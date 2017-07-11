 После каникул на депутатов будут внесены повторные представления на снятие неприкосновенности, - Луценко. ВИДЕО

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в кулуарах ВР заявил генпрокурор Юрий Луценко.
Комментируя ситуацию с сегодняшним голосованием по снятию неприкосновенности с ряда нардепов, Генпрокурор отметил, что считает это решение "неприемлемым ни с политической, ни с юридической точки зрения".
"Сразу заявляю , что по этим депутатам представления будут внесены повторно сразу же после каникул. Никто не спрячется ни за депутатским мандатом, ни на далеких островах. Парламент если не снял в этот раз, с сентября будет вынужден рассматривать повторно", - сказал Луценко.
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заработали!.... :D
война....
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Не государство, а "королевство кривых зеркал"...
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