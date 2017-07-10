 Жуткое ДТП на Виннитчине: в результате лобового столкновения погибли 4 человека. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По информации следственного управления, водитель автомобиля "ВАЗ 21110" не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем "Мерседес Вито".
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В результате ДТП 23-летний водитель "ВАЗа", двое его пассажиров в возрасте 23 и 31 лет погибли на месте происшествия.
В минивэне находились супруги из Хмельника. 55-летняя жена водителя получила травмы, несовместимые с жизнью, 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Литинскую больницу.
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У меня знакомый по дороге где разрешено 90 ездит 140. Стараюсь с ним не садиться в машину
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Бардак не от состояния дороги, а от дури в голове, приводящей к нарушению ПДД. Херовая дорога, так едь крадучись.
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Скорей всего это молодые хлопцы.
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...и вообще,за Мерседесы слова доброго не скажу -- дорого, мутно и по-жлобски местами... -- ток шо, брэнда висит модная...
То же и к грузовикам относится -- уже 10 лет все Мэриновые модели подряд юзаю... ...и даже не спрашивай -- матюкаться буду! -- на всех знакомых языках и мовах...*)
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И не столько в ВАЗе.
Дело в мозгах , и воспитании, в чувстве самосохранения.
Если этого нет, то никакая машина не спасет тупорогого имбицила (я не об этих погибших конкретно - их не знаю лично) от утилизации.
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В результате ДТП 23-летний водитель "ВАЗа", двое его пассажиров в возрасте 23 и 31 лет погибли на месте происшествия.
В минивэне находились супруги из Хмельника. 55-летняя жена водителя получила травмы, несовместимые с жизнью, 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Литинской больницы.
...арифметику изучал?
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Касательно этой данной новости - да она печальная. Весёлые "новости" на сайтах анекотов. А тут жизнь какая она есть.
Но вы высказываетесь относительно всего контента новостной ленты Цензора.Я лично никакого минора в новости о посещении Украины главой НАТО, например, не вижу. А сегодня на данный час - это преобладающая новость на сайте. Вот я и говорю, мож своё восприятие поменять стоит?
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первое отличие невооруженным глазом - контраст уровня детализации новостей, на ЦН это от упавшей бабушки из окна в райцентре, до посещения главой совета НАТО фабрики Рошен. все эти новости имеют одинаковый ранг - запись в ленте, 3-4 строки. на аналогах лента отталкивается от потенциального кол-ва просмотров, остальное идёт сразу в категории, минуя ленту. моё замечание было к тому, что необхдимо ли в ленту нести всю сырую информацию, а уже затем её каталогизировать или же предварительно ленту строить по важности инфы.
вобщем, пусть ресурс развивается и будет лучше, может натолкнёт на какие-то мысли участников процесса. а о ДТП можно посмотреть в рубрике или же на их сайте. да, косвенно о затронул миссию ЦН.
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И того, пристегиваться все-таки надо...
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