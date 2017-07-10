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 Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Задержанный полковник ВДВ РФ Валерий Гратов, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР", лично обращался к президенту России Путину с целью получения пенсии в РФ после депортации из Молдовы.

Как следует из материалов, переданных Цензор.НЕТ службой контрразведки СБУ, пособник террористов Моторолы, Гиви и Захарченко выслал письмо на имя Путина с соответствующей просьбой.

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Приводим текст письма:

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу Вас оказать содействие в решении вопроса, связанного с переездом моей семьи из Приднестровской Молдавской Республики на территорию Российской Федерации и оформлением моей пенсии в России.

В настоящее время моя семья (жена, дети, внуки) проживает в Приднестровье (г. Тирасполь). В 2014 я был депортирован из Молдовы на основании того, что принимал участие в боевых действиях на территории Приднестровья (Начальник службы безопасности Президента и Верховного Совета Приднестровья) и Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики (по настоящее время).

После депортации я остался без средств к существованию, лишился возможности видеться с семьей и оказывать помощь своим родным. В настоящее время я нахожусь в Донбассе.

Ранее с просьбой в оказании мне помощи обращался в адрес Государственной Думы РФ, в аппарат Уполномоченного по правам человека РФ Эллы Памфиловой и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но ответа так и не получил".

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 01

Подписался Гратов массой регалий: председатель регионального отделения "Международного Союза десантников", президент Благотворительного фонда "Они заслужили…" участников локальных война, инвалидов, семей погибших и ветеранов силовых структур, полковник ВДВ в отставке.

Среди копий документов, которые прилагались к письму, - уведомление командира воинской части 08805 о том, что с 29 августа 2014 года Гратов воевал на стороне боевиков "ДНР" и "ЛНР", письмо уполномоченному по правам человека в РФ Э. Памфиловой, а также письмо первого заместителя главы комитета Госдумы по региональной политике Р. Худакова министру иностранных дел С. Лаврову.

Уведомление командира воинской части 08805 М. Тихонова (5 мотострелковая бригада Оплот 1 армейского корпуса), адресованное Госдуме РФ, от 2 марта 2015 года подтверждает факт участия Гратова в боевых действиях на стороне марионеток Кремля в "ДНР" и "ЛНР".

"Настоящим уведомляем, что Гратов Валерий Александрович (позывной САНЫЧ), с 29.08.2014 года находился в качестве добровольца в зоне боевых действий, в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. В частности был отмечен командованием воинской части 08805 за выполнение боевых задач и поднятие морально-патриотического духа добровольцев и военнослужащих на Донбассе", - сказано в документе.

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 02

Указывается, что Гратов воевал в районе Луганска, Алчевска, Горловки, Макеевки, Донецка, Снежного, Иловайска, Енакиево, Углегорска, Дебальцево.

Гратов Валерий Александрович родился в 1952 году в Иркутской области. Имеет два высших образования - педагогическое и юридическое. Мастер спорта СССР по боксу. Призер чемпионата СССР 1983 года по каратэ, имеет черный пояс.

Работал тренером по боксу и каратэ в Молдове, в том числе, 10 лет был инструктором по специальной подготовке КГБ и МВД в Молдавской ССР. После войны в Приднестровье был создателем "службы безопасности" президента непризнанной республики (1990-1997). В 1996-2006 годах являлся президентом федерации бокса Приднестровья.

В последние 12 лет председательствовал в различных ветеранских организациях Приднестровья.

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 03

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 04

Первым местом службы, в 1971-1973 гг., была служба разведки ВДВ в Болграде.

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Кроме участия в боевых действия на стороне российско-террористических войск на Донбассе, Гратов также воевал в Приднестровье (1992), Абхазии (1993). В официальной биографии также указано, что он принимал участие в защите Белого Дома в Москве в 1993 году.

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 05

Гратов имеет множество военных наград Российской Федерации, в том числе от Управления ФСБ РФ.
Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 06

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 07

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала кадрового российского военного, полковника ВДВ Валерия Гратова, который с поддельным украинским паспортом направлялся в непризнанное Приднестровье. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обнародовал подробности задержания российского Гратова в Украине. По его словам, полковник имел при себе комплект материалов из ОРДЛО.

В частности, инструкция для снайперов батальона "Сомали":

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 08

Среди других материалов, которые Гратов имел при себе, - масса фотографий с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 09

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 10

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 11

Задержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами 12

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ДА ДАЙТЕ НАКОНЕЦ ПОЖИЗНЕННОЕ ХОТЬ ОДНОЙ РОССИЙСКОФАШИСТСКОЙ НЕЧИСТИ!!!У УКРАИНЫ ОБМЕННОГО ФОНДА УЖЕ ВЫШЕ КРЫШИ-ЕСТЬ НА КОГО НАШИХ МЕНЯТЬ.А ЭТОГО СУДИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬНО И СГНОИТЬ В ТЮРЯГЕ!ЧТОБЫ ДРУГИМ НЕ ПОВАДНО БЫЛО.
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Вот такие как он а может и ОН - РАИСКИЙ СПЕЦНАЗ - участвовали в захвате наших госучреждений а потом местное БЫДЛО гнали типа НАЧАЛЬНИКАМИ СТАНОВИТСЯ, Оттуда и пошли всякие ПУШИЛИНЫ, ПОНОМАРЕВЫ ЗАХАРАСТЫ и другие .... сты
Славянск 13 04 2014 Краматорск захват ТУТ прекрасно видно как все захватили военные а потом гонят быдлоту, типа они это делали. И типа в Украине гражданская война.
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Шановний !! Він навіть до першого допиту не доживе...
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Этого отдавать на обмен нельзя.
Отдавать можно всяких шестёрок типа Агеева - в обмен на Сущенко, Сенцова и т.д.
А это - жирный трофей. На пожизненное ублюдка, без права амнистии, обмена и пересмотра приговора.
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был позывной Ссаныч... теперь будет позывной Энурезыч
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Да кому этотстарый пердун нужен!? Путину оно прошения писало!))) жена, дети, внуки...))) теперь до конца жизни,слюнявя карандаш ,из камеры писать будет) Гы-ы-ы))) "синок, адалжи папироску...")))
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чого ж вам, шакалам, дома не сидиться. Доглядали б онуків, пили б пиво потихеньку чи свою улюблену бояру, труїлись би потроху там на своїй засраній рашці.. Н-і-і-і, суко, лізуть, як таргани лізуть, по всьому світу..! Де тільки вашого псячого поганого кацапського "духу" немає, хіба що тільки на Марсі.. Виродки, раша швайне..
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На войне происходят десятки тысяч событий с десятками тысяч людей. Отследить сложно - хаос везде. Решение наверху зависит от того, кто и как докладывает этому самому верху.
Чтобы установить истину, нужны годы по каждому случаю - возьмите в пример любое уголовное дело, иногда правда узнаётся через годы и даже десятилетия, а иногда не узнаётся вообще (виновный гуляет, а невиновный сидит).
Поэтому в данном случае не грешите на Президента - он не присутствует на каждом углу и не видит всё своими глазами. Система информирования, к сожалению, иногда скорее похожа на систему дезинформирования. А при его загрузке разными вопросами, встречами и т.п. читать наградные списки тупо некогда - положили на стол, нашёл место, где расписаться, чирканул и поехали дальше, следующий вопрос . . .
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А с каких х,ёв этот является ПОЛКОВНИКОМ ВДВ????????? Если в ВДВ он только "срочную" отслужил?????? Образование педагогическое и юридическое ,,,,,,,,
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Покушение на Осмаева и Окуеву: стрелка признали потерпевшей стороной
Cьогодні о 13:10 NewsONE
«Чеченского стрелка» Артура Денисултанова-Курмакаева, который соверши покушение на добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву, признали потерпевшим.
Об этом сообщил адвокат стрелка известно также по прозвищу Динго, Алексей Дрюк, пишет Страна.
Регистрация заявления о покушении на самого стрелка состоялась в Подольском управлении полиции 29 июня и направлено в Главное управление Нацполиции. После 5 июля документ был официально зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
В связи с новыми обстоятельствами правоохранители теперь должны провести дополнительные следственные действия.
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нормальні процесуальні дії. Де "признали потерпевшей сторой". Ви вирок суду бачили?
Та ще й джерело таке ньюзвонь...
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Джерело ще те!
Одне з каналізаційних джерел ньюзвоні Ганя Герман впевнено бубоніла в ефірі про те, що пуйло перемогло та переграло всіх кого тільки можна на зістрічі лідерів G20.
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це, типу, альтернативна, я б навіть сказав, "паралельна" реальність.
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Этот трюк защиты кадыровско-путинского киллера в прокуратуре Киева сразу предвидели.Это единственная (очень слабая) зацепка этого киллера.Совершенно не выдерживающая никакой критики.Но принять лживое заявление киллера,которому все равно терять нечего (что такое для него срок за дачу заведомо лживых показаний по сравнению с вышаком?!),суд обязан.Ну и что?Чего раньше времени суетишься-то,а ватник?
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Похоже, что этот гандон слишком уверовал в свою "героическую" судьбу. Такие всегда думают, что они наперстники божие - а оказывается, что только:Хуйла, Гундяя и К.
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За длинный язык,обвинения о взрыве ту-154, сами и слили мудака старого.
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Вряд ли он полковник РФ. Скорее всего в ПМР/ДНР/ЛНР это звание присвоили.
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а это не важно, даже если -бы он был кадровым в.сл. - принцип "ихтамнетов" и "гусские своих не бросают" сработал-бы. судить как наёмника и организатора
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Військовий злочинець, у військовий час - розстріл, а так пожиттєве. Що б здохло падло, та було закопане під номером.
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И откуда у него появилось Украинское гражданство да еще на другое имя. Вот где надо причину искать кто выдает паспорта бандитам
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В Крыму и на оккупированных территориях Донбасса должны были остаться пустые паспорта для выдачи.
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Была инфа,что фальшивый паспорт Украины ему сделали спецы с Лубянки.
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Утя не чітатєль, а тільки пісатєль? А було написано, що він по "підробному пачпорту" намагався проїхати...
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Спіймали якогось діда і о щастя. Ні, я не проти щиб цю суку закрить по повній. але це не та риба щоб радіти. Він нікому і нахрен не потрвбний, попомніть моє слово.
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Ну, з виходом тебе на пенсію, гівно! ))) А за жінку не турбуйся: "жєна найдьот сібє другого" ))))) Без чоловіка, без кредита та з гарною пенсією, допоки )(.йло живе - гарна знахідка для хтивих москалів. А потім нащадки їм обом осикові кілки позабивають у труни.
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Откуда у него Звездочка на некоторых фотках - в перечне наград нету.
В общем - дед-каратист...
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Когда же воины света перестанут воевать с пенсионерами?

Это вы на Вована бочку катите? Он в Донбассе и приказал своим по пенсионерам стрелать. Ещо и три оклада прилагается.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗадержанный контрразведкой СБУ полковник ВС РФ Гратов воевал под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами. ДОКУМЕНТ+ФОТО
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