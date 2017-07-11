 Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля. ФОТОрепортаж

Руководство ВР - спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава фракции "Блок Порошенко" Артур Герасимов
К руководству парламента пришел лидер "радикалов" Олег Ляшко
Евгений Геллер общается с премьером Владимиром Гройсманом
В центре - замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Иванчук
Олег Ляшко и Владимир Парасюк, пришедший в Раду в очках
Общение Юрия Березы и Виктории Сюмар "Народный фронт"
Парламентский старожил - Ефим Звягильский
Вячеслав Константиновский здоровается с коллегами
"Оппозиционер" Юрий Бойко и коллеги
Алексей Порошенко
Лидеры фракций "Народного фронта" Максим Бурбак и "Радикальной партии" Олег Ляшко
"Никто не стоит выше закона" - Самопомич готовится голосовать за снятие неприкосновенности с депутатов
в снятии неприкосновенности с депутатов выступил генпрокурор Юрий Луценко
Олесь Довгий, с которого сегодня парламент снял неприкосновенность
Довгий, однако, не сильно переживает по случаю снятие неприкосновенности
Задумчивый Борислав Розенблат, с которого Рада сняла сегодня неприкосновенность
Выступая в Раде, Розенблат лично просил депутатов снять с него неприкосновенность.
Однако, депутаты сняв с Розенблата неприкосновенность, не дали голосов на его задержание и арест
Счастливый обладатель неприкосновенности Андрей Лозовой - за снятие с него неприкосновенности парламент дал всего 177 голосов
Михаил Добкин. Генпрокурор Луценко анонсировал представление на снятие с него депутатской неприкосновенности
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Цирк закінчився, Кістка для обглодування в ЗМІ та головах українського народу Кинута :D
до осені а може трохи більше достатньо щоб запудрити мізки людям, Радійте
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Парубий- почему депутаты неприлично одеты? Может еще и ногти не обрезают?
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