 Незаконное пересечение границы Крыма, элитный дом на Печерске и 1,9 млн грн, подаренные отцом, - "PROSUD" о прокуроре прокуратуры Киевской области Вадиме Чуйкове. ФОТОрепортаж

"Знакомьтесь, прокурор управления процессуального руководства по уголовным производствам региональной прокуратуры Киевской области - Чуйков Вадим Сергеевич", - пишет "PROSUD", передает Цензор.НЕТ.
"Информации о молодом 27-летнем прокуроре в открытом доступе почти нет. С его собственной страницы в Facebook известно, что Вадим Чуйков, родом из Севастополя, родился 22 октября 1989 года. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Киевскую национальную академию МВД Украины. Затем в 2015 году он попал в Дарницкую местную прокуратуру г.. Киев. Именно в этом году в отношении него проводилась проверка в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти". Зато в декларации за 2016 г. свое местом работы Вадим Чуйков отметил уже региональную прокуратуру Киевской области. Также в открытом реестре судебных решений мы нашли интересную информацию о том, что гражданин Чуйков Вадим Сергеевич был привлечен к ответственности за нарушение правил пересечения границы в АРК Крым. Судом установлено, что он 21.08.2015 года в 11:00 ч. пересек границу Украины в АР Крым на временно закрытом пункте пропуска "Симферополь - авиа". Иными словами, Чуйков В.С. прилетел самолетом в оккупированный Крым (очевидно из России) несмотря на то, что Украиной запрещены перелеты в Крым, а пересечение границы должно происходить в строго установленных пунктах пропуска. В постановлении суда указано, что правонарушитель является безработным. Однако полное совпадение Ф.И.О. и даты рождения нарушителя и героя нашей статьи позволяет нам утверждать, что это же один и тот же человек. Если это правда, то информация однозначно должна заинтересовать генеральную инспекцию ГПУ", - отмечает издание.
Вадим Чуйков
"Кстати, оккупация Крыма не стала препятствием для продолжения поддержания тесных связей с Крымом не только для Чуйкова В.С, но и для его отца - бизнесмена Сергея Робертовича Чуйкова, который является соучредителем ООО "Уверенность", расположенного в Севастополе. Из реестра юридических лиц России видим, что С.Р. Чуйков остался соучредителем этой компании, а последние регистрационные действия были осуществлены в 2016 году", - выяснило издание.
"В своих декларациях за 2015 и 2016 годы прокурор Вадим Чуйков и его жена задекларировали только 267 тыс. грн заработной платы и 1,6 млн грн от продажи имущества. Также в 2016 году прокурор получил от своего отца подарок в денежной форме - 1,9 млн грн. Отец прокурора уже давно знаком с прокуратурой Украины. Сергей Робертович - известный бизнесмен, который был совладельцем менее 8 компаний. К деятельности некоторых из них и возникли вопросы у прокуратуры. В частности, в компании ООО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЗЕНЕРГО", которую Сергей Робертович возглавлял 14 лет, и компаний "УКРЕНЕРГОТРАНЗИТ", "ЗАХІДЕНЕРГОГРУП", которые основаны компанией ТД "ГАЗЕНЕРГО". Кроме этого учредителем компании "ЗАХІДЕНЕРГОГРУП" входит еще компания "ЕНЕРГОТРАСТ". Должностные лица этих компаний подозреваются в продаже электроэнергии структурам "Укрзализныци" по завышенным ценам. В расследовании журналистов "Наші гроші" говорится о нанесенных убытках на 239 млн грн от такой деятельности. В одном из судебных решений отмечается, что должностные лица "Укрзализныця" и ООО "ТД "ГАЗЕНЕРГО", завладели денежными средствами в сумме более 80 млн грн при осуществлении закупок электроэнергии по явно завышенным ценам. В общем, эти компании как обычные прокладки, которые наживались на разнице между оптовой и конечной стоимостью электроэнергии,работали на рынке Украины с 2004 по 2014 годы. Именно поэтому Сергей Робертович, скорее всего может позволить подарить своему сыну-прокурору 1,9 млн грн", - отмечает издание.
"Эти дела расследуются Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры. Однако оказывается, что прокуратура Киевской области, где и работает сын бизнесмена, также присоединилась к ним и в очень специфическим образом. В ходе уголовного дела на счета ООО "Торговый дом "ГАЗЕНЕРГО" были наложены аресты. Эти аресты представители "ГАЗЕНЕРГО" пытались снять, ссылаясь на Постановление о закрытии уголовного производства, вынесенное именно прокуратурой Киевской области. Но в судебном заседании установлено, что это постановление является... фальшивой. Возникает логичный вопрос - какую роль в этой афере играли отец и сын Чуйковы?", - задается вопросом издание.
"Проанализировав декларации прокурора, мы также обнаружили в собственности его и его семьи много имущества. В частности Вадим Сергеевич владеет домом на 626 м² и 8 сотками земли под ним. Дом расположен в престижном районе на Печерске, на улице Ольшанской. Подобный дом в этом районе стоит ок. 27 млн грн, а сотка земли стоит 2 300 000 грн (18,4 млн грн за 8 соток). Также в собственности Вадима Чуйкова находится 6 соток земли в Киеве. Еще 11 соток земли в собственности жены прокурора в с. Вороньковка, Вышгородского района. Однако из-за отсутствия этих участков в реестре недвижимого имущества идентифицировать их расположение нам не удалось", - выяснило издание.
Кроме этого, Вадим Чуйков вместе со своей матерью Людмилой Николаевной имеют в собственности 4-комнатную квартиру по адресу: улица Бориса Гмыри, дом 1б / 6. Квартира площадью 129 м² приобретена в 2007 году. Сегодня такая квартира стоит около 145 тыс. долл.
Также мать прокурора владеет квартирой по адресу: бульвар Дружбы Народов, 14А. Ее она получила на основании договора дарения в 2012 году. Стоимость этой квартиры 53 580 грн. Хотя, понятно, что стоимость этой квартиры в этом районе как минимум в 10 раз дороже.
Еще две квартиры в Киеве имеет отец прокурора Сергей Робертович. Одна из них расположена по улице Александра Горовица, 8 и приобретенная в 2011 году. Другая находится на улице Александра Мишуги, 12. Эта однокомнатная квартира площадью 57 м² получена тоже в результате договора дарения в 2012 году.
Среди автомобилей в собственности Вадима Чуйкова есть приобретенный в 2016 году BMW 525D 2016-го года. Такое авто стоит ок. 1 400 000 грн
"Кроме этого, прокурор любит поездки на новеньком Harley-Davidson XL883N, который приобрел в 2014-м году. Сегодня стоимость такого мотоцикла - ок. 13 тыс. долл. Вот собственно и фото самого прокурора на Harley-Davidson, расположенном на его Facebook странице", - отмечает издание.
Чуйков на Harley-Davidson XL883N
"Богаты на автомобили и родители прокурора. В частности в собственности Чуйкова Сергея Робертовича находится HARLEY-DAVIDSON FLHTCUTG 2013 года, HUMMER H2 2005 года и LAND ROVER RANGE ROVER 2014-го года. Еще два автомобиля есть в собственности Чуйковой Людмилы Николаевны. Она обладает BMW X6 2011-го года и PORSCHE CAYENNE 2010 года. Сегодня, суммарная стоимость всех этих автомобилей ок. 230 тыс. долл", - выяснило издание.
"Но оказывается, что отец и сын Чуйковы не только любят дорогие автомобили. Из реестра судебных решений узнаем, что Чуйков Вадим Сергеевич и Чуйков Сергей Робертович (по крайней мере их полные однофамильцы) привлекались к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В сентябре 2015 г. патрульные остановили и составили протокол в отношении Чуйкова Вадима Сергеевича. Суд признал его виновным, но закрыл производство в связи с истечением срока привлечения к ответственности. А уже через месяц, в октябре 2015 г., пьяным за рулем был задокументирован Чуйков Сергей Робертович. Суд признал его виновным, но если для других такое нарушение означает крупный штраф и лишение прав управления, то тут суд ограничился лишь штрафом. Чем обусловлено такое лояльное отношение судьи к нарушителю можем только догадываться", - рассказывает издание.
"В реестре есть еще одно дело по Чуйкову Вадиму и по нашей информации речь идет также об управлении в состоянии алкогольного опьянения. Последнее заседание было 19.06.17 года. Интересно в этот раз ему удастся избежать ответственности", - отмечает издание.
"Давайте вернемся к декларациям. Показательно, что прокурор ни разу не указал в них стоимости своего имущества. Вадиму Чуйкову якобы неизвестна даже стоимость автомобиля BMW, который приобретен в 2016 году, когда он точно знал, что стоимость такого имущества нужно указывать в декларации. Попытки скрыть информацию прослеживаются и в других разделах декларации. Так, в 2016 году жена прокурора получила доход от продажи движимого имущества (видимо, продала Range Rover Evogue, который декларировала в 2015 году), но кому продал, якобы, мужу не сказала. В прошлом году сам Вадим Сергеевич продал имущества на 910 000 грн. Но почему-то забыл указать полное Ф.И.О. покупателя, что делает невозможным его идентификацию. Не указал он и данные о договоре по продаже имущества в главе 14 декларации, где должны указываться данные о всех договорах декларанта на сумму более 80 000 грн. Кстати, это является основанием для полной проверки декларации НАПК. Мы однозначно сделаем такое обращение. Таким образом, несмотря на молодой возраст прокурора Вадима Чуйкова, у общественности уже возникает ряд вопросов относительно его профессиональной деятельности, деятельности его отца, а также заполнении им электронных деклараций. Надеемся, что соответствующие правоохранительные и антикоррупционные органы внимательно проверят указанные нами факты. Мы же, в свою очередь, обязательно проследим за этим процессом", - резюмирует издание.
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Это одна банда, которая взяла нас всех в заложники
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Или вы впрямь верите, что какой то то там прокурорчик отдела областной прокуратуры, в 27 лет сам способен хотя бы на сотую долю того что имеет?
Вариант №1 - родители
Вариант №2 - родители жены
Вариант № 3 - не существует!
Отсюда вопрос, прокуратура это место где должны работать только бедные? Какие еще специальности (про суд я даже не заикаюсь) должны быть только для бедных? Медицина?
Я не против, но тогда надо этот факт учитывать? К примеру, а может ли рядовой прокурор, даже с Киевской области, позволить себе пойти на работу в Киевскую обл.прокуратуру? Это жилье, это работа для семьи и многое другое. Подобная ситуация во всех областях. Поэтому, там либо мажоры, которые могут себе это позволить, либо жители конкретного областного города. Именно подобные мониторинги и выворачивание наизнанку, дают шанс на уход из прокуратуры, суда и т.д. людей засунутых туда богатыми родителями.
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как хорошо быть прокурором,
лучшей работы,я вам ребята не назову,
буду я точно прокурором,
буду я точно прокурором,
если Майдан-3,если Майдан-3 переживу..(с)
Да,вадимка?
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