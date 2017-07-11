 Полторак встретился с главой Представительства НАТО в Украине Винниковым: "Принято решение о начале работы Центра управления изменениями". ФОТОрепортаж

"Только что состоялась встреча с Главой представительства НАТО в Украине господином Александером Винниковым и стратегическими советниками стран Альянса, которые оказывают совещательную помощь в проведении реформ в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины. Я проинформировал участников встречи относительно предварительных итогов выполнения мероприятий по реформированию Минобороны и ВС Украины, а также планам будущей совместной работы", - написал Полторак.
По его словам, в Украине должен заработать Центр управления изменениями - орган, который будет заниматься своеобразным аудитом и координацией реформ и оптимизацией ресурсов для проведения этой деятельности.
"Чтобы все изменения, которые происходят, были наполнены глубоким содержанием, принято решение о начале работы Центра управления изменениями - органа, который будет заниматься своеобразным аудитом и координацией реформ и оптимизацией ресурсов для проведения этой деятельности. Работа иностранных советников дает свои результаты, и я ими доволен. Приоритетными задачами на будущее является укрепление кадрового потенциала Министерства обороны и профессионализация Вооруженных Сил Украины, последующее приобретение Вооруженными Силами Украины критериев НАТО и достижения ими совместимости с ВС государств-членов Альянса", - отметил Полторак.
фамилия по своему корню украинская. Было бы неплохо, если у этого важного дипломата были украинские корни.
В министерстве обороны Канады важную должность занимает генерал-лейтенант Пол ВИННИК, канадский этнический украинец по матери и по отцу. Он отвечает за военно-оборонное сотрудничество Канады и Украины .
Ответить
Ответить