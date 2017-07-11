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 Двое одесских полицейских попались на взятке 2,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Во вторник, 11 июля, следователи прокуратуры Одесской области совместно с СБУ и внутренней безопасностью Национальной полиции уличили во взяточничестве одного из оперуполномоченных и следователя Суворовского отдела полиции Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Полицейские требовали и получили 2500 долларов от одного из подозреваемых за переквалификацию уголовного преступления на менее тяжкое. Взяточники привлекли к совершению преступления посредника, который по договоренности после получения денег должен был передать их полицейским через 5 дней, при этом поменять купюры, избавившись от "меченых".

Двое одесских полицейских попались на взятке 2,5 тыс. долл., - прокуратура 01

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Двое одесских полицейских попались на взятке 2,5 тыс. долл., - прокуратура 02
Двое одесских полицейских попались на взятке 2,5 тыс. долл., - прокуратура 03

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении трем фигурантам и избрании им меры пресечения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
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