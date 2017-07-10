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Все про:корабль (897) США (12935) учения (1819) Черное море (392)

 "Си-Бриз-2017": ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море. ФОТОрепортаж

8 июля 2017 года около в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BSNews.

Корабль направился в северо-западную часть Черного моря для участия в украино-американских многонациональных учениях "Си Бриз-2017", целью которых будет отработка совместных действий многонациональных органов управления и сил в ходе морской операции по безопасности в кризисном регионе. Ожидается заход эсминца в Одессу.

Учения пройдут 10-23 июля 2017 в Одесской и Николаевской областях и северо-западной части Черного моря.


Си-Бриз-2017: ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море 01

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул


Си-Бриз-2017: ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море 02

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул


USS Carney (DDG-64) - эсминец УРО (управляемое ракетное оружие) типа Arleigh Burke. Назван в честь адмирала Роберта Карни, руководителя военно-морских операций ВМС США при президенте Эйзенхауэре.

Является частью американской системы противоракетной обороны от баллистических ракет - Aegis Ballistic Missile Defense System.

Смотрите также: В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017. ФОТО


Си-Бриз-2017: ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море 03

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул


Строительство корабля велось на верфи Bath Iron Works в Бате, штат Мэн. Закладка киля корабля произошла 3 августа 1993 года. Корабль был спущен со стапеля 23 июля 1994 г. Вошёл в состав Атлантического флота 13 апреля 1996 г. в Мэйпорте, штат Флорида.

Пункт базирования - военно-морская база Мэйпорт, Флорида. Командир корабля - Commander Peter Halvorsen.


Си-Бриз-2017: ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море 04

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул

Смотрите также: Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж


Си-Бриз-2017: ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море 05Си-Бриз-2017: ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море 06


Смотрите на "Цензор.НЕТ: Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы. ФОТОрепортаж

Си-Бриз-2017: ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море 07

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул


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так воно і так закалено) кацапами з Криму до жовтого коляру),
а більше чи меньше жовтого чи коричневого)), то вже не важливо!
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та там уже и так пол крыма дрожит от страха
а в мо кацапии сказали что будут день и ночь следить за учениями- ибо они бояться "провокаций"
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скорее рыжим. от самозатопленных русней своих ржавых корыт
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"ракетный эсминец ВМС США USS Carney"
Не зрозуміло, а де на есмінці прапор США? Бачу лише прапор Туреччини.
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Ага и рапорт пиндоссы проклятые подадут на увольнения. Вата обкончается
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а сначала они сойдут с ума и покидаются в море от страха
или как там раньше вата-сми писали про "сверхсекретный доклад"
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Так что, теперь будут два бесхозных корабля без экипажа болтаться по Чёрному морю?
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знали,на что шли,вражины... :D
пусть спасибо скажут,что на них ВМФ ДНР не натравили...
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А если в качестве превентивной меры третий раз утопят свой флот в Севастополе?
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журналист Раша тудей спрашивает у американского адмирала.
Это правда, что после того как наши легендарные летчики пролетают над вашими кораблями, вы не может отстирать от дерьма свою форму?
Конечно что правда, отвечает адмирал, особенно фуражку!
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Шас Письков (или Соловьев) заявят, что Америка оккупировала Украину, а мы спасли Крым.....
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Вот одного не пойму,почему у себя не проводят учения?Там вроде ж океан,есть где разгуляться.Или местные экологи против?
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Что пояснить? Что украинцы только "за!" больше учений всяких и разных вместе с войсками стран НАТО? Я бы даже предпочёл перманентные учения войск НАТО в Черниговской, Сумской, Харьковской областях.
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Ну на здоровье.Вопрос то другой был.Почему не у них??
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"сколько солдата НАТО не корми- он все равно на крымскую землю смотрит" ( с )
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Думаю лошадь должна заявить про озабоченность
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Хм... Первая фотка очень удачная. Обратите внимание на ФАР AN\SPY-6 эсминца. Их четыре, на фотке видны две(сзади). Из вот этого вот наклона листов они недостаточно четко видят малоразмерные быстро идущие низковысотные цели. Хотя для ПВО они идеальны, правда при массированной атаке с одного направления получается перегружена одна ФАР, остальные бездействуют.
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што?
русня может включить кривизну земли?
Этими радарами даже подпиленные рога мордовской матросни видны за сто миль.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Си-Бриз-2017": ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море. ФОТОрепортаж
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