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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Между селами Петрик и Дашковцы Литинского района Винницкой области произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и "Мерседес Вито". В результате аварии четыре человека погибли на месте происшествия, водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, ДТП произошло около 2:40 часов на автодороге сообщением Стрый-Кировоград-Знаменка.

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По информации следственного управления, водитель автомобиля "ВАЗ 21110" не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем "Мерседес Вито".

В результате ДТП 23-летний водитель "ВАЗа", двое его пассажиров в возрасте 23 и 31 лет погибли на месте происшествия.

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В минивэне находились супруги из Хмельника. 55-летняя жена водителя получила травмы, несовместимые с жизнью, 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Литинскую больницу.

Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 01Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 02Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 03Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 04Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 05Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 06Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 07Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 08Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека 09

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Этот бардак на дорогах будет продолжатся до тех пор пока не приведут дороги в должное состояние!
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да, да конечно - быдло водилы перестанут превышать и обгонять как попало, именно из-за покрытия дорог это и происходит, ага.
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Та они наоборот станут еще больше давить так как дорога ровная.
У меня знакомый по дороге где разрешено 90 ездит 140. Стараюсь с ним не садиться в машину
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Вы правы, ул Свободы, Хиельницкий. Пустынная дорога, мост, на нем сплошная. Уебaн на старой ауди 80 обгоняет двоих через сплошную, чтобы через 100 метров встать на светофоре. Это народ такой. Дороги тут не при чем.
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Разруха не в сортирах, а в головах! (С)
Бардак не от состояния дороги, а от дури в голове, приводящей к нарушению ПДД. Херовая дорога, так едь крадучись.
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Нормальная дорога подразумевает хотя бы по две полосы в каждом направлении. 99% аварий на трассах - выезды для обгона на встречку из-за однополосных дорог.
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А при чем тут в данном случае дороги. Здесь конкретно кто то выехал на встречку.
Скорей всего это молодые хлопцы.
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Так на встречку он выехал как раз потому что у нас практически все трассы однополосные что по заапдным меркам дно.
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...чёй-то оно жуткое? -- обычное ДТП. -- ещё и на ВАЗе... -- ВАЗ надо продавать вместе с гробом впридачу и местом на кладбище, как бонус ... -- шансов на выжить -- 0 в минусе...
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)))....это бы их не спасло....при скорости обоих авто хотя бы по 90 км/ч - пассажиры имели скорость не менее 60 м/сек до мгновенной остановки.....а это примерно как падение с 9-го этажа
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...ну, в Мэрине половина выжила притом... ...а в ВАЗе -- хоть бери, да сразу всех и закапывай, не вынимая...
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Хотя, "Вито" -- говно тачка... ...работал на ней... ...а у себя лично Крайслеры Вояджеры потреблял, лет с 20. -- совсем другой хвасон...*)
...и вообще,за Мерседесы слова доброго не скажу -- дорого, мутно и по-жлобски местами... -- ток шо, брэнда висит модная...
То же и к грузовикам относится -- уже 10 лет все Мэриновые модели подряд юзаю... ...и даже не спрашивай -- матюкаться буду! -- на всех знакомых языках и мовах...*)
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Дело не только в ВАЗе.
И не столько в ВАЗе.
Дело в мозгах , и воспитании, в чувстве самосохранения.
Если этого нет, то никакая машина не спасет тупорогого имбицила (я не об этих погибших конкретно - их не знаю лично) от утилизации.
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...странный ты... ...ну читай -- лобовое столкновение -- результат:
В результате ДТП 23-летний водитель "ВАЗа", двое его пассажиров в возрасте 23 и 31 лет погибли на месте происшествия.

В минивэне находились супруги из Хмельника. 55-летняя жена водителя получила травмы, несовместимые с жизнью, 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Литинской больницы.

...арифметику изучал?
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скорость убивает,никак это не дойдет до людей((
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а вот тупой вопрос, как Вы будете ехать, если вынужденно нужно ехать ночью по тёмному шоссе: 50-60 км/ч и Вас обгоняет, допустим, фура на 90-100км/ч. дорога не освещается. а) продолжите ехать "наощупь" б) будете ехать по габаритам фуры, но с некомфортной для себя скоростью ?
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если я двигаюсь со скоростью 50-60 км в час,и меня на скорости 90-100 км обганяет фура то.... вспомните формулу скорости и посчитайте на каком расстоянии от меня будет фура через минуту. Вопрос как фура при такой ситуации будет мне мешать и дальше двигаться со скоростью 50-60 км в час?
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Вы не поняли вопрос: фура будет помогать. но следовать ли за ней с разумным превышением скорости или спокойно толкать своё транспортное средство с "безопасной скоростью" ? по секрету, ~90% едут ночью цепочкой и только у женщин своя логика, в чем я ещё раз убедился.
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по секрету сказу я мужчина 46 лет в данное время работаю таксистом,ночник,с семи вечера до двух ночи как минимум накатываеться 200-250 км если хороший заказ то и 400 бывало. Вы сами сказали *тупой вопрос* простите а на какой ответ Вы расчитывали задавая тупой вопрос?)
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и просто так на кой ляд ваша цепочка ??? ехать в постоянном напряжении что передний тормознет или заднего встречка ослепит и что он сделает тогда, я либо обганяю либо пропускаю вперед,цепочка это только если вынужденно,я только о себе говорю,у других может быть свой стиль вождения
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хорошо, я понял, Вы выбираете вариант - ехать наощупь и по ЖПС.
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мне не понравился Ваш тезис "скорость убивает". возразил, - что как убивает, так и может помогать, если ехать ночью стадом по цепочке, если водитель не уверен в себе / либо есть какие-то отклонения/факторы от среднестатистического - хуже зрение, слух, нюх ) понимаю, что Вы ездите больше, чем я. но смысл моего поста был - уведомить и заставить задуматься читателей о такой вот обычной проблеме, как лучше ехать ночью, если такая необходимость внезапно создалась.
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если вам интересно то мое предположение,что на стареньком жигуле лобовое стекло хорошо посечено мелкими сколами,на вито свет довольно мощный,этот мальчик просто *ослеп* и растерялся,начал маневрировать,хотя надо было просто сбросить газ как минимум и притормозить. Есть еще одно,если кому то поможет буду рад,сейчас есть довольно много очков для ночной езды,в них не слепить даже дальный фур,очень рекомендую,я в низ всегда если дорога ночью не освещается
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...ночью, по украинским дорогам, лучше дома сидеть... ...-- шо там та фура? -- оглоблю в лобовуху поймаешь, от встречной телеги, шо с дискотеки хлопцев с девчатами развозит по хатам из райцентра... ...плавали -- знаем... -- лошадь отделалась лёгким испугом...*)
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А пьяный полковник врезавшийся в Киеве ночью в столб уже стал генералом???
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ніколи не розумів чому на трасах між зустрічними немає огорожі чи ще якогось розділення
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ага,там узкая полосочка,там добавь отбойник и ехать надо будет по обочине
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минорный ЦН, напиши наконец уже хорошую добрую новость, даже если их нет в стране.
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А может стоит самому немного перестать каждую новость воспринимать в минорном ключе?
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а что хорошего в смерти людей? регуляция популяции планеты? или смерть принимать как переход в иное состояние ("более совершенное") ? куда деть инстинкты и базовые рефлексы? я бы согласился с тезисом, что "зачем предъявлять ЦН, что не может собрать хорошие новости, а нужно их (хорошие новости) генерировать самостоятельно" ?!, но так придём к делению, что такое добро и зло, есть ли z-состояние.
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В смертилюдей ничего хорошего. Естественно, елси речьнеос мерти каких-то запоребриковых ихтамнетов в Украине или Сирии, каких-токоллаборантовили иных морально-этическихвыродков рода человеческого.

Касательно этой данной новости - да она печальная. Весёлые "новости" на сайтах анекотов. А тут жизнь какая она есть.

Но вы высказываетесь относительно всего контента новостной ленты Цензора.Я лично никакого минора в новости о посещении Украины главой НАТО, например, не вижу. А сегодня на данный час - это преобладающая новость на сайте. Вот я и говорю, мож своё восприятие поменять стоит?
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ок, давайте разберем операционного редактора ЦН (не важно как называется), каким образом / по каким признакам отбираются события в ленту и сравним с аналогичными ресурсами (правда, корр, лига без каментов, впихнём в выборку сюда вражескую русвесну, пару телеканалов и несколько западных бибиси, геральда, и тудей нью-йорк):
первое отличие невооруженным глазом - контраст уровня детализации новостей, на ЦН это от упавшей бабушки из окна в райцентре, до посещения главой совета НАТО фабрики Рошен. все эти новости имеют одинаковый ранг - запись в ленте, 3-4 строки. на аналогах лента отталкивается от потенциального кол-ва просмотров, остальное идёт сразу в категории, минуя ленту. моё замечание было к тому, что необхдимо ли в ленту нести всю сырую информацию, а уже затем её каталогизировать или же предварительно ленту строить по важности инфы.
вобщем, пусть ресурс развивается и будет лучше, может натолкнёт на какие-то мысли участников процесса. а о ДТП можно посмотреть в рубрике или же на их сайте. да, косвенно о затронул миссию ЦН.
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Уже давно гаишников надо выпускать на дороги.
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Авакяну не снятся кровавые мальчики? Контроля на дорогах НИКАКОГО! В Сомали порядка больше.
И того, пристегиваться все-таки надо...
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"..а девушка пристегнулась и сидит теперь как живая с членом во рту" (с) анекдот
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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