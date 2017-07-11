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Все про:ЗУНР (13) история (1356) Киевская область (1607) музей (499) ограбление (1218) УНР (44)

 Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи. ФОТО

Неизвестные ограбили Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР в городе Фастове Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фастов Сегодня, об этом написал директор музея Эдуард Мондзелевский на своей странице в "Фейсбуке".

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Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи 01

"Неизвестные воры взломали замок в дверях вагона, разбили экспозицию и стены музея, и украли много ценных экспонатов (старые монеты Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, серебряную гривну времен Киевской Руси, козацкую медного кружку, бронзовые вещи, телефон пер. пол. ХХ в., старую книгу XIX в. и т.д.) и вспомогательной техники (телевизор, электроконвектор)", - написал Мондзелевський.

Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи 02

По мнению директора, ограбление произошло ночью. Поскольку на витринах и оконных шторах остались большие пятна крови, вероятно, злоумышленники порезались стеклом.

Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи 03

Мондзелевский обратился в правоохранительные органы, которые уже проводят следствие.

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"Поверьте, долго придется приходить нашему музею и восстанавливать его прежнюю полноценную экспозицию. К сожалению, одни всю жизнь собирают и приумножают то, а вторые только тем и живут, что-то у кого воруют", - констатирует Эдуард Мондзелевський.

Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи 04

Музей-вагон Слуки УНР и ЗУНР расположен на вокзале в Фастове Киевской области. Именно в этом месте состоялось подписание предварительного соглашения о Слуке (объединении) УНР и ЗУНР, которую торжественно провозгласили 22 января 1919 года. Экспозиция музея отражает как это историческое событие, так и период Украинской революции 1917-1921 годов в целом, а также другие страницы истории Фастова. Установили Музей-вагон в 1993 году.

Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи 05

Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи 06
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какие именно реформы привели к этому не приятному случаю?
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для чого тобі відповідати?! ти навіть не розумієш,про що я тобі пишу!
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значит нечего сказать, я так и думал.
как там погода в Ольгино?
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та отож, запитай караще в себе, як що ти можеж думати!
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Щас Аваков выкинет под Фастов парашутистов с Нацгвардии и мигом отыщут...
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Судячи з кількості крові, яку, вочевидь, залишили грабіжники, порізавшись під час розбиття вітрин експозицій, грабіжниками були місцеві алкаші.
Закривати і охороняти вагон-музей потрібно було!
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нет не местные, по музею есть свои особенности у населения. Кто то посторонний тусуется в районе
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хахаха!!! дебіли стільки ДНК залишили,ща капець))
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хто буде займатися тим днк - мусарам ніколи, в них свій бізнес.
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це да. у доньки коли витягли телефон з рюкзака, 100% лапнули пляшку з мінералкою. мусора коли приймали заяву навіть зняти пальці з пляшки відмовились,курви!
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правда!

скорее всего первая фотка старая, иначе мент был бы в теплой куртке.
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Теперь эти монеты будут вероятно пытаться вывезти в рашку. Ещё один аргумент для виз. Такие ограбления могут быть по заказу коллекционеров нумезматов, тем более редкие монеты украли.
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Слуки это воссоединение, а что это слово в тупик россиян ставит?
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русский слишком хромосомный язык или язык хромосом...
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Это вопрос к цензору который не читает то что публикует.
Злука на русский переводится как соединение, что опять же красноречива свидетельствует о том что русский язык к словянским языкам никакого отношения не имеет.

Речь идет о злуці УНР і ЗУНР, то есть соединении. В следствии был провозглашен Универсал
гласящий: "... Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Ужгородська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України."
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От ж я й кажу що всі запитання до цензора. Штампує новини шляхом Ctrl + C, Ctrl + V... а переглянути тямки не мае. Це вже не в перший раз.
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знаменитый Вор в Законе Йося Джугашвили грабил банки на Кавказе нехило вначале 20 века Самый знамениты налёт был на Банк в Тифлисе 13 июня 1907 года.Банда Кобы и Камо взяла нехилый кацаПсинский куш в пересчёте на сегодня 5 миллионов долларов
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Цей вагон ж ніби на вокзалі розташований? Фастів - вузлова станція, невже ніхто нічого не бачив? навіть вночі...
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а сторож где был? а если не сторож то на ж\д охрана всегда есть, начинать надо с них и видеокамеры на любой станции сейчас.
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да там похоже даже охраняемого периметра, в вагоне, не было.
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Нарики,малолетки или алкашня.Там,думаю,будет подробное описание экспонатов,так что ласты грабтиелям склеят рано или поздно-дело времени.
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Взял чужое жди Беды.Сей неписаный Закон действует безукоризненно столетиями.
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Охраны конечно не было. Можно было с таким успехом все на перроне разложить - больше бы зрители увидели в первый и последний день.
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Сучьи дети, грабят не защищенные святые артефакты, которые должны были будущим поколениям украинцев прививать забытые честность и патриотизм. Верю что по горячим следам мерзавцев найдут, для ментов Фастова повод засвидетельствовать свою рабочую компетентность.
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Столько крови... Целое досье можно создать на воров.
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Так ли уж нужно было хранить подлинники монет в этом вагоне без охраны ?

Могли бы храниться в историческом музее, а в вагоне - копии.
У одного хитрого народца уничтожение свидетельств гойской истории записано
в программных документах.
Типа - обокрали музей, сгорела древняя церковь - что же делать, мы так живем ...
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А ОХРАНЯТЬ МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ДЕБИЛЫ НЕ ПРОБОВАЛИ ???
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Совсем рядом (метров 15-20) находится отделение линейной милиции. Проспали?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМузей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи. ФОТО
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