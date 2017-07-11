 Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля. ФОТОрепортаж

День работы депутатов в объективе парламентского корреспондента

Руководство ВР - спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава фракции "Блок Порошенко" Артур Герасимов

К руководству парламента пришел лидер "радикалов" Олег Ляшко

Евгений Геллер общается с премьером Владимиром Гройсманом

Лидеры фракций "Народного фронта" Максим Бурбак и "Радикальной партии" Олег Ляшко

"Никто не стоит выше закона" - Самопомич готовится голосовать за снятие неприкосновенности с депутатов

В центре - замглавы фракции "Народного фронта" Андрей ИванчукОлег Ляшко и Владимир Парасюк, пришедший в Раду в очкахОбщение Юрия Березы и Виктории Сюмар "Народный фронт"Парламентский старожил - Ефим ЗвягильскийВячеслав Константиновский здоровается с коллегами"Оппозиционер" Юрий Бойко и коллегиАлексей Порошенко

Олесь Довгий, с которого

Довгий, однако,

Задумчивый Борислав Розенблат, с

Выступая в Раде, Розенблат

депутатов снять с него неприкосновенность.

Однако, депутаты сняв с Розенблата неприкосновенность,



