью на Оболони произошло столкновение со стрельбой. ФОТОрепортаж(199)
В Киеве скандальная реклама агитирует отказаться от русского языка(0)
Четверо бойцов ВСУ ранены и травмированы в зоне АТО за сутки(37)
Два человека пострадали на Донетчине в результате взрыва на дороге между Зайцево и Майорским, - Нацполиция(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
каждій с пИстолем ходит, только и ждет срача,чтоб пострелять...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Киевзеленстрой" продолжает закупать очень дорогие уличные урны
Победитель тендера - "мусорный монополист" ООО "Энерго-Инвест".
КО "Киевзеленстрой" объявил тендер на закупку 50 уличных урн с пепельницей по 12,6 тыс. гривен за штуку. И это после того, как он уже закупил 240 таких урн в мае этого года. Об этом стало известно из объявления электронной системы.
Обжаловать условия закупки можно до 16 июля, подать предложения - до 20 июля. Раскрытие предложений состоится 21 июля.
Урна должна иметь габариты не менее 500х500х900 мм и емкость внутреннего мусорного бака объемом не менее 80 л. Материал урны - оцинковка толщиной не менее 5 мм. Пепельница - из нержавейки. Материал мусороприемника - оцинкованный лист толщиной не менее 2 мм, форма конусная, без острых кромок. Расположение и форма мусороприемника должны обеспечить прием стандартной пластиковой бутылки емкостью не менее 2 л. Урна должна быть оснащена двумя дверцами из шлифованной нержавеющей стали, декорированными под дерево. Одна из дверей - несъемная.
Ответить
Ответить
в стране война, а такие вещи необходимо заказывать на производствах где люди работают с физ вадами, или в колониях там тоже есть цеха - всё это будет в разы дешевле.... но это никому не нужно ведь есть своя фирма быстренько склепает..... а ещё говорят для инвалидов и заключённых нехватает средств на достойное содержание... как-то так.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тоді не буде чому вілтати зі скрині !
буде чистиші на місці події !
через півроку пройде повний цикл природнього вібору (неприродніми засобами).
Ответить
Не меряйте ВСЕХ по себе. То, что вы будете делать с пистолетом, не значит, что прям ОСТАЛЬНЫЕ пойдут мочить Соседей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
надо их (судей) по набережной колоннами водить вокруг круглосуточных магазинчикофф
Ответить
Ответить
Ответить
Вчера видела как на перилах моста метро над Днипром сидели две девицы (!) . Никогда такого еще не видела. И полиции рядом не было , чтобы их оттуда снять .
Ответить
Ответить
Ответить
А если серьёзно то, ну сидят себе девки: кому какое дело, они, что пригать хотели? Им разнообразия в жизни хочется, а возможностей нету. Ну, поседят сегодня на переилах, а завтра может пояс шахида оденут. Они уже взрослые люди. Вы бы как взрослый человек тоже обязаны были бы понимать, что если человек не имеет возможности самореализации то, он ищет сурогаты.
Ответить
Тина Антонович, практикующий психолог:" У нашей молодежи равновесие между принципом удовольствия и принципом реальности нарушено. Они не провели детства в козаках- разбойниках и не просекали поля, теряясь в лесах без телефона и GPS, они рассекали на гонках в Need for Speed. Они выросли на фильмах о супер- героях, где силы у главного героя не заканчивались, а кости не ломались. Откуда им знать об опасности?"
Ответить
Ответить
Ответить
Сам попал раз в KFC: Ночью в макдональдсе и в кфс помещение закрыто, но еду можно заказать только на драйве, поэтому многие там заказывают просто пешком. Так вот где-то в 1:30 стою я на драйве, и жду заказ. Сзади подошли люди пешком, один сбегал заказал в мониторе, и дальше стоят ждут пока всем все приготовят. Тут подъезжает быдлотёлка (сначала не знал, потом только увидел) на хонде пилот. Стоит ждет. Затем мне принесли заказ, я взял его и отъехал на парковку. Эта дура давай сигналить тем людям, что стояли сзади меня, типа чтоб ее пропустили. Они естественно, послали её туда куда все быдло шлют. Она давай "бодаться"(потихоньку сдвигать пешеходов маленькими рывками), те естественно стукнули по машине. Тут с пассажирского сиденья выкатывается лысый пидор с фигурой колобка, и начинает шмалять в воздух (с травмата как потом выяснилось). 2 выстрела в воздух, потом начал тыкать этим пистолем то в висок, то в рот. Нес всякую херню, типа он крутой и всех научит как на драйве надо хавать. Но чет сразу слинял, как увидел, что я и другие люди звонят в полицию. Да все равно фейс засветил на камеру наблюдения, теперь понты(менты) с него вряд ли слезут.
А вот выскочил бы этот колобок, если бы мог представить, что у этих простых прохожих, мог оказаться свой ствол?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То есть в среднем за сутки по всей стране случалось по 11 аварий, в которых гибло 9 человек и получало травмы 88.
Всего в 2016 году в ДТП погибли 3187 человек... ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК в день гибнет от авто.
От огнестрела гибнет меньше ста В ГОД!
От ЗАРЕГЕННОГО огнестрела гибнет 2-3 человека в год.
Однако СМИ упорно раздувают тему оружия...
Ответить