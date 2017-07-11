 Автомобиль на Киевщине врезался в газовый модуль АЗС, есть жертвы, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"11 июля около 18:40 в Бородянском районе вблизи с. Загальцы (64 км автодороги Ковель -Киев) автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с газовым модулем на АЗС "UPG". Вследствие чего произошел взрыв емкости с газом с последующим горением. В 19:12 пожар на АЗС был локализован и в 19:45 ликвидирован", - говорится в сообщении.
В результате взрыва один человек погиб, еще один пострадал.
4120 48
Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС. ФОТОрепортаж(11)
Разрушенный взрывом дом в Голосеевском районе Киева восстановлению не подлежит, - КГГА(16)
ОБСЕ о взрывах в оккупированном Луганске 7 июля: один из них произошел в районе "штаб-квартиры" боевиков(26)
Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко. ФОТО(165)
Закон чи профанація? Конфлікт інтересів на місцях(0)
В результате взрыва в Голосеевском районе Киева 1 человек погиб, пятеро пострадали, - Князев(1)
Одна из пострадавших при взрыве на Голосеевском проспекте умерла в карете "скорой", - ГСЧС(6)
Ответить
Ответить
Ответить
пенисланоси ехай на х..й ! =)
Ответить
А ты тупорылый ишак теперь объясни - какая связь между маркой машины и умственными способностями человека?
И еще - Daewoo Lanos был спроектирован в сотрудничестве с рядом авторитетных германских и английских инжиниринговых компаний научно-исследовательским центром Daewoo в Уокинге. Кузов автомобиля был разработан итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро (ItalDesign).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у тебя самого какая машина? крайслер? или кадилак?
Ответить
Ответить
просто ланос самая распространенная машина и чисто по статистике на ней реально больше всяких и нормальных и не очень. машина не показатель. у меня клиенто на хонде-пилот ездит 60 км в час и очень аккуратно. А сосед на девятке такое творит что мама не горюй
Ответить
не водитель?
тогда непонятно кто кем управлял.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А твое пафосное ведро которое возит только культурные жопы и дороже и капризнее а главное - хозяин тупой как пробка
Ответить
Ответить
и еще - если ты считаешь что тебя обижают владельцы ланосов - измени свое отношение к этим машинам и их водителям. и все станет по другому.
а про машину я тебе писал чтобы ты нос свой длиный не задирал особо попердывая на китайском нисане.. тоже мне пафосное авто..
Ответить
Ответить
на смотри на "культуру" в нисане
7 страниц роликов!
быдло на нисане
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сегодня магнитные бури что ли?
возвращался из командировки так тупанул.. думал все....
ехал не слишком и быстро. 110-120. впереди грузовичок тянется, сзади метрах в 100 рено (я по зеркалам каждые пять-десять секунд смотрю, особенно в салонное). решил грузовичка обойти. приблизился, скорости добавил еще, поворотник врубил и начал перестраиваться. В зеркало глянул - бэха несется обгоняя всех скопом и уже у меня на хвосте фарами блымает. я в свою полосу и по тормозам до блокировки. а грузовичок все ближе.... метра полтора оставалось когда я сравнялся с ним скоростью (км 40 в час). бэха дальше полетела (мне показалось что он тоже оттормаживался до визга)... остановился, покурил и дальше поехал....
Ответить
Ответить
Мене аж тіпонуло. Кидаю все, просто в халаті плигаю в машину. 150 по нашій дорозі я я ще не їздив. Прилітаю, а вона на кухні лежить без свідомості, кров з розбитої голови залила половину кімнати.
Одного хворого втратив, одного врятував. 50/50...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить