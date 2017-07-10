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 Волонтеры отследили путь турбин "Siemens", которые вопреки санкциям завезли в оккупированный Крым. Баржу сфотографировали в Феодосии. КАРТА+ФОТО

Появилось очередное подтверждение, что российские власти завезли в оккупированный Крым газовые турбины производства немецкого концерна "Siemens", несмотря на санкции Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook руководитель проекта Майдан Закордонних Справ и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

2 турбины и 2 генератора для Севастопольской ТЭС были доставлены в Камышовую бухту 27 июня 2017 года.

Волонтеры отследили путь турбин Siemens, которые вопреки санкциям завезли в оккупированный Крым. Баржу сфотографировали в Феодосии 01


2 турбины и 2 генератора предположительно для Симферопольской ТЭС были доставлены в Феодосию 8 июля 2017.


Волонтеры отследили путь турбин Siemens, которые вопреки санкциям завезли в оккупированный Крым. Баржу сфотографировали в Феодосии 02

"Почему в Фео? - потому что из Севастополя дорогу оползень повредил. Везли турбины НЕ с Тамани - в обоих случаях буксир "Шквал" выходил из порта Кавказ в район якорной стоянки в Азовском море перед входом в Керченский пролив и принимал там баржу-понтон для перевозки негабаритных тяжеловесных грузов "Damen River Star 3", проект "Stan Pontoon 8916 Ice".


Волонтеры отследили путь турбин Siemens, которые вопреки санкциям завезли в оккупированный Крым. Баржу сфотографировали в Феодосии 03


Она может брать груз до 2,5 тысяч тонн, а ее размерения позволяют проход по Волго-Донскому каналу. Баржа-понтон "Damen River Star 3" принадлежит ПАО "Совфрахт" - головной компании Группы "Совфрахт-Совмортранс". Председатель Cовета директоров - Александр Александрович Иванов, Председатель Правления - Дмитрий Юрьевич Пурим, Исполнительный директор - Надежда Александровна Решетнева. Компания уже находится в санкционных списках", - отмечает Клименко.

Читайте также: Siemens взялась за расследование факта передачи турбин в оккупированный Крым, - Reuters

"Баржу с турбинами сфотографировали в Феодосии, а нашли фото коллеги из "Информнапалма".

Волонтеры отследили путь турбин Siemens, которые вопреки санкциям завезли в оккупированный Крым. Баржу сфотографировали в Феодосии 04

Буксир "Шквал" - MMSI: 273388420. Владелец - ООО "Нева-Чартер". Имеющиеся фото буксира в базах - фейковые. Это на самом деле приличный по размерам буксир-толкач, а не лодчонка", - пишет журналист.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские власти завезли в оккупированный Крым газовые турбины производства немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

Читайте также: Немецкая компания Siemens заявила, что не будет обслуживать турбины своего производства, обманом поставленные в оккупированный Крым

Напомним, Решение ЕС от 2014 года запрещает европейским компаниям или лицам продавать, поставлять или передавать технологии Крыму. В том числе это касается энергетического сектора. Санкции также запрещают любые действия, направленные на обход этих ограничений.
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еврожопы жадные и как видим беспринципные, так что ножку друг другу подставят с удовольствием - пусть по иску и не Украина получит, а вот еврики, в очередь выстроятся, товарища пощипать...)
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головне щоб їх специ потім ремонтувати туди не їздили ))
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Пускай местные рукожопы попробуют подключить это всё не перепутав контакты.
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как завезли - неинтересно, как купили, вот в чем вопрос?
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если Сименс не получит люлей то создаст опасный прицидент. ставлю на то что немцы пропетляют.
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Путин - настоящий украинский националист! Чтобы Украину легко и быстро приняли в ЕС и НАТО, он принес в жертву ненавистную ему Россию...
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Хоть ,вы, и иронизируете,но больше чем пукин, для осознания национальной принадлежности, в Украине никто не сделал.Раша,оккупация и война помогли нам осознать,что мы украинцы,что мы нация, и у нас есть своя держава.
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И ведь и обслуживающий персонал так же поставят, типа уволившиеся работники поедут работать в Крым ((
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Я даже вижу турбины на фото. От Информнапалма ничего не спрячешь. Пуйло думало что может спрятать. Хаха.
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Ничего им не будет. Вы не представляете, что такое Simens в Германии. Этот концерн и еще подобных несколько и есть настоящее правительство Германии.
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Не смішіть................ можна подумати, що комусь ці "санкції" заважали робити бізнес..................
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а глянеш на мізерного та змарнілого пуйла і бачиш,що ті санкції таки без лапок...
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Ну что высокоскрепные опять обосрались!где ваше импорто-замещение? Кто то там ещё ржет о смешных санкциях?
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Ну що ж почекаємо-подивимось, кому буде "пурім" - "Сіменсу", рашистам, чі й тим, і іншим.
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Сименс из кожи лезет доказывает что не продавал...
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Капиталисты Simens не исключение из общего правила:

"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.". Томас Джозеф Даннинг

Что тут особенного? Не только Simens готов на любые преступления ради прибыли.

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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВолонтеры отследили путь турбин "Siemens", которые вопреки санкциям завезли в оккупированный Крым. Баржу сфотографировали в Феодосии. КАРТА+ФОТО
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