 Боевики делают взрывные устройства из российских 120-мм фугасов для кровавых провокаций против мирных жителей, - InformNapalm. ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ, волонтеры InformNapalm нашли фотодоказательства в социальных профилях террористов.
"В Гамбурге начался саммит G20, на котором планируется первая встреча Путина и Трампа. Путину нужны хотя бы фейковые козыри для общения по теме Украины и парирования обвинений в развязывании войны. Карта "защиты русскоязычного населения" использовалась Москвой с самого начала оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе. Поэтому в ход пошли не только информационные, но и боевые провокации. Сегодня (7 июля - ред.), во второй половине дня в центре оккупированного Луганска прогремели два взрыва. В результате есть погибшие и раненные. Накануне, 4 июля, российские СМИ уже пытались раскручивать ряд информационных операций о "предотвращении терактов" в "ЛНР" и "ДНР", включая фейк о пленении майора из 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ с "секретными планами" атак, созданными на скорую руку на плохом украинском языке с многочисленными русизмами в тексте. Но это не единственные провокации Кремля, с использованием взрывчатых веществ, целью которых являются обвинения Украины в нарушениях минских соглашений, "терроризме" и "уничтожении мирного населения", - говорится в материале.
Волонтер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов нашел в социальном профиле VK боевика Дмитрия Ващенко (архив), который состоит в так называемой 4-ой ОМСБр 2-ого армейского корпуса "ЛНР", фотодоказательства изготовления российскими террористами самодельных взрывных устройств, которые были созданы с помощью 120-мм осколочно-фугасных мин ОФ-843А российского производства (1994 года выпуска). На этих "фугасах" впоследствии подрываются мирные жители. Именно их российские боевики используют для создания пропагандистских сюжетов о минировании гражданских объектов для обвинения украинской стороны в терактах, отмечают авторы расследования.
"Примечательно, что 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов именно из состава 4-ой ОМСБр АК "ЛНР" и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева, находившегося в этой группе", - говорится в публикации.
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Стати "немирними"??
Може ...
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Да к тому же самки бамбасские еще нарожают от калмыков и бурятов.
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...шо-то мне совком пахнуло? -- в то время, как весь советский народ, как один человек, обливается кровью в борьбе за дело Ленина, Партии и лично Генерального Секретаря... !
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