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 C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине. ФОТОрепортаж

В Кобеляках Полтавской области простились с разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным, который погиб в бою на Луганщине, отражая нападение вражеской ДРГ.


Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 93-ей ОМБр в Фейсбук.

"28 июня разведгруппа 93-ей отдельной механизированной бригады выполняла задания, в ходе которого должны были перехватить вражеские разведывательно-диверсионные подразделения, которые пытались продвинуться вглубь позиций бригады. Юрий собой прикрыл товарищей. Был тяжело ранен и героически погиб в бою", - говорится в сообщении.

Боевики долгое время отказывались передать тело разведчика.

C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 01

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C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 02
C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 03

По данным сайта "Вести Полтавщины", Федорин родом с Луганщины. Когда в Макеевке, где проживал военный, начались обстрелы, Юрий, спасая свою семью - жену и трех дочерей, привез их в Мариуполь, но потому, что детей не подошел местный климат, приняли решение ехать в Полтавскую область, где когда-то проживал дед жены. Убедившись, что семья находится в безопасности, Юрий, в апреле 2014 года, одним из первых добровольцев пошел в ряды Вооруженных сил Украины и отправился на Восток.

C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 04

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C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 05
C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 06
C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 07

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C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 08

В Кобеляках пришли проститься с героем боевые товарищи, односельчане, родственники и друзья. Похоронили бойца на местном кладбище на Аллее Героев.

C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 09
C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 10

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C разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине 11

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Цензор.НЕТФотоОбществоC разведчиком 93-ей ОМБр Юрием Федориным простились на Полтавщине. ФОТОрепортаж
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