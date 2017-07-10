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 Фоторепортаж, Технологии
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Все про:беспилотник (560) Госпогранслужба (2882) граница (3073) пограничники (1289)

 Отечественный беспилотник Spectator-M начали использовать для охраны госграницы. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники стали применять для охраны государственной границы беспилотные летательные аппараты Spectator-M.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Воздушный мониторинг государственной границы и контролируемых пограничных районов при помощи БПЛА осуществляется бойцами Львовского, Мукачевского, Подольского, Луцкого пограничных отрядов, 10 мобильного пограничного отряда "Дозор" и Учебного центра ГПСУ.

Полеты выполняются с помощью отечественных беспилотных авиационных комплексов БПАК-МП-1 "Spectator-M".

Отечественный беспилотник Spectator-M начали использовать для охраны госграницы 01

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Отечественный беспилотник Spectator-M начали использовать для охраны госграницы 02
Отечественный беспилотник Spectator-M начали использовать для охраны госграницы 03

Также читайте: "Матрица технологий" ищет землю под обустройство Центра беспилотной авиации: будем строить аэродром, лаборатории, сборочные корпуса, ангары, - волонтер Касьянов

Сейчас совершено 14 таких полетов. В будущем Госпогранслужба планирует увеличивать активность использования этих авиационных единиц.
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Генштабовские уроды, закупите людям нормальные тактические беспилотники. Они и без вас границу закроют.
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Беспилотники это хорошо,плохо то что поел сегодня по акции мороженное и напала срачка уже два часа сижу на унитазе,хорошо что клава и мыша работают как беспилотники без проводов
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это наши молочники работают, чтобы украинцы не стали слопатоедами
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Бетон наверное весь пошёл на дороги,а арматура пошла на забор
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Для основной путинской массы орков - украинское и беларуское сало реальный деликатес. А местное руцкое сало малосъедобное и дорогое для нищих скрепников. При зарплате 15-20 тыщ бабла на сало у орков не хватит.
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слабенький какой-то, он даже ящик сигарет не потянет
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОтечественный беспилотник Spectator-M начали использовать для охраны госграницы. ФОТОрепортаж
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