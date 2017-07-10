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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5598) представительство (26) Столтенберг (469) Климпуш-Цинцадзе (168)

 Генсек НАТО Столтенберг открыл представительство Альянса в Киеве. ФОТО

Сегодня открывается новая страница в отношениях Украинского государства с Североатлантическим альянсом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"НАТО впервые в своей истории создает уникальное представительство именно в Украине - стране, которая имеет статус особого партнера. Ни в одной другой стране-партнере Североатлантического Альянса НАТО нет подобного полномасштабного дипломатического представительства

Это событие также имеет глубокое символическое значение. В эти дни мы фактически открываем новую страницу в отношениях нашего государства с Североатлантическим альянсом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО через 10 трастовых фондов выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины, - Столтенберг


Уверена, что лучшие условия работы для сотрудников Представительства положительно повлияют как на содержание и качество мероприятий сотрудничества НАТО с Украиной, так и на темпы дальнейшего сближения нашего государства с Альянсом", - написала она.


Генсек НАТО Столтенберг открыл представительство Альянса в Киеве 01Генсек НАТО Столтенберг открыл представительство Альянса в Киеве 02Генсек НАТО Столтенберг открыл представительство Альянса в Киеве 03
Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планирует предоставить Украине оборудование для спутниковой связи, - Столтенберг

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немножко русофобии подкинули...
А когда дело дойдет до оружия?
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Ніщо так не зближує Україну з НАТО,як недолуге,миршаве,сморідне, криваве хуйло.
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Чим далі, тим цікавіше стає. де-юре Україна не може бути членом НАТО, перебуваючи в стані неоголошеної гібридної війни з рашкою, а от де-факто все може статися....гібридна війна вона така гібридна....
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Они ж не думали что играть в замечательную игру "нас там там нет" можно всем.
Вот и будет в НАТО нас типа нет
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Что за лецимерство, открывает офис в Киеве? Этим лецимерам с НАТО надо откривать базы НАТО в Харькове и Херсоне!
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пока еще рано)
кацапов до сих бомбит от американских военных кораблей в Одессе))
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Потрібно закрити фрамуги... вітер з півночі... горілою ватою смердить...!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГенсек НАТО Столтенберг открыл представительство Альянса в Киеве. ФОТО
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