 Майор ГСЧС попался на взятке $500 на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Майор гражданской защиты требовал 500 долларов от кандидата на службу в возглавляемое им подразделение за ускорение оформления документов и беспрепятственное трудоустройство.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия".
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