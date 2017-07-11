C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине. ФОТОрепортаж
В Кобеляках Полтавской области простились с разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным, который погиб в бою на Луганщине, отражая нападение вражеской ДРГ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 93-ей ОМБр в Фейсбук.
"28 июня разведгруппа 93-ей отдельной механизированной бригады выполняла задания, в ходе которого должны были перехватить вражеские разведывательно-диверсионные подразделения, которые пытались продвинуться вглубь позиций бригады. Юрий собой прикрыл товарищей. Был тяжело ранен и героически погиб в бою", - говорится в сообщении.
Боевики долгое время отказывались передать тело разведчика.
По данным сайта "Вести Полтавщины", Федорин родом с Луганщины. Когда в Макеевке, где проживал военный, начались обстрелы, Юрий, спасая свою семью - жену и трех дочерей, привез их в Мариуполь, но потому, что детей не подошел местный климат, приняли решение ехать в Полтавскую область, где когда-то проживал дед жены. Убедившись, что семья находится в безопасности, Юрий, в апреле 2014 года, одним из первых добровольцев пошел в ряды Вооруженных сил Украины и отправился на Восток.
В Кобеляках пришли проститься с героем боевые товарищи, односельчане, родственники и друзья. Похоронили бойца на местном кладбище на Аллее Героев.
все фото - "Вести Полтавщины"