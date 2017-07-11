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Все про:авто (4445) Киев (17607) ранение (1762) стрельба (2407)

 В столице обстреляли легковушку: ранен человек. ФОТОрепортаж

В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль. Один человек получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", инцидент произошел в Голосеевском районе. Злоумышленники атаковали красную Skoda Octavia и скрылись в неизвестном направлении.

На месте происшествия находится окровавленный потерпевший.

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В столице обстреляли легковушку: ранен человек 01В столице обстреляли легковушку: ранен человек 02В столице обстреляли легковушку: ранен человек 03В столице обстреляли легковушку: ранен человек 04В столице обстреляли легковушку: ранен человек 05

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если на шкоде октавиа ездит, то значит не было
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В стране бардак,власть беспомощна,она подставляет народ под бандитов и террористов,власть не вводит визовый режим с врагом,не признает войну ,поэтому должна сесть в тюрьму за конституционные нарушения и потакания врагу.
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Візовий режим з кацапами призведе до Москвозаробітчанського Майдану.
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Тех кто работает на кацапов во время войны нужно вообще лишать украинского гражданства,пусть перебираются в паРашу насовсем.
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Я знаю одного Воїна АТО, який рік відвоював, був поранений, а зараз влиндив на заробітки до Москви.
Що з ним робити?
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Я таких не знаю,видимо он такой воин,постоял на блокпосту и ни разу за все АТО не выстрелил.Таких надо лишать гражданства тоже.
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Может у него раздвоение личности,может с головой что-то ,откуда я знаю,нормальный человек так не сделает,даже в том смысле, что побоится туда ехать,его могут вычислить и посадить на 25 лет,там меньшие сроки не дают,не так как у нас дали 15 суток и 320 грн штрафа...А может он поехал вредить кацапам внутри их логова? Может он разведчик? И т.д.
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Я знаю ! Таких полно было в 2014-15. Тогда они стояли на блок-постах Л/ДНР , а сейчас на зароботках на паРаше.
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Захерченко, ні? Теж був поранений в опу і теж до москви їздив ))
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сьогодні прочитав когось з міністерства Клімкіна, що його міністерство розробило та проштовхує вперто таки біометрику (а не візи) та увага:
1) для всіх іноземців (тобто щоб кацапи не образилися);
2) це не розповсюджується на лінії розмежування з ОРДЛО та Кримом, де можна кацапам навіть без біометрики потрапляти в Україну!
Так що який "ватно-заробітчанський майдан"? У Міністерстві роблять все, щоб тільки не зашкодити кацапському агресору, террористу та внутрішньому ватному елементу.... навпаки біометрику вводять фактично для всіх іноземців, окрім кацапів.
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В тебе хвора уява, кацапи не можуть потрапити в Україну через лінію розмежування, лише через зовнішній кордон. Це лише для громадян України.
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яким чином взагалі громадяни України (хоч і формальні, тобто лише за паспортом) можуть підпадати під "клімкінську" біометрику? До чого він тулить сюди, що на лінії розмежування з ОРДЛО та Криму це не розповсюджуються, бо там наші громадяни.... причом наші громадяни тдо біометрики? Вони й так не підлягають біометричному контролю! Тоді навіщо вони акцентуютб увагу на ці лінії розмежування!? У мене в самого це викликало подив і як ти кажеш "хворобливу уяву". Зараз знайду джерело, цензор поки не публікував.
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Сесть в тюрьму сама? Похоже Вы не патриот, да еще и наверное Рошен не едите...
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Клоун Яровой, тебе в копилку к 17% снижения или чего там у тебя?
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Казав Яроаий що злочинність зменшилась. Це всю масковмкие агенти. У нас всю контролює палюція.
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а може це палюция и устроила?! тада получаиццо, шо это не злачиннисть, а законоблюстительный выпадок
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Ну, и хде этот сабаковский "зам", который намедни вещал, шо "рост преступности в Киеве" нам сницца???
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То фигня, главное, что "активисты" файеры зажгли.
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Дятлы, какая октавия? у вас же на фото марка светится, рапид
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ столице обстреляли легковушку: ранен человек. ФОТОрепортаж
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