 В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017. ФОТО

ресс-центр командования ВМС
В сообщении отмечается: "В мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, более 3000 человек личного состава.
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В торжественной церемонии открытия учений приняли участие командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, руководители обучения от украинской и американской сторон капитаны 1 ранга Алексей Неижпапа и Тейт Уэстбрук, непосредственно участники маневров.
Руководитель вида Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, открывая "Си Бриз-2017", подчеркнул важность запланированных мероприятий с точки зрения повышения общих возможностей в укреплении безопасности на море, особенно в Черноморском регионе, в том регионе, который на сегодня является кризисным в связи с аннексией Российской Федерацией Крыму и событиями на Востоке Украины.
Поздравив всех присутствующих с 20-летием учений серии "Си Бриз", вице-адмирал Игорь Воронченко подчеркнул, что, начиная с 1997 года, эти маневры оказывают нам существенную помощь на пути достижения стандартов НАТО в подготовке и применении сил, свидетельствуют стремление украинского народа жить в семье цивилизованных народов мира. По его словам, с учетом вызовов и угроз современности, опыта предыдущих лет, в текущем году будет уделено значительное внимание подготовке национальных штабов. Командующий ВМС ВС Украины пожелал всем участникам учений успешного выполнения поставленных задач.
Учения будут проводиться на территории Одесской и Николаевской областей, в определенных морских полигонах Северо-Западной части Черного моря. Основными учебно-боевыми элементами и задачами обучения станут практическое планирование и проведение операции по стандартам НАТО, проведение учений с противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороны, действия силового освобождения захваченного судна. Кроме того, планируется проведение десантной и речной операций, обучение по поиску и спасению, подводных работ по разминированию, а также проводки за тралами и тому подобное.
Мероприятия продлятся до 23 июля".
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По двум причинам - просто негде в тайге или тундре плавать
- просто холодно.
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бегом на бутыльку и не высовывайся.
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