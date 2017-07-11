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 Политика Украины
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Все про:Довгий (408) Поляков (100) Лозовой Андрей (108) Дейдей (64) Розенблат (60)

 Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля. ФОТОрепортаж

На заседании ВР 11 июля принимались решения о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов по представлению Генеральной прокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального коррупционного бюро.

День работы депутатов в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 01

Руководство ВР - спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава фракции "Блок Порошенко" Артур Герасимов

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 02

К руководству парламента пришел лидер "радикалов" Олег Ляшко

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 03

Евгений Геллер общается с премьером Владимиром Гройсманом


Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 04

В центре - замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Иванчук

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 05

Олег Ляшко и Владимир Парасюк, пришедший в Раду в очках

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 06

Общение Юрия Березы и Виктории Сюмар "Народный фронт"

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 07

Парламентский старожил - Ефим Звягильский

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 08

Вячеслав Константиновский здоровается с коллегами

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 09

"Оппозиционер" Юрий Бойко и коллеги

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 10

Алексей Порошенко

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 11

Лидеры фракций "Народного фронта" Максим Бурбак и "Радикальной партии" Олег Ляшко

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 12

"Никто не стоит выше закона" - Самопомич готовится голосовать за снятие неприкосновенности с депутатов

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 13

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 14

Главным обвинителем в снятии неприкосновенности с депутатов выступил генпрокурор Юрий Луценко

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 15

Олесь Довгий, с которого сегодня парламент снял неприкосновенность

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 16

Довгий, однако, не сильно переживает по случаю снятие неприкосновенности

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 17

Задумчивый Борислав Розенблат, с которого Рада сняла сегодня неприкосновенность

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 18

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 19

Выступая в Раде, Розенблат лично просил депутатов снять с него неприкосновенность.

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 20

Однако, депутаты сняв с Розенблата неприкосновенность, не дали голосов на его задержание и арест

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 21

Счастливый обладатель неприкосновенности Андрей Лозовой - за снятие с него неприкосновенности парламент дал всего 177 голосов

Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля 22

Михаил Добкин. Генпрокурор Луценко анонсировал представление на снятие с него депутатской неприкосновенности



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А лучше думать головой, когда выбираем эту мерзость, что бы потом не было желания их - хоть за горло подержать(с)
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пока имеют право голоса пенсионеры и огромное количество ватоцефалов - думанье головой не поможет, в этом вопросе...
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Цирк закінчився, Кістка для обглодування в ЗМІ та головах українського народу Кинута :D

до осені а може трохи більше достатньо щоб запудрити мізки людям, Радійте
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такої політичної і корупційної ганьби Україна світу ще не показувала. відчуваю що ще не таке покаже
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То что в Украине высокий уровень коррупции это факт но не выше чем в той же южной Корее до прихода США - рашку тоже не скидывай со счетов, да и о таких масштабов коррупции в Украине ты бы и не узнал бы, если бы с этим проявлением не боролись.
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У Розенблата на роже написано - "Слили, волки позорные"
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Я добавлю, написано на лице - почему только я, ведь вы же суки все такие.
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У#бок на последней фотке рад новой партии кокса вставляет основательно
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Некоторый депутаты одеты как босяки. Шо за неуважение к Верзовной Раде? Ещё бы В шортах с вьетнамками пришли . Вот например Геллер- он шо думает, шо Бога за яйки поймал?
Парубий- почему депутаты неприлично одеты? Может еще и ногти не обрезают?
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Таких сук я ещё не видел. Это предел уебанства.
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На публику обливают друг друга грязью, а на деле "вась-вась" между собой, даже особо не скрываются.
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"...драматический день в Раде 11 июля.". Драматический день? Он еще не наступил. Все еще впереди.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСнятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля. ФОТОрепортаж
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