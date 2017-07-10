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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:НАТО (5608) Порошенко (13375) Гройсман (3147) Столтенберг (475)

 Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве. ФОТОрепортаж

В день визита в Украину генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с лидерами государства, а также посетил парламент и открыл офис НАТО в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Необходимо модернизировать и углубить соглашения о партнерстве Украины и НАТО ", - Пашинский - Столтенбергу. ВИДЕО

Как отмечалось, в ходе встреч с украинской стороной он сделал ряд важных заявлений касательно будущего сотрудничества Украины и НАТО, а также подтвердил, что Альянс никогда не признает оккупацию Крыма.

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 01

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 02

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 03

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 04

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 05

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 06

Также глава Альянса провел встречу с украинскими чиновниками Кабмина и силовиками в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО.

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 07

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 08

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 09

После этого Столтенберг провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 10

А также выступил в парламенте.

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 11

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАТО никогда не признает незаконную оккупацию Крыма, - Столтенберг в Раде. ВИДЕО

Кроме того, генсек принял участие в открытии представительства Альянса в Киеве.

Один день генсека НАТО Столтенберга в Киеве 12

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капець.......
восьме фото зверху...їх там гівном нагодувапли, чи що?
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Накануне событий не озадачивай своими проблемами!
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жал только что спикер фамилию не смог выговорить
а просто сказал: зустрiчайте, наш гicть - директор НАТО))
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Не може бути,щоб генсек НАТО не знав хто такі насправді Пєтя і Гройся,ну не вірю.
Так само змушені були терпіти Януковича.
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так напиши ему письмо... ты же все про Петю знаешь... или у тебя ручки/бумажки нету и ты несчастный страдаешь на сайте
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Відкриття офісу НАТО в Київі це дуже промовиста річ.
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Генсек НАТО виступав у Верховній Раді.Кращоі нагоди вже не могло бути,щоб подати заявку до цієї організації.Але Петро набрав гувна в харю,і боявся булькнути на таку тему.
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Вот бы нашим депутатам в Раде поучится кол дел в день делать. Если бы им поручили они бы столько за всю сессию не сделали (((
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На фото добре можна роздивитися відкрите обличчя генсека НАТО та хитрі пики офшорних бариг.
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Через три ветки в заглавии будет президент. Готовься! Набери полные карманы дерьма и большой лопатой швыряй на вентилятор. Йуля поможет! Удачи! Смотри не пропусти! Через пень-колоду сотрясай воздух!
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Да президент у нас такий рехформатор, пофотографуватись любить, пообіцяти багато... Мабудь зарахує це,як військову рехформу... А може і як перемогу над агрессором... Залежно від того скільки ковтне...
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офис НАТы надо открывать в Авдеевке или Мариуполе...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОдин день генсека НАТО Столтенберга в Киеве. ФОТОрепортаж
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