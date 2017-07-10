 Кучма и Волкер в Киеве обсудили ситуацию на Донбассе и договорились о контактах на постоянной основе, - Олифер. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Леонид Кучма отметил роль и активную позицию США в разрешении ситуации на Донбассе и поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов. Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе", - рассказала она.
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може й папу треба було теж поміняти, кучму на себе (папа) наприклад?!
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вы - нет?
это вам только так кажется...
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Надежда в том, что он беспристрастно разберётся в наших внутренних ( оборонных, да и не только... ) проблемах, и поможет их решить.
Да и кцапапам он спуску не даст, ибо хорошо знает - шо из себя представляет этот мерзкий народец.
Тут нам повезло, котаны!
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Нам, пока, надо учиться, учиться и учиться, и ломать себя изнутри. И впитывать в себя опыт успешных стран.
У нас между собой - ещё много противоречий и несогласий. И нам, шобы сейчас выжить надо вычищать своё дерьмо с помощью разума, а не эмоций.
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