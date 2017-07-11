 В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн. ФОТОрепортаж

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн. ФОТОрепортаж

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, большинство которых составляли предприятия - крупные налогоплательщики, услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных предприятий. На их счета от компаний реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. После этого деньги снимались наличными в банкоматах и кассах четырех банков и за вычетом 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг.Формирование налогового кредита по НДС осуществлялось за счет фиктивного приобретения товаров и услуг у предприятий-импортеров. Кроме того, преступной группой предоставлялись услуги по незаконному формированию валовых расходов предприятиям реального сектора экономики.Общий оборот конвертационного центра составил более 250 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании выгодоприобретатели.В результате проведенного в Киеве обыска были обнаружены и изъяты более 513 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 102 печати предприятий, компьютерная техника, банковские карты, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.Расследование уголовного производства продолжается.