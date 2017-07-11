 Чиновника управления Госагентства водных ресурсов, уличенного на взятке в 1,2 тыс. дол., будут судить в Киеве. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела управления водных ресурсов в городе Киеве и Киевской области, который требовал и получил 1200 долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали чиновника 16.05.2017 года, после получения им взятки.
Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы со специальной конфискацией.
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