 Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.
"Обменялись мнениями относительно ситуации по безопасности и в гуманитарной сфере на Донбассе, невыполнения минских соглашений, путей их имплементации, в первую очередь ключевых - блоков по безопасности и гуманитарного. Я рассказала о проблемах с освобождением заложников, коллеги сосредоточились на привлечении ВР к мирному процессу, говорили о нашей законотворческой работе, направленной на поддержку граждан с оккупированных территорий (как законы в образовательной и социальных сферах)", - написала она.
Также Геращенко отметила, что сверхважным остается откровенный обмен мнениями и роль парламента в миротворческих процессах.
"Я пригласила на "платформу" участников минских групп от Украины, в частности, политической, которые находятся в постоянном диалоге с ВР. Очень ценю наше сотрудничество и еще раз убеждаюсь, насколько важной была инициатива Андрея Парубия создать неформальную площадку "минскую платформу", которую я в ВР возглавляю", - добавила первый вице-спикер ВР.
Фото: Геращенко/Facebook
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