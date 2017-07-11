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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников. ФОТОрепортаж

В ВР в рамках неформальной "Минской платформы" состоялась встреча народных депутатов от разных фракций, являющихся участниками этого дискуссионного площадке, со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Обменялись мнениями относительно ситуации по безопасности и в гуманитарной сфере на Донбассе, невыполнения минских соглашений, путей их имплементации, в первую очередь ключевых - блоков по безопасности и гуманитарного. Я рассказала о проблемах с освобождением заложников, коллеги сосредоточились на привлечении ВР к мирному процессу, говорили о нашей законотворческой работе, направленной на поддержку граждан с оккупированных территорий (как законы в образовательной и социальных сферах)", - написала она.

Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников 01

Также Геращенко отметила, что сверхважным остается откровенный обмен мнениями и роль парламента в миротворческих процессах.

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Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников 02

"Я пригласила на "платформу" участников минских групп от Украины, в частности, политической, которые находятся в постоянном диалоге с ВР. Очень ценю наше сотрудничество и еще раз убеждаюсь, насколько важной была инициатива Андрея Парубия создать неформальную площадку "минскую платформу", которую я в ВР возглавляю", - добавила первый вице-спикер ВР.

Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников 03

Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников 04

Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников 05

Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников 06

Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников 07
Фото: Геращенко/Facebook
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Раньше освобождать заложников мешала злочынна блокада торговых партньоров. А шо сейчас?
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Потрібен новий формат-без Германії ,як мінімум, і зі США.
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Місце стародавньої Германії було населено різними германськими племенами за свідченням документів ще до 100 р. н. е. Протягом великого переселення народів германці поширились на південь, ..
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Тю, так чого ж ти США пишеш, а не країна племен ірокезів і могіканів? Треба в назвах однієї історичної лінії дотримуватись
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Отож бо. Вчи мову. Бо коли будеш у людей дорогу до дому питати, то не на Троєщину, а в дрєвнє посєлєніє на північний схід від Києва. То хрєн тоді до Галки коли попадеш
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Трамп назначил спецпредставителя США по Украине по просьбе Меркель, - Foreign Policy
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А в Госдепі до її прохання про це й не думали, ага...
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Чомусь не бачу тут головного "асвабадітеля" мертвечука.
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Чувак еще до конца не осознал какую работку ему подкинули Скоро будет просится в отставку...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИрина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников. ФОТОрепортаж
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