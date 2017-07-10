 Банду наркодилеров с "психотропами" на 1 млн гривен и арсеналом оружия задержали в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Кировоградской области.
По предварительной информации правоохранителей, организаторами наркобизнеса были двое жителей Кропивницкого 33 и 38 лет. Они следили за поставкой и реализацией психотропных веществ в области.
"В группе действовало четкое распределение ролей, лица придерживались строгих условий конспирации. Новых клиентов, которые изъявляли желание приобрести наркотические средства, тщательно проверяли. Случалось и так, что отдельным "потребителям" отказывали в продаже из-за того, что они вызвали подозрения у "продавцов". Постоянные клиенты могли получить наркотики в долг.
Для предостережения злоумышленники использовали дорогие автомобили, в которых, кроме наркотических средств, перевозили с собой оружие", - сообщает полиция.
Как отмечается, во время санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых и в салонах принадлежащих им машин были обнаружены и изъяты 4 гранаты с запалами, 4 пистолета, обрез охотничьего ружья и гладкоствольное оружие, 1 автомат, около сотни патронов различного калибра.
"В целом из незаконного оборота правоохранители изъяли значительное количество уже распакованных доз "психотропа", пакеты и пластиковые колбы для упаковки, весы, денежные средства от его продажи. А также золотые изделия, коллекционное холодное оружие, часы, телефоны и планшеты, бытовую технику и другие ценные вещи, которые могли быть получены от клиентов в счет оплаты", - рассказал начальник полиции Кировоградской области Сергей Кондрашенко.
"Под арестом сейчас находятся и транспортные средства, которые использовали наркодилеры - а это 6 легковых автомобилей, из которых 4 - элитные. Стоимость изъятого психотропа по ценам "черного рынка" составляет более миллиона гривен", - сообщают правоохранители.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Раньше, участковые устраивали облавы на самогонщиков, целые спец операции " на дымок из трубы" ( кто помнит - тот в теме ).
А щас наркоторговцев похоже отлавливают...
Думаю, шо со временем нас ждёт какая-то легализация наркотиков. Хорошо это или плохо? - 50 на 50, а может - 30 на 70... Но от этого наркотики, как и алкоголь - злом быть не перестанут.
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