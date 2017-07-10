 Генсек НАТО Столтенберг открыл представительство Альянса в Киеве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"НАТО впервые в своей истории создает уникальное представительство именно в Украине - стране, которая имеет статус особого партнера. Ни в одной другой стране-партнере Североатлантического Альянса НАТО нет подобного полномасштабного дипломатического представительства
Это событие также имеет глубокое символическое значение. В эти дни мы фактически открываем новую страницу в отношениях нашего государства с Североатлантическим альянсом.
Уверена, что лучшие условия работы для сотрудников Представительства положительно повлияют как на содержание и качество мероприятий сотрудничества НАТО с Украиной, так и на темпы дальнейшего сближения нашего государства с Альянсом", - написала она.
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А когда дело дойдет до оружия?
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Вот и будет в НАТО нас типа нет
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кацапов до сих бомбит от американских военных кораблей в Одессе))
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