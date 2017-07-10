 "И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?", - Залищук опубликовала фото обедающих вместе Полякова и в.о. главы Регламентного комитета. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп от БПП Светлана Залищук, публикуя фотографию, которую ей прислал "анонимный корреспондент" с вопросом "И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?"
"Этот вопрос от анонимного корреспондента, который прислал фото пятничного обеда в. о. руководителя регламентного комитета и одного из фигурантов расследования НАБУ Полякова в "Арене".
Вместе с неприкосновенностью в Раде работает еще один институт, который не регламентирован Конституцией, - круговая порука. Ее изменениями в Основной Закон не отменят.
Вместе с коллегами из демократических партий и общественных организаций призываю людей прийти к парламенту в четверг в 9:30. В этот день будут происходить голосования за снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности шести депутатов. Суд, а не парламент, должен решать вопрос об ответственности политиков", - написала она.
Напомним, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и на избрание в отношении народного депутата Украины Максима Полякова меры пресечения в виде содержания под стражей. Луценко заявил, что в действиях Полякова усматриваются признаки взяточничества на сумму 7500 долл.
21 июня суд взял под стражу на 2 месяца помощницу нардепа Полякова Татьяну Любонько. Позже девушка вышла на свободу под залог в 160 тыс. грн. У нее есть ряд обязательств, в частности носить электронный браслет и удержаться от общения с фигурантами дела.
По версии следствия, через Татьяну Любонько было передано 7,5 тыс. долларов взятки для депутата за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Деньги якобы передавались от частной компании, которая собиралась добывать в Украине янтарь. По данным следствия, на эти деньги были куплены два мобильных телефона для Полякова и его жены.
Также сообщалось, что регламентный комитет Верховной Рады посчитал недостаточно обоснованными представления на снятие неприкосновенности и арест народного депутат Максима Полякова.
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Мир во всём мире и чтобы дети не болели?
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"Суд, а не парламент, должен решать вопрос об ответственности политиков Источник: https://censor.net.ua/p447181
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Борьба с коррупцией в Украине похожа на рыбалку на канале Discovery - поймали, показали, отпустили.
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Кто только с кем не обедает - и не ужинает)
Мусаева, которая кричит о независимости УП - с Григоришиным засветилась, так он не депутат. он российский олигарх, у которого в Украине масса интересов)
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Последний доббирует его интересы в Раде. Не просто ж он туда пошел)
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Какой тут скандал может быть ))
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Там небось пообедать в штуку гривен уложишься ?
Для лохов
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как-то наш "авангард антикоррупции" с тогда еще бывшим в Украине СашейБоровиком на 2 штуки у.е. "посидели" - у них сходка "антикоррупционная" была)
только СашаБоровик так и не смог толком объяснить, откуда у него столько денег) чек он оплатил)
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ШАПИТО С ДЕШЁВЫМИ АКТЁРАМИ...
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молодцы и умнички?
у них самих зашквар за зашкваром, дома непонятно откуда берутся - но все как так и надо, да?(
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У нас депутаты на трибуне, перед камерами друг в друга какашками бросаются, а потом, друг с другом в засос целуются. Что взять с проституток.
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Остальные пока не согласны взасос друг с другом)
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