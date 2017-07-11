 Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.
"Работы по оказанию помощи жителям дома, поврежденного от взрыва в Голосеевском районе, завершены. Как сообщалось ранее, 8 июля в 13:27 в 3-этажном жилом доме по проспекту Голосеевскому, 70, в Голосеевском районе столицы, произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 2 и 3 этажами и крыши, а затем возгорание обрушенных деревянных конструкций на 3-м этаже. Аварийно-восстановительные работы в 02:15 9 июля по демонтажу строительных конструкций были завершены. Однако, до 18:30 10 июля, спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве и спасатели Киевской службы спасения оставались на месте и помогали жителям разрушенного дома эвакуировать личные вещи. Также были установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала аварийных конструкций здания. Жилой дом огражден деревянным забором. На месте дежурит наряд полиции", - сказано в сообщении.
"Психологи Главного управления работали непосредственно на месте аварии и предоставляли психологическую помощь жителям разрушенного дома. В частности, 8 июля специалисты психологической службы работали с негативными эмоциональными состояниями пострадавших жителей поврежденного взрывом дома. Была осуществлена психоэмоциональная поддержка и сопровождение лиц, которые в результате аварии потеряли близких людей (родственники погибшей 44-летней женщины и отец погибшего 36-летнего мужчины) и находились в состоянии переживания горя. 8 и 9 июля с помощью психологов осуществлялась координация пострадавшего населения со службами города, которые обладают необходимой для пострадавших жителей информацией. 9 июля по инициативе двух жителей частично разрушенной квартиры - одиноких пожилых женщин, и в результате выраженного доверия, психологи принимали непосредственное участие в сопровождении их в квартиру для эвакуации ценных вещей", - добавил в ГСЧС.
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где слова жителей о запахе газа до взрыва? его должно собраться столько для взрыва что вонь стояла бы неимоверная
где следы пожара? сумки,вещи, газеты, балки, все целое и без подгораний
тут живешь по нормам морали, стараешься не обманывать, а эти суки без бога в душе взяли и взорвали дом нахрен что бы отгрохать стоянку или трц.
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