 "Волга" на встречке врезалась в грузовик подо Львовом: двое погибших. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Волга", 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес".
В результате столкновения водитель и пассажир "Волги", личность которого правоохранители устанавливают, от полученных травм скончались на месте происшествия.
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Мог бы купить десятилетку-иномарку за вменяемую цену-был бы живой...
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Не разганяй зраду.
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Но древний совковый автохлам в 99 процентах случаев разбивается по причине неудовлетворительного тех состояния.
Но ты не поверишь...
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Или иномарка бы, увидев на встречке грузовик перескочила бы его?
Вот же долбоёб ты.
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Да и есть мутная схема авто на бляхах и что? в Киеве большинство авто на бляхах это некро БМВ, некро Мерсы и некро Ауди. Простых и дешевых авто типа гольфа или октавии редко встретишь.
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А вот ездить на 40 летнем отечественном говне- можно!
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Fiat 127 1982
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"Баржа" требует постоянной проверки шаровых.
Особенно в отсутствие техосмотра.
Раньше хоть как-то боялись, немного шаманили, а сейчас все пофиг, главное - едет.
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Вот тебе причины выезда на встречку.
Лопнуло колесо.
Лопнул шкворень.
Вылетела рулевая тяга.
Лопнула балка.
МАЛО?
К нулю, говоришь, приближается...
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