 Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР ограбили в Фастове: пропали древние монеты, гривня времен Руси, бронзовые вещи. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фастов Сегодня, об этом написал директор музея Эдуард Мондзелевский на своей странице в "Фейсбуке".
"Неизвестные воры взломали замок в дверях вагона, разбили экспозицию и стены музея, и украли много ценных экспонатов (старые монеты Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, серебряную гривну времен Киевской Руси, козацкую медного кружку, бронзовые вещи, телефон пер. пол. ХХ в., старую книгу XIX в. и т.д.) и вспомогательной техники (телевизор, электроконвектор)", - написал Мондзелевський.
По мнению директора, ограбление произошло ночью. Поскольку на витринах и оконных шторах остались большие пятна крови, вероятно, злоумышленники порезались стеклом.
Мондзелевский обратился в правоохранительные органы, которые уже проводят следствие.
"Поверьте, долго придется приходить нашему музею и восстанавливать его прежнюю полноценную экспозицию. К сожалению, одни всю жизнь собирают и приумножают то, а вторые только тем и живут, что-то у кого воруют", - констатирует Эдуард Мондзелевський.
Музей-вагон Слуки УНР и ЗУНР расположен на вокзале в Фастове Киевской области. Именно в этом месте состоялось подписание предварительного соглашения о Слуке (объединении) УНР и ЗУНР, которую торжественно провозгласили 22 января 1919 года. Экспозиция музея отражает как это историческое событие, так и период Украинской революции 1917-1921 годов в целом, а также другие страницы истории Фастова. Установили Музей-вагон в 1993 году.
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как там погода в Ольгино?
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Закривати і охороняти вагон-музей потрібно було!
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скорее всего первая фотка старая, иначе мент был бы в теплой куртке.
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Злука на русский переводится как соединение, что опять же красноречива свидетельствует о том что русский язык к словянским языкам никакого отношения не имеет.
Речь идет о злуці УНР і ЗУНР, то есть соединении. В следствии был провозглашен Универсал
гласящий: "... Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Ужгородська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України."
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Могли бы храниться в историческом музее, а в вагоне - копии.
У одного хитрого народца уничтожение свидетельств гойской истории записано
в программных документах.
Типа - обокрали музей, сгорела древняя церковь - что же делать, мы так живем ...
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