 Двое одесских полицейских попались на взятке 2,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Полицейские требовали и получили 2500 долларов от одного из подозреваемых за переквалификацию уголовного преступления на менее тяжкое. Взяточники привлекли к совершению преступления посредника, который по договоренности после получения денег должен был передать их полицейским через 5 дней, при этом поменять купюры, избавившись от "меченых".
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении трем фигурантам и избрании им меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
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