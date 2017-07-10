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Все про:взятка (4248) Львовщина (1542) ГСЧС (1164)

 Майор ГСЧС попался на взятке $500 на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Начальника одной из государственных пожарно-спасательных частей Львовщины задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью ГСЧС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Майор гражданской защиты требовал 500 долларов от кандидата на службу в возглавляемое им подразделение за ускорение оформления документов и беспрепятственное трудоустройство.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На взятке в полторы тысячи долларов США в Киеве задержан адвокат. ФОТОрепортаж

Майор ГСЧС попался на взятке $500 на Львовщине, - СБУ 01

Майор ГСЧС попался на взятке $500 на Львовщине, - СБУ 02

Майор ГСЧС попался на взятке $500 на Львовщине, - СБУ 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Главред интернет-издания на Львовщине вымогал $500 за прекращение журналистского расследования, - СБУ. ФОТО

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// напевно збирав на підполкоаника
обломили крила соколу
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А оказалось,ч то подполковника надо СБУшнику...
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Хоть бы не позорились писать о ТАКИХ взятках.
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ты шо? фСБУ рулит - теперь гос-во в безопасности!
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Тут було один прєзік попався на панамських мільйонах... І нічо.
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а вот Поляков на взятке в 500 000 не попался... и о чем это говорит? взятки необходимо увеличить в разы, чтоб дышать свободой
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМайор ГСЧС попался на взятке $500 на Львовщине, - СБУ. ФОТО
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