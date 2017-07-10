 Волонтеры отследили путь турбин "Siemens", которые вопреки санкциям завезли в оккупированный Крым. Баржу сфотографировали в Феодосии. КАРТА+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook руководитель проекта Майдан Закордонних Справ и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
2 турбины и 2 генератора для Севастопольской ТЭС были доставлены в Камышовую бухту 27 июня 2017 года.
2 турбины и 2 генератора предположительно для Симферопольской ТЭС были доставлены в Феодосию 8 июля 2017.
"Почему в Фео? - потому что из Севастополя дорогу оползень повредил. Везли турбины НЕ с Тамани - в обоих случаях буксир "Шквал" выходил из порта Кавказ в район якорной стоянки в Азовском море перед входом в Керченский пролив и принимал там баржу-понтон для перевозки негабаритных тяжеловесных грузов "Damen River Star 3", проект "Stan Pontoon 8916 Ice".
Она может брать груз до 2,5 тысяч тонн, а ее размерения позволяют проход по Волго-Донскому каналу. Баржа-понтон "Damen River Star 3" принадлежит ПАО "Совфрахт" - головной компании Группы "Совфрахт-Совмортранс". Председатель Cовета директоров - Александр Александрович Иванов, Председатель Правления - Дмитрий Юрьевич Пурим, Исполнительный директор - Надежда Александровна Решетнева. Компания уже находится в санкционных списках", - отмечает Клименко.
"Баржу с турбинами сфотографировали в Феодосии, а нашли фото коллеги из "Информнапалма".
Буксир "Шквал" - MMSI: 273388420. Владелец - ООО "Нева-Чартер". Имеющиеся фото буксира в базах - фейковые. Это на самом деле приличный по размерам буксир-толкач, а не лодчонка", - пишет журналист.
Ранее агентство Reuters сообщило, что российские власти завезли в оккупированный Крым газовые турбины производства немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.
Напомним, Решение ЕС от 2014 года запрещает европейским компаниям или лицам продавать, поставлять или передавать технологии Крыму. В том числе это касается энергетического сектора. Санкции также запрещают любые действия, направленные на обход этих ограничений.
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"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.". Томас Джозеф Даннинг
Что тут особенного? Не только Simens готов на любые преступления ради прибыли.
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