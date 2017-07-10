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 Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Задержанный полковник ВДВ РФ Валерий Гратов, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР", лично обращался к президенту России Путину с целью получения пенсии в РФ после депортации из Молдовы.

Как следует из материалов, переданных Цензор.НЕТ службой контрразведки СБУ, пособник террористов Моторолы, Гиви и Захарченко выслал письмо на имя Путина с соответствующей просьбой.

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Приводим текст письма:

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу Вас оказать содействие в решении вопроса, связанного с переездом моей семьи из Приднестровской Молдавской Республики на территорию Российской Федерации и оформлением моей пенсии в России.

В настоящее время моя семья (жена, дети, внуки) проживает в Приднестровье (г. Тирасполь). В 2014 я был депортирован из Молдовы на основании того, что принимал участие в боевых действиях на территории Приднестровья (Начальник службы безопасности Президента и Верховного Совета Приднестровья) и Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики (по настоящее время).

После депортации я остался без средств к существованию, лишился возможности видеться с семьей и оказывать помощь своим родным. В настоящее время я нахожусь в Донбассе.

Ранее с просьбой в оказании мне помощи обращался в адрес Государственной Думы РФ, в аппарат Уполномоченного по правам человека РФ Эллы Памфиловой и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но ответа так и не получил".

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 01

Подписался Гратов массой регалий: председатель регионального отделения "Международного Союза десантников", президент Благотворительного фонда "Они заслужили…" участников локальных война, инвалидов, семей погибших и ветеранов силовых структур, полковник ВДВ в отставке.

Среди копий документов, которые прилагались к письму, - уведомление командира воинской части 08805 о том, что с 29 августа 2014 года Гратов воевал на стороне боевиков "ДНР" и "ЛНР", письмо уполномоченному по правам человека в РФ Э. Памфиловой, а также письмо первого заместителя главы комитета Госдумы по региональной политике Р. Худакова министру иностранных дел С. Лаврову.

Уведомление командира воинской части 08805 М. Тихонова (5 мотострелковая бригада Оплот 1 армейского корпуса), адресованное Госдуме РФ, от 2 марта 2015 года подтверждает факт участия Гратова в боевых действиях на стороне марионеток Кремля в "ДНР" и "ЛНР".

"Настоящим уведомляем, что Гратов Валерий Александрович (позывной САНЫЧ), с 29.08.2014 года находился в качестве добровольца в зоне боевых действий, в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. В частности был отмечен командованием воинской части 08805 за выполнение боевых задач и поднятие морально-патриотического духа добровольцев и военнослужащих на Донбассе", - сказано в документе.

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 02

Указывается, что Гратов воевал в районе Луганска, Алчевска, Горловки, Макеевки, Донецка, Снежного, Иловайска, Енакиево, Углегорска, Дебальцево.

Гратов Валерий Александрович родился в 1952 году в Иркутской области. Имеет два высших образования - педагогическое и юридическое. Мастер спорта СССР по боксу. Призер чемпионата СССР 1983 года по каратэ, имеет черный пояс.

Работал тренером по боксу и каратэ в Молдове, в том числе, 10 лет был инструктором по специальной подготовке КГБ и МВД в Молдавской ССР. После войны в Приднестровье был создателем "службы безопасности" президента непризнанной республики (1990-1997). В 1996-2006 годах являлся президентом федерации бокса Приднестровья.

В последние 12 лет председательствовал в различных ветеранских организациях Приднестровья.

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 03

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 04

Первым местом службы, в 1971-1973 гг., была служба разведки ВДВ в Болграде.

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Кроме участия в боевых действия на стороне российско-террористических войск на Донбассе, Гратов также воевал в Приднестровье (1992), Абхазии (1993). В официальной биографии также указано, что он принимал участие в защите Белого Дома в Москве в 1993 году.

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 05

Гратов имеет множество военных наград Российской Федерации, в том числе от Управления ФСБ РФ.
Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 06

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 07

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала кадрового российского военного, полковника ВДВ Валерия Гратова, который с поддельным украинским паспортом направлялся в непризнанное Приднестровье. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обнародовал подробности задержания российского Гратова в Украине. По его словам, полковник имел при себе комплект материалов из ОРДЛО.

В частности, инструкция для снайперов батальона "Сомали":

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 08

Среди других материалов, которые Гратов имел при себе, - масса фотографий с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 09

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 10

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 11

Полковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ 12

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Его смерть поссать отпустила..а оно в бои))))
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ПОХОЖЕ, что он и в захвате ДВОРЦА АМИНА учавствовал, в рядах афганских местных бурятов-шахтеров-моджахедов..
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Ценный кадр, но, отпустят или засудят, бабка надвое гадала...
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херня,ему главное до общей камеры дотянуть,а там как по маслу пойдет..
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Наверняка пустой этот дядька. В смысле мало что знает. Потому и светят. Надеюсь, что "ценных" ребят режут живьем для сдачи агентуры и информации. Не сливая в СМИ, конечно.
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Уволился еще при БРЕЖНЕВЕ и ЗАБЛУДИЛСЯ (ага слышали)
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Что за небесной красоты мадам на фото? )) Интересно, на сайте "Миротворец" она есть...
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и это все - против нас, против меня, моей семьи. Как отомстить?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолковник ВС РФ Гратов участвовал в боях под Луганском, Донецком, Иловайском, Дебальцево и другими городами, - контрразведка СБУ. ДОКУМЕНТ+ФОТО
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