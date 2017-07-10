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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Задержан злоумышленник, требовавший $50 тыс. за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего спецсуда, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники прокуратуры и СБУ разоблачили злоумышленника, который требовал выплатить ему $50 тыс неправомерной выгоды за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего специализированного суда Украины (ВССУ) по рассмотрению дел в интересах частного предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Службы безопасности Украины разоблачен злоумышленник, который требовал выплатить ему 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Установлено, что 32-летний уроженец Кривого Рога требовал указанные средства за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в интересах частного предприятия. Злоумышленник задержан "на горячем" в одном из ресторанов Киева во время получения им очередной части неправомерной выгоды в размере 20 000 долларов США. Предварительно правоохранителями был задокументирован факт получения им 10 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.

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Задержан злоумышленник, требовавший $50 тыс. за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего спецсуда, - прокуратура 01Задержан злоумышленник, требовавший $50 тыс. за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего спецсуда, - прокуратура 02

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
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Зачем так рано задержали? Не дождались, пока он отнесет их в высший спец суд! А может и умышленно
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Надеюсь вы понимаете что это все фигня.
Не задержан судья во время передачи взятки.
А это просто мошенничество если он скажет что не хотел их передавать судье. Ну а если скажет... Так судья откреститься от этого всего.
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А в чем мошеннечество, может он супер юрист и реально хотел В ЗАКОННЫЙ способ выиграть дело.
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ну может и юрист. ТОгда вобще в чм проблема? гонорар как гонорар
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"Задержан злоумышленника"... какая багатая рюске языг ))) Цензор жжот!!!
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Эта сучья дэржава на много большие суммы не выполнила решения судов . И ублюдки прокуроры в действиях пидорастично-дэржавных судебных исполнителей не видит состава преступления ( а это не что иное как машенничество).
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А и правда,ведь он просто "носильщик".Почему не задержали при передаче взятки судьям?!
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Ща адвокаты скажут, что у него в сумке лежал кассовый аппарат, просто не успел выдать чек за юр.услуги, слишком рано облава его взяла ))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗадержан злоумышленник, требовавший $50 тыс. за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего спецсуда, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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