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Все про:Киев (17599) конвертцентр (351) налоговая милиция (1474) ГФС (3014)

 В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, большинство которых составляли предприятия - крупные налогоплательщики, услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

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Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных предприятий. На их счета от компаний реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. После этого деньги снимались наличными в банкоматах и кассах четырех банков и за вычетом 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг.

Формирование налогового кредита по НДС осуществлялось за счет фиктивного приобретения товаров и услуг у предприятий-импортеров. Кроме того, преступной группой предоставлялись услуги по незаконному формированию валовых расходов предприятиям реального сектора экономики.

Общий оборот конвертационного центра составил более 250 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании выгодоприобретатели.

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В результате проведенного в Киеве обыска были обнаружены и изъяты более 513 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 102 печати предприятий, компьютерная техника, банковские карты, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.


В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн 01В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн 02В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн 03

Расследование уголовного производства продолжается.
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При этом предприятия, что уклонялись от налогов не трогают.
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Аби тільки вкрасти СОБІ,аби тільки українському народові не дісталося.Тварюки!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн. ФОТОрепортаж
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