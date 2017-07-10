 "Си-Бриз-2017": ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BSNews.
Корабль направился в северо-западную часть Черного моря для участия в украино-американских многонациональных учениях "Си Бриз-2017", целью которых будет отработка совместных действий многонациональных органов управления и сил в ходе морской операции по безопасности в кризисном регионе. Ожидается заход эсминца в Одессу.
Учения пройдут 10-23 июля 2017 в Одесской и Николаевской областях и северо-западной части Черного моря.
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул
USS Carney (DDG-64) - эсминец УРО (управляемое ракетное оружие) типа Arleigh Burke. Назван в честь адмирала Роберта Карни, руководителя военно-морских операций ВМС США при президенте Эйзенхауэре.
Является частью американской системы противоракетной обороны от баллистических ракет - Aegis Ballistic Missile Defense System.
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул
Строительство корабля велось на верфи Bath Iron Works в Бате, штат Мэн. Закладка киля корабля произошла 3 августа 1993 года. Корабль был спущен со стапеля 23 июля 1994 г. Вошёл в состав Атлантического флота 13 апреля 1996 г. в Мэйпорте, штат Флорида.
Пункт базирования - военно-морская база Мэйпорт, Флорида. Командир корабля - Commander Peter Halvorsen.
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) в проливе Босфор 8 июля 2017, фото Yoruk Isik, Стамбул
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а більше чи меньше жовтого чи коричневого)), то вже не важливо!
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а в мо кацапии сказали что будут день и ночь следить за учениями- ибо они бояться "провокаций"
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Не зрозуміло, а де на есмінці прапор США? Бачу лише прапор Туреччини.
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или как там раньше вата-сми писали про "сверхсекретный доклад"
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пусть спасибо скажут,что на них ВМФ ДНР не натравили...
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Это правда, что после того как наши легендарные летчики пролетают над вашими кораблями, вы не может отстирать от дерьма свою форму?
Конечно что правда, отвечает адмирал, особенно фуражку!
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русня может включить кривизну земли?
Этими радарами даже подпиленные рога мордовской матросни видны за сто миль.
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