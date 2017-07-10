 Отечественный беспилотник Spectator-M начали использовать для охраны госграницы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Воздушный мониторинг государственной границы и контролируемых пограничных районов при помощи БПЛА осуществляется бойцами Львовского, Мукачевского, Подольского, Луцкого пограничных отрядов, 10 мобильного пограничного отряда "Дозор" и Учебного центра ГПСУ.
Полеты выполняются с помощью отечественных беспилотных авиационных комплексов БПАК-МП-1 "Spectator-M".
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