EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Политика Украины
  880  30
Материалы по теме:
Все про:ВР (22814) Луценко (7025) неприкосновенность (814) Поляков (98) Лозовой Андрей (106) Розенблат (58)

 После каникул на депутатов будут внесены повторные представления на снятие неприкосновенности, - Луценко. ВИДЕО

Генпрокуратура после каникул повторно внесет в Верховную Раду представления на депутатов, за которые парламент не проголосовал сегодня.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в кулуарах ВР заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Комментируя ситуацию с сегодняшним голосованием по снятию неприкосновенности с ряда нардепов, Генпрокурор отметил, что считает это решение "неприемлемым ни с политической, ни с юридической точки зрения".

"Сразу заявляю , что по этим депутатам представления будут внесены повторно сразу же после каникул. Никто не спрячется ни за депутатским мандатом, ни на далеких островах. Парламент если не снял в этот раз, с сентября будет вынужден рассматривать повторно", - сказал Луценко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Без десерта - никак", - Луценко о рассмотрении Радой снятия неприкосновенности с Добкина. ВИДЕО




 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бездари, лентяи, разгильдяи, идут на каникулы...
заработали!.... :D
война....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие каникулы? У наших военных на фронте есть каникулы? Так они работают день и ночь под пулями,а не штаны протирают,как эти уроды из Рады. Пусть валят геть из Рады насовсем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чомусь клацаю а не удаляются собаки.. чому га...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И после каникул будут неделями меряться кто больше украл. Законы принимать некогда. Снимите неприкосновенность со всех депутатов и работайте на Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению, это и мечта шоколадного мародера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напрошується висновок що їх потрібно тільки відстрілювати, інакше ніяк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді ще один висновок напрошується: відстрілювати разом з тими, хто їх вибрав. Інакше продажне бидло знову вибере казна що на голову нормальним людям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Югиг давай по первой на КУМА Прошен..шо слабо.. не хочется опять на Красную зону к ментам возвращаься...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем? Уже снимать нужно со всей воровской шоблы, под названием рада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну шо , граждане ? Готовы голосовать за нациков , или еще разок за либералов проголосуем ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хе-хе, акценты неправильно поставлены... - Добкин, Шуфрич, Бойко и др все имели своих избирателей .. Если я снял проститутку и меня с ней жена застукала - я виноват... Если голосовали к примеру за Добкина (а все знали что он дыбил и вор, еще до революции), то виноваты избиратели... - их нужно привлекать в первую очередь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каникулы, перетрудились разогнать это нетрудоспособное собрание и не позорится на весь мир...может в окопах на передке каникулы сделаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему у Ющерки зватало мозгов и яиц,разгонять парламент и отсевать всяких случайных"бизнесменов от власти"?Головы фракций несут ответсвенность в том числе и уголовную за то,что насобирали воров и проходимцев.И такая рада если бы знала отношение людей,всецело и глобально и имела хоть долю причастности к Украине-само-распустились бы...Сделайте выборы,для самоконтроля,сколько шушары отсеется.А перед этим законодательно изменить закон о выборах и выборчих комиссиях
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напахались народные паразиты, теперь и на заслуженный отдых на багамы, а дорога этим жлобам в кутузку или силосную яму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неприкосновенность снимаем, но прикасаться нельзя!
Не государство, а "королевство кривых зеркал"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где активисты, почему не жгут шины? Налицо издевательство над народом Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПосле каникул на депутатов будут внесены повторные представления на снятие неприкосновенности, - Луценко. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти