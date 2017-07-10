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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко обсудил с главой МИД Португалии Силвой антироссийские санкции. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко принял министра иностранных дел Португалии Аугушту Силву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Порошенко обсудил с главой МИД Португалии Силвой антироссийские санкции 01

Президент Украины поблагодарил португальскую сторону за всестороннюю поддержку суверенитета, территориальной целостности и европейских стремлений нашего государства. Он отметил важность усиления антироссийских санкций в случае продолжения нарушения российской стороной безопасности условий Минских договоренностей.

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Собеседники договорились о целесообразности активизации двустороннего торгово-экономического взаимодействия, прежде всего в высокотехнологичных сферах.

Порошенко обсудил с главой МИД Португалии Силвой антироссийские санкции 02

Силва отметил чрезвычайно положительную роль украинской общины в Португалии, что создает благоприятный климат для развития двусторонних отношений.

Также читайте: Климкин поблагодарил Португалию за признание геноцидом Голодомора 1932-1933 годов

Порошенко приветствовал недавнее решение парламента Португалии о признании Голодомора в Украине 1932-1933 гг. актом геноцида против украинского народа и памяти жертв этой ужасной трагедии.


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Все, оливок больше не будет, переходите на козячий помет, он тоже круглый!
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РАБссия дохнет на глазах....,так было летом 1917 года.Выпьем...
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Массовая драка чеченцев и дагестанцев.Ютьюб.
kamikadzedead

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Це там де в пороха дачка невеличка ? Чи я що путаю з Іспанією ?? Мабудь канахфетний магазин відкрити хоче... "Гарант"....
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Порох уже с радостью главу португальского МИДа принимает. У климкина хоть кабинет свой есть какой-нибудь?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с главой МИД Португалии Силвой антироссийские санкции. ФОТО
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