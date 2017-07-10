 "И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?", - Залищук опубликовала фото обедающих вместе Полякова и в.о. главы Регламентного комитета. ФОТО

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, об этом на странице в

пишет нардеп от БПП Светлана Залищук, публикуя фотографию, которую ей прислал "анонимный корреспондент" с вопросом "И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?"

"Этот вопрос от анонимного корреспондента, который прислал фото пятничного обеда в. о. руководителя регламентного комитета и одного из фигурантов расследования НАБУ Полякова в "Арене".

Вместе с неприкосновенностью в Раде работает еще один институт, который не регламентирован Конституцией, - круговая порука. Ее изменениями в Основной Закон не отменят.

Вместе с коллегами из демократических партий и общественных организаций призываю людей прийти к парламенту в четверг в 9:30. В этот день будут происходить голосования за снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности шести депутатов. Суд, а не парламент, должен решать вопрос об ответственности политиков", - написала она.

Напомним, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и на избрание в отношении народного депутата Украины Максима Полякова меры пресечения в виде содержания под стражей. Луценко заявил, что в действиях Полякова усматриваются признаки взяточничества на сумму 7500 долл.

. Позже девушка вышла на свободу под залог в 160 тыс. грн. У нее есть ряд обязательств, в частности носить электронный браслет и удержаться от общения с фигурантами дела.

По версии следствия, через Татьяну Любонько было передано 7,5 тыс. долларов взятки для депутата за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Деньги якобы передавались от частной компании, которая собиралась добывать в Украине янтарь. По данным следствия, на эти деньги были куплены два мобильных телефона для Полякова и его жены.

Также сообщалось, что регламентный комитет Верховной Рады посчитал