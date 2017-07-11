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 Политика Украины
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Все про:ВР (22810) неприкосновенность (807) протест (5471) Лозовой Андрей (103)

 Митингующие под Радой зажгли файеры после отказа парламента снять неприкосновенность с Лозового. ФОТО

После отказа парламента снять неприкосновенность с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового участники акции возле Верховной Рады зажгли файеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, решение Рады митингующие встретили криками "Позор!"

Сначала файеры зажгли несколько человек, которые стояли у забора с кордоном полиции. Затем файеры еще раз зажгли в толпе протестующих. Участники акции также продолжают громко стучать в железные бочки.

Сейчас под зданием парламента находится около 100 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко о Лозовом: "Необходимо заплатить 1 млн 717 тыс. грн налогов и 129 тыс. грн военного сбора"

Напомним, Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

Митингующие под Радой зажгли файеры после отказа парламента снять неприкосновенность с Лозового 01

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Молодцы ребята! Терпение уже у всех на исходе. Просто открыто сzут в глаза народу!
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не понимаю, у народа память короткая как у кацапов? было обещано снять неприкосновенность полностью, со всех, а теперь речь идет о нескольких ..
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Нормальна реакція-ненормально гранати кидати.
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майдан нужен как воздух
но нильзя, бо пукин нападе)
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нужен? ну так что ты здесь сидишь,бигом майданить или ты думаешь что люди за тебя и майдан устроят и кацапов с донбасса гнать будут? а ты будешь сидеть на цензоре
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Якщо цих "обранців" не притискати вони Україну задарма віддадуть.
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Депутаты охренели! Пришли в Раду на крови ребят. Где е- декларации? Где люстрация? Все похерели- спустили на тормозах.
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І знайдуться ж 3,14дараси, що виправдатимуть не зняття з трьох недоторканих, недоторканості... ніхто, з тих, що не проголосував за зняття хоч з одного, не повинен бути депутатом, починая з шляшка, що зі стержнем...
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надо этих уродов там валить неприкасаясь, раз они неприкасаемые !
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Судя по голосованию депутанам пофиг кто там на улице петардами играет
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пора открыть охоту на этих тварей в парламенте.
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Наверное даже не самое страшное то,что на Майдане погибли люди ,СТРАШНО ТО ,ЧТО ОНИ ПОГИБЛИ ЗРЯ !!!!
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народные депутаты это враги украинского народа и государства Украины!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМитингующие под Радой зажгли файеры после отказа парламента снять неприкосновенность с Лозового. ФОТО
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