 Задержан злоумышленник, требовавший $50 тыс. за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего спецсуда, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Службы безопасности Украины разоблачен злоумышленник, который требовал выплатить ему 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Установлено, что 32-летний уроженец Кривого Рога требовал указанные средства за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в интересах частного предприятия. Злоумышленник задержан "на горячем" в одном из ресторанов Киева во время получения им очередной части неправомерной выгоды в размере 20 000 долларов США. Предварительно правоохранителями был задокументирован факт получения им 10 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
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Не задержан судья во время передачи взятки.
А это просто мошенничество если он скажет что не хотел их передавать судье. Ну а если скажет... Так судья откреститься от этого всего.
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