 Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ Как отмечалось, в ходе встреч с украинской стороной он сделал ряд важных заявлений касательно будущего сотрудничества Украины и НАТО, а также подтвердил, что Альянс никогда не признает оккупацию Крыма.

Также глава Альянса провел встречу с украинскими чиновниками Кабмина и силовиками в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО.

После этого Столтенберг провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

А также выступил в парламенте.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАТО никогда не признает незаконную оккупацию Крыма, - Столтенберг в Раде. ВИДЕО



Кроме того, генсек принял участие в открытии представительства Альянса в Киеве.