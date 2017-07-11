 Серийный грабитель кредитных учреждений задержан в Славянске, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"С мая текущего года задержанный нападал на коммерческие учреждения на территории Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей, где под угрозой предмета, похожего на пистолет или нож, завладевал деньгами. Общая сумма награбленного составляет 78 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование открыто по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.
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А Барыг грабить у нас в стране нельзя.
Можно только народ.
Потому и задержан.
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Стадо.
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Растовщичество-зло!
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Это я более вероятный вариант, относительно наших реалий, предлагаю...
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