 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 240 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и формированию незаконного налогового кредита.
Для проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций, минимизации таможенных платежей и искусственного завышения себестоимости товаров злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. Организаторы конвертцентра осуществляли импорт овощей и фруктов по заниженным ценам, после чего товары отправлялись на склады заказчиков, являющихся оптовыми торговцами. При этом документально отражалась продажа в адрес указанных транзитно-конвертационных предприятий, где в дальнейшем происходила подмена номенклатуры товара.
Кроме того, на счета подконтрольных злоумышленникам компаний с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 11- 12% передавались заказчикам незаконной конвертации.
Общий оборот конвертцентра составил более 240 миллионов гривен.
В результате 18 обысков, проведенных в Киеве, Черновцах и Хмельницком, было обнаружено и изъято 39 печатей предприятий, более 760 тысяч гривен, почти 110 тысяч долларов США, 10,6 тысячи евро, 152 тысячи российских рублей, 19 банковских карточек, компьютерная техника, чековые книжки, черновые записи и финансово - хозяйственные документы.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".
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