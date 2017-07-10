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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Ивано-Франковск (598) налоговая милиция (1472) махинации (495) ГФС (3010) Ивано-Франковская область (290)

 Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 60 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные предприятия, организовали незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины бывшей в употреблении спецтехники по заниженным ценам.

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Так, для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставное лицо, гражданку Польши, компанию-нерезидент. Имея ее печать, они вносили в документы, которые подавались в таможенные органы, заведомо неправдивые сведения о стоимости ввозимой из Польши техники и комплектующих для нее. Всего было ввезено товаров на сумму более 60 миллионов гривен.

В дальнейшем техника продавалась через Интернет. При этом в налоговой отчетности реализация данных товаров отражалась не полностью.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 46 единиц спецтехники, включая: каток, краны, экскаваторы, агрегаты и корпусные детали к ним, три печати компаний-нерезидентов, финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику и электронные версии инвойсов.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 01Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 02Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 03Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 04Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 05Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 06Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 07Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 08Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине 09

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Пока государство не введет таможенные платежи в разумных размерах -будут наживаться все ,кроме самого государства. Рядом с закрытым центром работают еще сотни таких же
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а тем временем, все учавствующие в схеме, дружно жалеют летчика Волошина...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж
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