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Все про:контрабанда (1944) налоговая милиция (1476) Одесская область (1596) сигареты (652)

 В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен. ФОТО

В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота 840 тысяч пачек сигарет стоимостью более 17 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен 01

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовных производств, открытых по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) УК, было установлено, что на территории области осуществляется транспортировка и хранение сигарет, которые были незаконно доставлены на территорию Украины с нарушением правил таможенного оформления.

В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен 02

В результате проведенных двух обысков, проведенных в складском помещении и в тягаче, было обнаружено и изъято 8 40 тысяч пачек сигарет, произведенных в ОАЭ и Армении, без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых табачных изделий составляет более 17 миллионов гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен 03

В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен 04

В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен 05


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Нагловики, сцуки!!! Курить я буду, но пить - не брошу!
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Изъяли в пользу кого ? Не верю,что что то попадет в казну Украины.
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без документов - подлежит уничтожению. В чем сильно сомневаюсь.
А так - надо еще повысить акцизы, контрабанды будет меньше...
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