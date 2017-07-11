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 Серийный грабитель кредитных учреждений задержан в Славянске, - Нацполиция. ФОТО

В Славянске сотрудники Управления уголовного розыска полиции Харьковской области задержали 25-летнего молодого человека, который обосновано подозревается в ограблении 5 кредитных учреждений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"С мая текущего года задержанный нападал на коммерческие учреждения на территории Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей, где под угрозой предмета, похожего на пистолет или нож, завладевал деньгами. Общая сумма награбленного составляет 78 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Серийный грабитель кредитных учреждений задержан в Славянске, - Нацполиция 01

Досудебное расследование открыто по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.
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Грабил Барыг.
А Барыг грабить у нас в стране нельзя.
Можно только народ.
Потому и задержан.
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PS. Хотя у нас, в своём подавляющем большинстве, не народ.
Стадо.
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Та то вiн брав кредити пiд нормальнi проценти.
Растовщичество-зло!
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3 тысячи долларов. Наверное мечтал накопить денег, поступить в университет, стать образованным и успешным членом общества. А ему не дали! Вот жы ж злодеи, не поняли парня с предметом похожим на пистолет...
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Может быть просто жрать хотел?
Это я более вероятный вариант, относительно наших реалий, предлагаю...
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Может и хотел. Тока похоже, что еда для него фетишь. Пять грабежей... Не мало.
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На BMW нацярюваты нэ встыг...тильки на футболку с эмбемой....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСерийный грабитель кредитных учреждений задержан в Славянске, - Нацполиция. ФОТО
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