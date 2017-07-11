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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4189) Киев (17599) ГСЧС (1167)

 Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Жители разрушенного дома эвакуировали личные вещи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

"Работы по оказанию помощи жителям дома, поврежденного от взрыва в Голосеевском районе, завершены. Как сообщалось ранее, 8 июля в 13:27 в 3-этажном жилом доме по проспекту Голосеевскому, 70, в Голосеевском районе столицы, произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 2 и 3 этажами и крыши, а затем возгорание обрушенных деревянных конструкций на 3-м этаже. Аварийно-восстановительные работы в 02:15 9 июля по демонтажу строительных конструкций были завершены. Однако, до 18:30 10 июля, спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве и спасатели Киевской службы спасения оставались на месте и помогали жителям разрушенного дома эвакуировать личные вещи. Также были установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала аварийных конструкций здания. Жилой дом огражден деревянным забором. На месте дежурит наряд полиции", - сказано в сообщении.

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"Психологи Главного управления работали непосредственно на месте аварии и предоставляли психологическую помощь жителям разрушенного дома. В частности, 8 июля специалисты психологической службы работали с негативными эмоциональными состояниями пострадавших жителей поврежденного взрывом дома. Была осуществлена психоэмоциональная поддержка и сопровождение лиц, которые в результате аварии потеряли близких людей (родственники погибшей 44-летней женщины и отец погибшего 36-летнего мужчины) и находились в состоянии переживания горя. 8 и 9 июля с помощью психологов осуществлялась координация пострадавшего населения со службами города, которые обладают необходимой для пострадавших жителей информацией. 9 июля по инициативе двух жителей частично разрушенной квартиры - одиноких пожилых женщин, и в результате выраженного доверия, психологи принимали непосредственное участие в сопровождении их в квартиру для эвакуации ценных вещей", - добавил в ГСЧС.


Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 01Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 02Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 03Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 04

Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 05

Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 06

Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 07Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 08Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 09Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС 10
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Застройщик Голосеевского района рыг Лисов (кажысь) довольно потирает руки, пытаясь заодно избавиться от запаха тротила?
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біля цього будинку іде будівництво, так що може це був не вибух газу?!
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....а вскоре на месте взорванного дома вырастет чудесная многоэтажка от правильного застройщика...
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я не верю что был взрыв газа
где слова жителей о запахе газа до взрыва? его должно собраться столько для взрыва что вонь стояла бы неимоверная
где следы пожара? сумки,вещи, газеты, балки, все целое и без подгораний

тут живешь по нормам морали, стараешься не обманывать, а эти суки без бога в душе взяли и взорвали дом нахрен что бы отгрохать стоянку или трц.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВзрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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