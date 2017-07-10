 Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 60 млн гривен на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные предприятия, организовали незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины бывшей в употреблении спецтехники по заниженным ценам.
Так, для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставное лицо, гражданку Польши, компанию-нерезидент. Имея ее печать, они вносили в документы, которые подавались в таможенные органы, заведомо неправдивые сведения о стоимости ввозимой из Польши техники и комплектующих для нее. Всего было ввезено товаров на сумму более 60 миллионов гривен.
В дальнейшем техника продавалась через Интернет. При этом в налоговой отчетности реализация данных товаров отражалась не полностью.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 46 единиц спецтехники, включая: каток, краны, экскаваторы, агрегаты и корпусные детали к ним, три печати компаний-нерезидентов, финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику и электронные версии инвойсов.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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А шо , тату не мона коментувати??? Така турбота про сепарів...
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