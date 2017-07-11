 В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовных производств, открытых по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) УК, было установлено, что на территории области осуществляется транспортировка и хранение сигарет, которые были незаконно доставлены на территорию Украины с нарушением правил таможенного оформления.

В результате проведенных двух обысков, проведенных в складском помещении и в тягаче, было обнаружено и изъято 8 40 тысяч пачек сигарет, произведенных в ОАЭ и Армении, без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых табачных изделий составляет более 17 миллионов гривен.В настоящее время следственные действия продолжаются.