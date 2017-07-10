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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1540) хищение (317) ГФС (3010)

 Полиция разоблачила группировку, члены которой занимались хищением нефти во Львовской области. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следствием полиции разоблачили преступную группировку, участники которой занимались хищением нефти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, злоумышленники занимались хищением нефти из скважин при помощи незаконной врезки.

"Двое участников группировки были задержаны "на горячем" во время перекачки нефти из законсервированной скважины в грузовой автомобиль КамАЗ, кузов которого был оборудован цистерной объемом 20 кубических метров. Там же было обнаружено около 10 тонн уже похищенной нефти, 200 литров газолина, оборудование, которое использовалось для перекачки нефти, а также еще один автомобиль ВАЗ", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что в дальнейшем похищенная нефть реализовалась на территории Львовской и близлежащих областей и использовалась для незаконного производства низкокачественного топлива.

В настоящее время Дрогобицким отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража). Продолжаются следственные действия.

Полиция разоблачила группировку, члены которой занимались хищением нефти во Львовской области 01

Полиция разоблачила группировку, члены которой занимались хищением нефти во Львовской области 02

Полиция разоблачила группировку, члены которой занимались хищением нефти во Львовской области 03

Полиция разоблачила группировку, члены которой занимались хищением нефти во Львовской области 04




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украинский бизнес он такой... главное что бы на горячем не поймали!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция разоблачила группировку, члены которой занимались хищением нефти во Львовской области. ФОТОрепортаж
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