 Чиновника управления Госагентства водных ресурсов, уличенного на взятке в 1,2 тыс. дол., будут судить в Киеве. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева."Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела управления водных ресурсов в городе Киеве и Киевской области, который требовал и получил 1200 долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Данную сумму задержанный требовал от мужчины за влияние на принятие решения другого должностного лица Госагентства, которое уполномочено на согласование и выдачу рекомендации на разработку проекта землеустройства по отводу в частную собственность двух земельных участков в Киевской области, которые относятся к землям одного фонда.Правоохранители задержали чиновника 16.05.2017 года, после получения им взятки.

Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) направлено в суд для рассмотрения.Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы со специальной конфискацией.