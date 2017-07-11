 Митингующие под Радой зажгли файеры после отказа парламента снять неприкосновенность с Лозового. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, решение Рады митингующие встретили криками "Позор!"
Сначала файеры зажгли несколько человек, которые стояли у забора с кордоном полиции. Затем файеры еще раз зажгли в толпе протестующих. Участники акции также продолжают громко стучать в железные бочки.
Сейчас под зданием парламента находится около 100 человек.
Напомним, Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.
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но нильзя, бо пукин нападе)
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