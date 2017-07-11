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 Автомобиль на Киевщине врезался в газовый модуль АЗС, есть жертвы, - ГСЧС. ФОТО

В Киевской области автомобиль врезался в газовый модуль АЗС. В результате взрыва 1 человек погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11 июля около 18:40 в Бородянском районе вблизи с. Загальцы (64 км автодороги Ковель -Киев) автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с газовым модулем на АЗС "UPG". Вследствие чего произошел взрыв емкости с газом с последующим горением. В 19:12 пожар на АЗС был локализован и в 19:45 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Автомобиль на Киевщине врезался в газовый модуль АЗС, есть жертвы, - ГСЧС 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Из-за взрыва на АЗС под Белой Церковью погиб парень. ФОТОрепортаж

Автомобиль на Киевщине врезался в газовый модуль АЗС, есть жертвы, - ГСЧС 02

В результате взрыва один человек погиб, еще один пострадал.

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"...автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с газовым модулем на АЗС" --- Говорил и говорю, на ланосах одни идоты ездят !
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... отписался владелец ланоса =)) Садись в свой пенис ланоси ехай на х..й ! =)
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Для конченного дебила чигура: у меня нет и никогда не было ланоса !
А ты тупорылый ишак теперь объясни - какая связь между маркой машины и умственными способностями человека?
И еще - Daewoo Lanos был спроектирован в сотрудничестве с рядом авторитетных германских и английских инжиниринговых компаний научно-исследовательским центром Daewoo в Уокинге. Кузов автомобиля был разработан итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро (ItalDesign).
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ишак тебя зачал. свободен как сопля в полете. =)
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нехрен спорить, основа всего хорошего есть конкуренция. точка.
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ланчик это опель в новой шкурке. машина надежная и неприхотливая. причем надежная во всем.
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ага точно точно.. а на классике одни суицидники. нормальные умные люди только на инвалидных колясках перемещаются.. точно точно..

у тебя самого какая машина? крайслер? или кадилак?
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ниссан тиана. А про владельцев ланосов , это из личных наблюдений за долгие годы вождения. Ездят как быдло.
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ну конечно. а в ниссане датчик на культурность стоит? такую хрень несешь...
просто ланос самая распространенная машина и чисто по статистике на ней реально больше всяких и нормальных и не очень. машина не показатель. у меня клиенто на хонде-пилот ездит 60 км в час и очень аккуратно. А сосед на девятке такое творит что мама не горюй
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автомобиль виноват?
не водитель?
тогда непонятно кто кем управлял.
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а что, разве непонятно, что я написал про водителя ? Ездят они как уе...ки !
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слышь ты пафосный владелец ведра родом из россии. ты бы пыл поумерил. не тем меряешься
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Эту модель собирали на заводах в Японии, Китае, Пакистане, Таиланде, России ...
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Это ты меряешься, а я писал конкретно про видителей, которые ездят на ланосах.
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мда.. ты в автошколе учился на ланосе и у тебя был инструктор-насильник?
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т.е. классику ты вообще за машины не считаешь?
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почему не считаю. Ничего не имею против классики =)
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слышь. на ютубе есть канал. называется "дорожные войны". автор собирает ролики о ДТП и делает подборки. не хочешь посмотреть и просто посчитать сколько там роликов с ланосами а сколько с нисанами, фордами и бэхами с ауди? не?
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те ролики в основном с рашки, я живу в Украине. Я уже писал, что это из личных наблюдений за время долгих поездок =)
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посмотри и прозрей. эти ролики с ютуба. человек подборку делает. много из всех стран снг.
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смотрел уже, подписан даже был, большинство роликов из рашки
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лихио так - 2мя строчками и всех водил Daewoo Lanos мордой в грязь.
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у меня? мальчик, у маня ланос не украинской сборки с опелевским движком спокойно выдает 180 до отсечки бортовиком. машине 11-ый год. в двигателе все родное с завода. замена только расходников. Больное место - глушитель - раз в три года покупаю новые из Польши за 30 баксов. Я доволен своей машиной вполне. она простая и надежная.
А твое пафосное ведро которое возит только культурные жопы и дороже и капризнее а главное - хозяин тупой как пробка
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=)))) таки задело тебя, задело =)) Я писал про водил, которые на них ездят, а ты прешь как баран на ворота, все про машину гнешь =)) Ну если хочешь узнать что я думаю про ланос - то это ни Богу свечка, ни черту кочерга машина =) Фапай дальше на свои отсечки и вовремя меняй глушители =)
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ты тупое существо. ты связал "быдло" с моделью машины. так поступают только конченые неудачники которые насобирав на подержаное авто с "громким" именем или купив его в кредит считают себя выше остальных. видел я и таких уродов. на дороге все равны.
и еще - если ты считаешь что тебя обижают владельцы ланосов - измени свое отношение к этим машинам и их водителям. и все станет по другому.
а про машину я тебе писал чтобы ты нос свой длиный не задирал особо попердывая на китайском нисане.. тоже мне пафосное авто..
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=)))) потуши, он пригорает у тебя. И еще, я тебя немного огорчу, покупал не б.у, а новую в салоне, заплатив всю стоимость сразу и машина японской сборки =) но если тебе хочется думать, что она китайской сборки, я тебе не запрещаю, а то гляди еще спать не сможешь ночью =))
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японской? тебя реально нае..обманули
на смотри на "культуру" в нисане
7 страниц роликов!

быдло на нисане
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точно. именно. про нисссан. есть возражения?
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как можно влететь в модуль заправки? она же не на дороге?

сегодня магнитные бури что ли?

возвращался из командировки так тупанул.. думал все....
ехал не слишком и быстро. 110-120. впереди грузовичок тянется, сзади метрах в 100 рено (я по зеркалам каждые пять-десять секунд смотрю, особенно в салонное). решил грузовичка обойти. приблизился, скорости добавил еще, поворотник врубил и начал перестраиваться. В зеркало глянул - бэха несется обгоняя всех скопом и уже у меня на хвосте фарами блымает. я в свою полосу и по тормозам до блокировки. а грузовичок все ближе.... метра полтора оставалось когда я сравнялся с ним скоростью (км 40 в час). бэха дальше полетела (мне показалось что он тоже оттормаживался до визга)... остановился, покурил и дальше поехал....
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зато тут они по автоба нах, медленно крадутся. понты жлобам, в ойро, дороги! ))))
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Сьогодні взагалі день дибільний. Я втратив пацієнта, розхиляюся, знімаю рукавички, і тут дзвінок. Витягаю телефона- сусідка. Беру трубку- щось гупнуло, зойкнуло і тиша.
Мене аж тіпонуло. Кидаю все, просто в халаті плигаю в машину. 150 по нашій дорозі я я ще не їздив. Прилітаю, а вона на кухні лежить без свідомості, кров з розбитої голови залила половину кімнати.
Одного хворого втратив, одного врятував. 50/50...
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Посему я говорил всегда... что все ланосы, да тем более на газу надо запретить....
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Нужно уже запретить ети ланусы и вазы. Спасу от них нету.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль на Киевщине врезался в газовый модуль АЗС, есть жертвы, - ГСЧС. ФОТО
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