 В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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А так - надо еще повысить акцизы, контрабанды будет меньше...
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