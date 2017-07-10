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 Политика Украины
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Все про:Поляков (94) Залищук (60) Пинзеник Павел (48)

 "И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?", - Залищук опубликовала фото обедающих вместе Полякова и в.о. главы Регламентного комитета. ФОТО

В.о. руководителя Регламентного комитета Верховной Рады и один из фигурантов расследования НАБУ Максим Поляков в пятницу вместе обедали в одном из ресторанов столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп от БПП Светлана Залищук, публикуя фотографию, которую ей прислал "анонимный корреспондент" с вопросом "И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?"


И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?, - Залищук опубликовала фото обедающих вместе Полякова и в.о. главы Регламентного комитета 01

"Этот вопрос от анонимного корреспондента, который прислал фото пятничного обеда в. о. руководителя регламентного комитета и одного из фигурантов расследования НАБУ Полякова в "Арене".

Вместе с неприкосновенностью в Раде работает еще один институт, который не регламентирован Конституцией, - круговая порука. Ее изменениями в Основной Закон не отменят.

Вместе с коллегами из демократических партий и общественных организаций призываю людей прийти к парламенту в четверг в 9:30. В этот день будут происходить голосования за снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности шести депутатов. Суд, а не парламент, должен решать вопрос об ответственности политиков", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У правоохранительных органов около 40 папок на нардепов: нужно привыкать к представлениям на снятие неприкосновенности, - Павел Пинзеник

Напомним, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и на избрание в отношении народного депутата Украины Максима Полякова меры пресечения в виде содержания под стражей. Луценко заявил, что в действиях Полякова усматриваются признаки взяточничества на сумму 7500 долл.

21 июня суд взял под стражу на 2 месяца помощницу нардепа Полякова Татьяну Любонько. Позже девушка вышла на свободу под залог в 160 тыс. грн. У нее есть ряд обязательств, в частности носить электронный браслет и удержаться от общения с фигурантами дела.

По версии следствия, через Татьяну Любонько было передано 7,5 тыс. долларов взятки для депутата за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Деньги якобы передавались от частной компании, которая собиралась добывать в Украине янтарь. По данным следствия, на эти деньги были куплены два мобильных телефона для Полякова и его жены.

Также сообщалось, что регламентный комитет Верховной Рады посчитал недостаточно обоснованными представления на снятие неприкосновенности и арест народного депутат Максима Полякова.









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Полякова na nary и в.о. главы Регламентного комитета tozhe na nary.
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А Тиллерсон входит в понятие "лохократ"? Может ему нужно было фотку отослать?
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Он и без этой фотки все знает. Только наша беда в том, что для них важнее, чтобы стадо не бузило. А то, что пастухи у этого стада нечистоплотные и подворовывают, то на это они всегда закроют глаза.
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да на Лещенко уже давно нужно было завести дело и не одно! а то он вечно с какой-то клеветой выступает то с ксероксами по каналах ходит, то обвинения без доказательств предьявляет!
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я к нему такой лічний непрязнь іспитиваю, что даже кушать не могу?
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Они только бабки с народа Украины снимают а вот с себя ничего снимать не будут,пока сам народ Украины с них их поганые шкуры не снимет ...
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Стая волков набросилась на вас и объедает вас. Вы хотите конкретно какого-то волка завалить? Или спастись, истребив всех напавших волков?
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это стадо шакалов, а не волков. всё идёт к тому, что "хочешь сделать хорошо - сделай это сам". и это нормальный процесс, никто не обещал, что будет всё по Чаушеску.
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истребить-это серьезная заявка...стрелять эти будут как и зэк стрелял на Майдане по приказу карлика...как вижу я:за 3 года власти живущих по-новому добычу янтаря не узаконили и выводить из тени не собираются.Незаконная добыча "законно" крышуется мвд и сбу,кто сидит на гешефте-знает вся Украина.По розенблату-если бы это была не агент набу,а действительно представитель какой-то импортной компании(что в принципе невозможно,так как мы знаем кто сидит на гешефте)-её бы выдоили,а потом кинули бы на раз-два))) не знаю почему поляков-розенблат нелогично повелись на это разводилово...пазл складывается,если предположить,что этот янтарный спектакль срежиссирован и выдан на гора в треугольнике АП-ГПУ-НАБУ в свете имитации внедрения в жизнь слогана "посади своих трех друзей"...тем более,что активация спектакля по времени произошла при визите президента в США.Уверен,что в Белом Доме шоколадному последний раз напомнили о необходимости искоренения коррупции во власти.
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"И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга? - Залищук" опубликовала фото обедающих вместе Полякова и в.о. главы Регламентного комитета" - так может уже хватит с саботажниками и ворами церемониться, скоько ещё власти Украины будут имитировать реформы, вместо того, чтобы их делать, их же кто то крышует, раз они так нагло ложат на всех, на всю страну, пора эту мразь ставить к стенке, и прекратить пустые разговоры.
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Уже не интересно - как заставить снять неприкосновенность с депутатов?

Мир во всём мире и чтобы дети не болели?
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Изя, эти идиёты будут учить нас бизнесу!? (с)
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И после этого Пинзенык еще будет втирать нам что то о том что - Подання Генпрокуратури по Полякову є необгрунтованим. ? Суки.
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Страшнее, что они едят не только вместе ,но из одного корыта.
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Как, как будут снимать друг с друга ??.... - Сразу после обеда -- в сауне...
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Ключевая фраза:
"Суд, а не парламент, должен решать вопрос об ответственности политиков Источник: https://censor.net.ua/p447181
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Этим тварям надо начинать резать головы . И ублюдку с семьей возглавляющее дэржопг.
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Есть хорошая шутка:
Борьба с коррупцией в Украине похожа на рыбалку на канале Discovery - поймали, показали, отпустили.
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Вот у нас умеют из ничего сделать скандал)
Кто только с кем не обедает - и не ужинает)
Мусаева, которая кричит о независимости УП - с Григоришиным засветилась, так он не депутат. он российский олигарх, у которого в Украине масса интересов)
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УП давно продалось. Отрабатывают заказы Григоришина, как и его верный "друг" Лещенко.
Последний доббирует его интересы в Раде. Не просто ж он туда пошел)
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Так Лещенко у нас "святой" его трогать и критиковать нельзя, а то сразу будет кричать "Зрада")) Он же вообще ничего не зарабатывает, в декларации одни долги, но поехать отдохнуть в Барселону он может себе позвонить, спрашивается за какие деньги?
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Ну да, типа прокурор с подследственным пообедал.
Какой тут скандал может быть ))
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какой то бомжацкий ресторанчик
Там небось пообедать в штуку гривен уложишься ?
Для лохов
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штука гривен не предел)
как-то наш "авангард антикоррупции" с тогда еще бывшим в Украине СашейБоровиком на 2 штуки у.е. "посидели" - у них сходка "антикоррупционная" была)
только СашаБоровик так и не смог толком объяснить, откуда у него столько денег) чек он оплатил)
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Югик направил представление о представлении...которое начнется после дождичка в четверг и будет длиться весь день без обеда. И голосование до бесконечности.
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Честно говоря, если бы я мог решать этот вопрос, то отпустил бы к -уям этих шестерых придурков и на их место лет на 10 посадил Пинзеника. Больше было бы толку.
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Прям новость дня, главное вовремя крикнуть "Зрада"))) Как по мне, у нас все с кем то обедают и решают дела, стандартная ситуация.
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Лещенко вон регулярно бегает на обеды к разным олигархам, при чем в разных странах и ничего страшного, никто не против)
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Цирк и клоуны, это все вместе в Украине, а электорат, это зрители которые смеются.
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а те кто себе на типа борьбе с коррупцией делают и карьеру, и зарабатывают - они по вашему кто?
молодцы и умнички?
у них самих зашквар за зашкваром, дома непонятно откуда берутся - но все как так и надо, да?(
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Конечно, все так и нужно, они ведь антикоррупционеры и самые честные люди в Украине, им дозволено все))) Ну а то, как эти все "борцуны" с коррупцией обогатились за 2 года, остается загадкой.
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Медведчук, Шуфрич, Балога, и вот этот Пинзеник блядь а в Закарпатье есть нормальные люди а то складывается впечатление(особенно после тупика Москаля), что одни контрабандисты и ворье разных мастей!
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Ну а что такого, однопартийцы кушают. Нашли чем удивить.
У нас депутаты на трибуне, перед камерами друг в друга какашками бросаются, а потом, друг с другом в засос целуются. Что взять с проституток.
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Я знаю пока только одного у нас такого - Олега Валерьевича))
Остальные пока не согласны взасос друг с другом)
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Думаю, что Пинзеник недалеко от Полякова ушел... Шаг у них одинаковый и ровный
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Кобыла сначала сама бы объяснила, на кого работает и сколько и как зарабатывает Квартира Залищук за 13 млн грн
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Добре бути на місці таких, як Заліщук, чи Лещенко, їх то НАБУ не те, що не чіпає, а ще й прикриває очі на відверті злочини
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Тільки не треба забувати, що в нас євро-доларові оптимісти-одні із самих заможних і мажористих людей в Україні
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?", - Залищук опубликовала фото обедающих вместе Полякова и в.о. главы Регламентного комитета. ФОТО
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