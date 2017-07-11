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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтеры фонда "Стричка надии" продолжают сбор средств на оздоровление детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе. ФОТО

Волонтер фонда "Стричка надии" Оксана Лазебник (Ксюша Киевская) продолжает собирать средства на отдых детям, оставшихся сиротами из-за войны на востоке Украины.

Как рассказала она в комментарии Цензор.НЕТ, цены на путевки вынудили ее скорректировать планы.

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Ранее сообщалось, что она планировала отправить отдыхать в Турцию двух деток - Артема Кирилюка (6 лет, он круглый сирота, сын воина, защищавшего Украину с первых дней войны, и погибшего на Донбассе в 2015 году) и Майя Кремезная из Бахмута, также круглая сирота (они с мамой попали под страшный обстрел прямо посреди дороги от дома к детскому садику. Мама накрыла собой маленькую Маечку, и погибла на месте ).

Волонтеры фонда Стричка надии продолжают сбор средств на оздоровление детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе 01

Волонтеры фонда Стричка надии продолжают сбор средств на оздоровление детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе 02

Но неожиданно помощь Майе и Артемке решила оказать 13-летняя Наташа Лафазан, которая в результате обстрела ее дома на Донбассе лишилась части ноги. В том обстреле погибла ее мама. Сейчас она пребывает на третьем этапе протезировании в Словении. Узнав о планах Лазебник, Наташа решила передать в помощь двум сиротам 11,5 тыс. гривен, полученных на аукционе за две написанные ею картины.

Волонтеры фонда Стричка надии продолжают сбор средств на оздоровление детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе 03

"Я рыдаю! Какие же у нас дети хорошие! Она сказала папе: нам ведь сколько люди помогали, давай и мы поможем в этот раз. Я решила, что после возвращения Наташеньки из Словении также отправлю ее на отдых. Она заслужила это!", - рассказала волонтер.

Высокие цены на путевки в Турцию побудили Лазебник изменить свой выбор в пользу Египта. По словам волонтера, дети должны поехать в новый пятизвездочный отель в Шарм-ель-Шейхе: "Конечно, я не могу послать таких деток-звездочек в трехзвездочный отель", - уточнила она.

Волонтеры фонда Стричка надии продолжают сбор средств на оздоровление детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе 04

Ксюша Киевская от имени фонда "Стричка надии" обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь троим детям. Они любознательны и талантливы, но уже в детстве на их долю выпали тяжелые испытания:

"Сейчас в разгаре лето. А скоро уже и школа. За каникулы все детки должны отдохнуть, набраться сил и зарядится позитивом. Но, как Вы понимаете, в этих семьях нет лишних денег для хорошего и нужного отдых, для перезагрузки".

Планируется, что детей в поездке на отдыхе будет сопровождать волонтёр, известный по работе на Фроловской 9/11(координационный Центр беженцев и переселенцев Киева):

"Сейчас няня моего сына, готова полететь и с моим сынулей и с этими детками вместе. Я ей доверяю как себе. За своего сына и няню путевку я оплачиваю полностью сама, но всех четверых я, к сожалению, не потяну одна. Очень прошу Вас всех помочь и в этот раз, собрать деньги на путевку для этих двоих Солнышек. Кто как не мы? Вместе мы единая сила и мы не раз это уже доказали с Вами!".

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Информацию о деятельности фонда, а также отчетность Оксана просит смотреть на ее странице в Фейсбуке.

"Я благодарна всем тем людям, которые откликнулся на мой призыв на прошлой неделею. Благодаря вам было собрано 18 тысяч 470 гривен. Вместе мы сила! Пусть все добро возвращается Вам сторицей!", - подытоживает она.

Волонтеры фонда Стричка надии продолжают сбор средств на оздоровление детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе 05

Карта ПриватБанка 5457082231939773

Лазебник Оксана Петровна.
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А Машка Парашенькина почему не принимает участие ? Что Машка что Катька гниломордой укртвари Ющенка - одинаковые мрази.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры фонда "Стричка надии" продолжают сбор средств на оздоровление детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе. ФОТО
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