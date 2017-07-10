 Пьяный мужчина устроил пальбу из окна в Днепре. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на КОРД, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пять раз выстрелил в воздух из зарегистрированного охотничьего нарезного карабина калибра 7,62 мм.
Злоумышленник задержан силами спецподразделения КОРД.
(Фото КОРД)
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