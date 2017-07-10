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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Кучма и Волкер в Киеве обсудили ситуацию на Донбассе и договорились о контактах на постоянной основе, - Олифер. ФОТО

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Контактной группе по Донбассу Леонид Кучма принял специального представителя США Курта Волкера (Kurt Volker) и обсудил с ним ситуацию на Донбассе, а также перспективу дальнейших контактов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Леонид Кучма отметил роль и активную позицию США в разрешении ситуации на Донбассе и поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов. Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе", - рассказала она.

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Кучма и Волкер в Киеве обсудили ситуацию на Донбассе и договорились о контактах на постоянной основе, - Олифер 01
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Мне интересно, кто такой кучма, он бывший президент, алкоголик, теперь обычный гражданин, что он там маячит на всех этих встречах, какие вопросы решает, какие у него полномочия.
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Трамп поміняв своїх представників в переговорах,
може й папу треба було теж поміняти, кучму на себе (папа) наприклад?!
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что-то мне подсказывает что старик Кучма таки остаётся президентом (он никуда не уходил), но только по делам с расеей.... ещё с 90-х крышует эту ватную кодлу - пенчуков, медведчуков, ахметовых и тд.. там гномов навалом....
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и что это у нас за государственная должность такая - "Другий президент України (1994-2005)"? и почему официальный специальный представитель США вообще тратит время на престарелого пенсионера невесть с какими полномочиями, которые ему дал понятно, кто, но неизвестно как и на каких условиях? и кто и сколько платит за такой статус?
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ну, кто платит - вопрос риторический...
вы - нет?
это вам только так кажется...
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Очень большая надежда на Уолкера. Очень...
Надежда в том, что он беспристрастно разберётся в наших внутренних ( оборонных, да и не только... ) проблемах, и поможет их решить.
Да и кцапапам он спуску не даст, ибо хорошо знает - шо из себя представляет этот мерзкий народец.
Тут нам повезло, котаны!
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Пока шо у нас национальный интерес-приоритет - воровство и взяточничество! - на всех уровнях.
Нам, пока, надо учиться, учиться и учиться, и ломать себя изнутри. И впитывать в себя опыт успешных стран.
У нас между собой - ещё много противоречий и несогласий. И нам, шобы сейчас выжить надо вычищать своё дерьмо с помощью разума, а не эмоций.
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КУЧМА?? Жінка Гонгадзе в США - та всі знаєте..
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США сотрудничают с инициатором убийства Гонгадзе ?
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А когда будет встреча и обсуждение с еще одним членом контактной группы в Минске - Медведчуком?
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Волкер это хорошо, но он говорящая голова без реальных возможностей. Пока Трампона, Тиллерсона и прочих подхуйловников не вынесут из Белого Дома, я бы не был очень оптимистичен в прогнозах.
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Ну почему эта скатыняка, это самый уважаемый человек в стране? Или может среди боевиков дыныры?
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більше не було в Україні адекватної людини? Тільки це носате алкогольне лайно, яке привело нам війну?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКучма и Волкер в Киеве обсудили ситуацию на Донбассе и договорились о контактах на постоянной основе, - Олифер. ФОТО
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