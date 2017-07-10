 Полиция разоблачила группировку, члены которой занимались хищением нефти во Львовской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленники занимались хищением нефти из скважин при помощи незаконной врезки.
"Двое участников группировки были задержаны "на горячем" во время перекачки нефти из законсервированной скважины в грузовой автомобиль КамАЗ, кузов которого был оборудован цистерной объемом 20 кубических метров. Там же было обнаружено около 10 тонн уже похищенной нефти, 200 литров газолина, оборудование, которое использовалось для перекачки нефти, а также еще один автомобиль ВАЗ", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в дальнейшем похищенная нефть реализовалась на территории Львовской и близлежащих областей и использовалась для незаконного производства низкокачественного топлива.
В настоящее время Дрогобицким отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража). Продолжаются следственные действия.
406 2
Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(5)
В Херсонском горсовете проведены обыски: изъято $90 тыс., 10 тыс. евро и 364 тыс. грн. ФОТОрепортаж(30)
Топ-менеджмент госпредприятия, назначенный во времена Януковича, присвоил более 130 млн грн, - СБУ(9)
Руководители банка "Старокиевский" присвоили 82 млн грн, - прокуратура(7)
Тупальский: Киевские таможенники готовы пропускать гостей Евровидения по упрощенной процедуре(0)
"Требую рассмотрения подробного отчета Бальчуна за год его деятельности на посту главы "Укрзализныци", - Омелян(62)
ГПУ проводит обыски у руководства Управления финобеспечения и бухучета ГУ Нацполиции в Киевской области(14)
Ответить
Ответить