 Порошенко обсудил с главой МИД Португалии Силвой антироссийские санкции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Президент Украины поблагодарил португальскую сторону за всестороннюю поддержку суверенитета, территориальной целостности и европейских стремлений нашего государства. Он отметил важность усиления антироссийских санкций в случае продолжения нарушения российской стороной безопасности условий Минских договоренностей.
Собеседники договорились о целесообразности активизации двустороннего торгово-экономического взаимодействия, прежде всего в высокотехнологичных сферах.
Силва отметил чрезвычайно положительную роль украинской общины в Португалии, что создает благоприятный климат для развития двусторонних отношений.
Порошенко приветствовал недавнее решение парламента Португалии о признании Голодомора в Украине 1932-1933 гг. актом геноцида против украинского народа и памяти жертв этой ужасной трагедии.
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