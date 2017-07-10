EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия
  90  3
Все про:Днепр_город (2734) задержание (5961) стрельба (2405)

 Пьяный мужчина устроил пальбу из окна в Днепре. ФОТО

В Днепре задержан мужчина, устроивший стрельбу из охотничьего оружия из окна собственного дома.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на КОРД, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пять раз выстрелил в воздух из зарегистрированного охотничьего нарезного карабина калибра 7,62 мм.

Злоумышленник задержан силами спецподразделения КОРД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре избили полицейского и выстрелили ему в лицо

Пьяный мужчина устроил пальбу из окна в Днепре 01Пьяный мужчина устроил пальбу из окна в Днепре 02

(Фото КОРД)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А может ему в задницу солью с горохом стрельнуть? Для начального воспитания.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный мужчина устроил пальбу из окна в Днепре. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти