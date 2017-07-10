 Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве. ФОТОрепортаж

Как отмечалось, в ходе встреч с украинской стороной он сделал ряд важных заявлений касательно будущего сотрудничества Украины и НАТО, а также подтвердил, что Альянс никогда не признает оккупацию Крыма.
Также глава Альянса провел встречу с украинскими чиновниками Кабмина и силовиками в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО.
После этого Столтенберг провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
А также выступил в парламенте.
Кроме того, генсек принял участие в открытии представительства Альянса в Киеве.
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восьме фото зверху...їх там гівном нагодувапли, чи що?
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а просто сказал: зустрiчайте, наш гicть - директор НАТО))
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Так само змушені були терпіти Януковича.
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Зовсім.
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