 В столице обстреляли легковушку: ранен человек. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", инцидент произошел в Голосеевском районе. Злоумышленники атаковали красную Skoda Octavia и скрылись в неизвестном направлении.
На месте происшествия находится окровавленный потерпевший.
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Що з ним робити?
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1) для всіх іноземців (тобто щоб кацапи не образилися);
2) це не розповсюджується на лінії розмежування з ОРДЛО та Кримом, де можна кацапам навіть без біометрики потрапляти в Україну!
Так що який "ватно-заробітчанський майдан"? У Міністерстві роблять все, щоб тільки не зашкодити кацапському агресору, террористу та внутрішньому ватному елементу.... навпаки біометрику вводять фактично для всіх іноземців, окрім кацапів.
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