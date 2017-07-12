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Все про:Киев (17609) Нацполиция (8007) ранение (1766) стрельба (2409)

 На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан. ФОТОрепортаж

В Киеве на Днепровской набережной произошла перестрелка, в результате которой один человек получил серьезные ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Стрельба в Киеве на Днепровской набережной: по горячим следам задержан нападавший.

Один мужчина с серьезными ранениями от травмата срочно госпитализирован. На месте работает полиция и скорая. Выехала опергруппа", - сказано в сообщении.

На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан 01

Отмечается, что стрельба возникла "на ровном месте" возле круглосуточного магазина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В столице обстреляли легковушку: ранен человек. ФОТОрепортаж

На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан 02

"После выстрелов нападавший попытался скрыться. Моментально сработала полиция", - говорится в сообщении.

На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан 03

На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан 04

На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан 05

На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан 06
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Срочно запретить прогулки по набережной, пока не перестреляли друг, друга!
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І більше одного не збиратися? Що ще "порадите"?
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Скорее их привлек круглосуточный магазин .
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Погано, що люди зі зброєю в руках не можуть втримати свої нерви. Тепер у в'язниці "полікується".
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А від коли це, травмат став зброєю? Це спец засіб для відстрілу гумових куль. У людей повинна бути зброя, як в ус'му нормальному світі, а спец засоби тільки у поліції
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смешно, хотя ниче нового. Не вдаючись в тему, задолбала уже, хотелось бы узнать, какой идиот придумал это название, спец.засиб для отстрела?
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Обратись в разрешительную систему. Они тебе пояснят в доступной и вежливой форме.
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нет, терминологичною вводят законодатели. Меня интересует не порядок, а именно кому? пришло в голову столь депильное название, при учете, что отстрел происходит с "помощью сжигания пороха"?
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народ с катушек сьехал..
каждій с пИстолем ходит, только и ждет срача,чтоб пострелять...
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розмовляв зі знайомою студенткою то,каже у них кожна, якщо не ніж то, бритву носить.
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Ковбаску з огірком порізати? Чи собі пальчика?
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піди ввечері спитай котру. На разі розкажеш що вона відрізала
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Ні-я попрошу показати мені "бритву"-вже років 20 вживу не бачив.
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я колись навіть брився. Маю трофейний "Золінген" і відчизняну саморобку. два тиждня вистачило, щоб оцінити досягнення ппрогрессу.
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Ось і я про це-сьогодні це раритет. А в невмілих руках-лишень пальці собі можна порізати, а не захиститися.
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До речі, на курсах по самозахисту дівчат не менше ніж хлопців. Ножами вчатся володіти правильно, щоб легше було виправдатися в суді
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Ось це добре-себе треба вміти захищати. Як у бійці, так і в суді.
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Где-то так. Ходит каждый дебил. Нормальные люди, да, не ходят. А все дебилы давно обзавелись.
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Володіння зброєю-не доказ дебільності чи нормальності.
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Вот Оружие ЗАПРЕЩЕННО а Вася с ним ходит в Магазин, и наверное это не первая его ЖЕРТВА.
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офф топ

"Киевзеленстрой" продолжает закупать очень дорогие уличные урны
Победитель тендера - "мусорный монополист" ООО "Энерго-Инвест".
КО "Киевзеленстрой" объявил тендер на закупку 50 уличных урн с пепельницей по 12,6 тыс. гривен за штуку. И это после того, как он уже закупил 240 таких урн в мае этого года. Об этом стало известно из объявления электронной системы.
Обжаловать условия закупки можно до 16 июля, подать предложения - до 20 июля. Раскрытие предложений состоится 21 июля.
Урна должна иметь габариты не менее 500х500х900 мм и емкость внутреннего мусорного бака объемом не менее 80 л. Материал урны - оцинковка толщиной не менее 5 мм. Пепельница - из нержавейки. Материал мусороприемника - оцинкованный лист толщиной не менее 2 мм, форма конусная, без острых кромок. Расположение и форма мусороприемника должны обеспечить прием стандартной пластиковой бутылки емкостью не менее 2 л. Урна должна быть оснащена двумя дверцами из шлифованной нержавеющей стали, декорированными под дерево. Одна из дверей - несъемная.

На Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан - Цензор.НЕТ 6489
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возможно, но 12600 за мусорник, неприятно как-то звучит....
в стране война, а такие вещи необходимо заказывать на производствах где люди работают с физ вадами, или в колониях там тоже есть цеха - всё это будет в разы дешевле.... но это никому не нужно ведь есть своя фирма быстренько склепает..... а ещё говорят для инвалидов и заключённых нехватает средств на достойное содержание... как-то так.
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Это средства местного бюджета. Децентрализация произошла еще в конце 2014 года ( это относительно того, что реформы не проводятся). Этими средставми распоряжается местная громада. И к АТО они никакого отношения не имеют. Или в связи с АТО отменить все развитие страны?
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да, адекватная, но это годичная пенсия рядового пенсионера? По карману ли мы живем?
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Як і всі інші на землі-в кредит. Це нормально, на жаль.
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Всем раздать по пистолету,а лучше по АК и гранате
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мізги при цтому не потрібні !
тоді не буде чому вілтати зі скрині !
буде чистиші на місці події !

через півроку пройде повний цикл природнього вібору (неприродніми засобами).
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Ну прям вас так послушать, все Мочат друг друга НОЖАМИ и Топорами.
Не меряйте ВСЕХ по себе. То, что вы будете делать с пистолетом, не значит, что прям ОСТАЛЬНЫЕ пойдут мочить Соседей.
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а що- ні? МОже звітуете нам по статистиці вбивств?
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А як бути з випадковими жертвами цього "природнього" відбору?
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Якщо вам не подобається природній відбір то, ви в школі погано вивчали "Теорію еволюції".
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А як факт може не подобатися? А школу я із "золотом" закінчив.
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Ой, Чарльз нічого в мануалі не нисав про захистні властивості золотої медалі у природнйому відборі. Може там є, якісь незадокументовані можливості? Може золота медаль додає швидкості реакції в небезпечній ситуації чи пророцтва якого? Головне щоб цікавість не перемогла почуття самозбереження.
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Вимруть колись, не сперечаюся. Та захоплять із собою купу невинних.
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Ну чувачок который в РЕАНИМАЦИИ уж точно бы от ДВУХСТВОЛОЧКИ на тот момент не отказался бы.
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Не всем Порохоботам будут выдавать методички Писаные обкуреными и обдвигаными кураторами и они им с успехом запменят мозги
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привет судам которые сняли запрет на продажу алкоголя после 22-00 в кийове !
надо их (судей) по набережной колоннами водить вокруг круглосуточных магазинчикофф
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Это не только суды, Это целая ПАУТИНА до высших кабинетов, Служителей народа.
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а при чём тут оружие и алкоголь? Это у нас народ такой.
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Стрелка поймали? Киевлянин?
Вчера видела как на перилах моста метро над Днипром сидели две девицы (!) . Никогда такого еще не видела. И полиции рядом не было , чтобы их оттуда снять .
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чесно говоря чуть не прочитал "И полиции рядом не было , чтобы их подтолкнуть" Думаю во народ пошёл, на всё им полиция нужна, сами ничего сделать не могут.
А если серьёзно то, ну сидят себе девки: кому какое дело, они, что пригать хотели? Им разнообразия в жизни хочется, а возможностей нету. Ну, поседят сегодня на переилах, а завтра может пояс шахида оденут. Они уже взрослые люди. Вы бы как взрослый человек тоже обязаны были бы понимать, что если человек не имеет возможности самореализации то, он ищет сурогаты.
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А сколько их погибло,делая на этих самых мостах "селфи"...
Тина Антонович, практикующий психолог:" У нашей молодежи равновесие между принципом удовольствия и принципом реальности нарушено. Они не провели детства в козаках- разбойниках и не просекали поля, теряясь в лесах без телефона и GPS, они рассекали на гонках в Need for Speed. Они выросли на фильмах о супер- героях, где силы у главного героя не заканчивались, а кости не ломались. Откуда им знать об опасности?"
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Ну, а вы хотели бы чтобы естественный отбор проходил бескровно? Все притензии к Чарльзу Дарвину.
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Цензор, може українською краще звучить не "біля кпуглосуточного магазину", а "біля цілодобового..."?
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Чет на харьке расстрелялись. Или это всё 1 дебил, которого сразу не поймали.
Сам попал раз в KFC: Ночью в макдональдсе и в кфс помещение закрыто, но еду можно заказать только на драйве, поэтому многие там заказывают просто пешком. Так вот где-то в 1:30 стою я на драйве, и жду заказ. Сзади подошли люди пешком, один сбегал заказал в мониторе, и дальше стоят ждут пока всем все приготовят. Тут подъезжает быдлотёлка (сначала не знал, потом только увидел) на хонде пилот. Стоит ждет. Затем мне принесли заказ, я взял его и отъехал на парковку. Эта дура давай сигналить тем людям, что стояли сзади меня, типа чтоб ее пропустили. Они естественно, послали её туда куда все быдло шлют. Она давай "бодаться"(потихоньку сдвигать пешеходов маленькими рывками), те естественно стукнули по машине. Тут с пассажирского сиденья выкатывается лысый пидор с фигурой колобка, и начинает шмалять в воздух (с травмата как потом выяснилось). 2 выстрела в воздух, потом начал тыкать этим пистолем то в висок, то в рот. Нес всякую херню, типа он крутой и всех научит как на драйве надо хавать. Но чет сразу слинял, как увидел, что я и другие люди звонят в полицию. Да все равно фейс засветил на камеру наблюдения, теперь понты(менты) с него вряд ли слезут.
А вот выскочил бы этот колобок, если бы мог представить, что у этих простых прохожих, мог оказаться свой ствол?
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а может и лезть на него не станут- благородный человек, а не быдло какое, раз травмат имеет.
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Думаю и быдлотёлка навряд ли машиной людей бы пихала,так что до колобка бы дела не дошло
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В копилку чучела Ярового и его снижению на 17%.
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...Согласно статистике аварийности за 12 месяцев 2016 года, которую обнародовало Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины, всего за прошлый год в стране произошло 154 556 автомобильных аварий, что на 11,6% больше, чем в прошлом году.
То есть в среднем за сутки по всей стране случалось по 11 аварий, в которых гибло 9 человек и получало травмы 88.
Всего в 2016 году в ДТП погибли 3187 человек... ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК в день гибнет от авто.
От огнестрела гибнет меньше ста В ГОД!
От ЗАРЕГЕННОГО огнестрела гибнет 2-3 человека в год.
Однако СМИ упорно раздувают тему оружия...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Днепровской набережной в Киеве произошла стрельба: один мужчина ранен, нападавший задержан. ФОТОрепортаж
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