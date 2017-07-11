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 Происшествия, Фоторепортаж
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 "Волга" на встречке врезалась в грузовик подо Львовом: двое погибших. ФОТОрепортаж

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Волга", 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес".

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В результате столкновения водитель и пассажир "Волги", личность которого правоохранители устанавливают, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Волга на встречке врезалась в грузовик подо Львовом: двое погибших 01Волга на встречке врезалась в грузовик подо Львовом: двое погибших 02Волга на встречке врезалась в грузовик подо Львовом: двое погибших 03Волга на встречке врезалась в грузовик подо Львовом: двое погибших 04


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НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ! Ездят на хламе, потому, что запрещено покупать нормальные недорогие иномарки!
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а водители волг считают себя круче других участников движения, "это же волга" - говорят они. она тяжелее жигулей и иномарок, (кроме джипов и грузовиков). просто знакомый волговод, от него и знаю
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Запрещено ввозить хлам, который европейцы собираются выбросить.
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Проблема, что в Украину везут, это все говно.
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Что вы несете? То есть - был бы покойный на... к примеру БМВ или Мерине или говноСитроене(не дорогой иномарке) - то всесцуко живы остались? Слава Всевышнему, уберег водилу грузовика. Ездят дебилы на всем и без правил ПДД!!! Вот в чем причина. Но возможно, тут человеку стало плохо... да все что угодно.
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Эти старые по 30-40 лет машины, нужно срочно убрать с дорог. Ездят кое как, тормозят одной стороной колес и т.д.... Дайте людям возможность купить б/у машины из Германии..Вот эти смерти на совести наших горе-законодателей.
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Автомобильный геноцид Украинцев правительством продолжается.
Мог бы купить десятилетку-иномарку за вменяемую цену-был бы живой...
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Это при чем? Мож он уснул нахрен. Какая разница спать за рулем волги или мерса, результат одинаков.
Не разганяй зраду.
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Ты не поверишь.
Но древний совковый автохлам в 99 процентах случаев разбивается по причине неудовлетворительного тех состояния.
Но ты не поверишь...
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Ага, если б он был на иномарке, то не выехал бы на встречку?
Или иномарка бы, увидев на встречке грузовик перескочила бы его?
Вот же долбоёб ты.
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Посмотри ролики краштестов, где отечественный автохлам не проходит даже 2 звезды. К тому же статистику аварии на отечественных авто, где в большинстве даже не значительных ДТП пассажиры и водители трупы.
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А иномарки проходят краш-тесты при скорости 60 км.ч., а у нас такую скорость только в пробках держат.
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все автомобили проходят краштесты на скорости 60км/ч. Притом даже при етой скорости отечественный говнопром полный трупов.
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А под 100 краш-тесты не проводят, потому что даже в самой иномаристой иномарке при такой скорости не выжить.
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Да, у иномарок в комплектацию входит подорожник, который они бы приложили и исцелились бы.
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Точнее, в иномарке выглядел был как живой ))))))
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Cказок сейчас навешают про отличные десятилетние авто. Сравнивая цены на хлам в ЕС с ценами на авто в Украине.

Да и есть мутная схема авто на бляхах и что? в Киеве большинство авто на бляхах это некро БМВ, некро Мерсы и некро Ауди. Простых и дешевых авто типа гольфа или октавии редко встретишь.
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"...водитель автомобиля "Волга", 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения". Люди, просто будьте обачними за кермом! Цінуйте власне і чиєсь життя - воно у кожного лише одне.
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Или лопнула рулевая, шкворень или покрышка. Такому хламу место на свалке или в музее, а не на наших дорогах!!!
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Этот Фиат 2001 года в Польше стоит 2700 злотых, или 18 (восемнадцать) тысяч гривен.
"Волга" на встречке врезалась в грузовик под Львовом: двое погибших - Цензор.НЕТ 4755
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Убогое говно! Капсула смерти! Просто рекомендую... не покупайте это. Поберегите себя, семью и окружающих.
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Пашутил? Правительство десятилетку -иномарку мне купить неразрешает.Типа незнал?
А вот ездить на 40 летнем отечественном говне- можно!
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Ты перегрелся?! Зайди на авториа, отсортируй по своим говнофиатам и 2001 году выпуска и ПРОЗРЕЙ, что у нас их можно купить по 300 баксов
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такое большое корыто на вид, а на самом деле консервная банка. Нужно уже запрещать ети жигули, волги, ланусы и прочие разейские тазы...
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За его машиной кто должен был смотреть, кроме хозяина?
"Баржа" требует постоянной проверки шаровых.
Особенно в отсутствие техосмотра.
Раньше хоть как-то боялись, немного шаманили, а сейчас все пофиг, главное - едет.
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Этот 40 летний антиквариат просто уже невозможно довести до нормального состояния. Это раз. А два оно и новое было небезопасное. Вы хоть знаете какая тормозная система на Волге? Любая лужа и тормозов нет!
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вам, бл..ь, тролли, не угодишь разобьются на бмв- мажоры и идиоты, на волге- нищеброды. Определитесь уже. А как по мне прокладка рулит, и в прямом и переносном.
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ух ты, а ведь действительно волжань 24-я. Сто лет уже не видел...И ведь еще оказывается где-то ездят...и да, выезд на встречку это почти всегда вина дурака за рулем, бо вероятность происхождения этого по техническим причинам приближается к нулю.
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Я фигею...
Вот тебе причины выезда на встречку.
Лопнуло колесо.
Лопнул шкворень.
Вылетела рулевая тяга.
Лопнула балка.
МАЛО?
К нулю, говоришь, приближается...
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провластные твари вынуждают людей ездить на совковом говне или покупать по 10 000 уе вонючие лоносы и прочую витчизняну говнопродукцию.в то время как нормальная и безопасная подержаная машина обойдется 2000-3000 уе..просто пид-ры
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Волга" на встречке врезалась в грузовик подо Львовом: двое погибших. ФОТОрепортаж
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