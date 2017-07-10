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 Общество
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Все про:Одесса (5728) Си-Бриз (76) учения (1816) Воронченко (31)

 В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017. ФОТО

В Одессе сегодня, 10 июля, торжественно открыли украинские-американские военно-морские учения "Си Бриз-2017". Темой обучения, в которых в общей сложности присоединились представители Вооруженных Сил 16 стран мира, является проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр командования ВМС

В сообщении отмечается: "В мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, более 3000 человек личного состава.

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В торжественной церемонии открытия учений приняли участие командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, руководители обучения от украинской и американской сторон капитаны 1 ранга Алексей Неижпапа и Тейт Уэстбрук, непосредственно участники маневров.

Руководитель вида Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, открывая "Си Бриз-2017", подчеркнул важность запланированных мероприятий с точки зрения повышения общих возможностей в укреплении безопасности на море, особенно в Черноморском регионе, в том регионе, который на сегодня является кризисным в связи с аннексией Российской Федерацией Крыму и событиями на Востоке Украины.

Поздравив всех присутствующих с 20-летием учений серии "Си Бриз", вице-адмирал Игорь Воронченко подчеркнул, что, начиная с 1997 года, эти маневры оказывают нам существенную помощь на пути достижения стандартов НАТО в подготовке и применении сил, свидетельствуют стремление украинского народа жить в семье цивилизованных народов мира. По его словам, с учетом вызовов и угроз современности, опыта предыдущих лет, в текущем году будет уделено значительное внимание подготовке национальных штабов. Командующий ВМС ВС Украины пожелал всем участникам учений успешного выполнения поставленных задач.

Учения будут проводиться на территории Одесской и Николаевской областей, в определенных морских полигонах Северо-Западной части Черного моря. Основными учебно-боевыми элементами и задачами обучения станут практическое планирование и проведение операции по стандартам НАТО, проведение учений с противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороны, действия силового освобождения захваченного судна. Кроме того, планируется проведение десантной и речной операций, обучение по поиску и спасению, подводных работ по разминированию, а также проводки за тралами и тому подобное.

Мероприятия продлятся до 23 июля".

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В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017 01

В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017 02

В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017 03

В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017 04

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это правда что 95 процентов русни не умеет плавать?
По двум причинам - просто негде в тайге или тундре плавать
- просто холодно.
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Несмотря на это, 100% процентов русни всё равно не тонут. Из подходящего, знаете ли, материальчика их матушка Природа сваяла.
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вспомнился рассказ английского спецназовца добровольца всу .. более мерзкой нации я еще не встречал, и сюда не вернусь
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Это какой спецназовец? Тот, что друг капитана Волошина и диспетчера Карлоса?
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что тебе мордвинъ еще вспомнилось?
бегом на бутыльку и не высовывайся.
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На второй сверху фотке - то Савченко? шпиёнит?
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017. ФОТО
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